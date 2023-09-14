Туркменистан: учебники по истории России как инструкция к … бездействию

На прошлой неделе посол Туркменистана в Бельгии вручил верительные грамоты генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу и обменялся любезностями, обсуждая состояние отношений между Ашгабатом и альянсом.

По словам МИД Туркменистана, Столтенберг «отметил важность роли Туркменистана как ключевого партнера в Центральной Азии, в частности, в вопросах региональной стабильности и безопасности». Сапар Палванов, в свою очередь, рассказал на прошедшей 7 сентября церемонии о текущих планах сотрудничества в области противодействия биологическим, радиологическим и ядерным угрозам, а также по вопросам кибербезопасности, борьбы с терроризмом и нелегальной торговли наркотиками и др.

Что такое взаимодействие означает с практической точки зрения, как всегда покрыто завесой тайны. Известно, что ранее Туркменистан на протяжении ряда лет оказывал материально-техническую помощь возглавляемому США военному альянсу в рамках военных операций в Афганистане.

Однако в последнее время Туркменистан активно развивает кажущиеся жизнеспособными деловые отношения с режимом талибов в Кабуле. К тому же Столтенберг, по имеющимся сообщениям, в разговоре с Палвановым не преминул упомянуть о гуманитарной помощи, которую Туркменистан оказывает Афганистану, что позволяет предположить, что НАТО готов отложить на второй план обсуждение вопросов, связанных с талибами.

Более очевидным вопросом, который маячит на горизонте во время подобных разговоров, представляется Россия. И похоже, что Запад в целом, и НАТО в частности, практически ничего не могут сделать, чтобы охладить многолетние теплые отношения, которые связывают Ашгабат и Москву.

Недавним гостем, прибывшим в Туркменистан с севера 10 сентября, стал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Его визит в Ашгабат отчасти представлял деловой интерес, а отчасти был направлен на развитие политико-культурно-исторических связей.

Флагманом достижений петербургских инвесторов в Туркменистане выступает компания «Возрождение», которая, по некоторым данным, за годы своей деятельности построила в стране 25 крупных объектов инфраструктуры. Чаще всего упоминается возведенный в Ашгабате комплекс селеотводных сооружений.

В сообщении пресс-службы Беглова говорится, что создана совместная рабочая группа для изучения возможности участия петербургской компании «Силовые машины» в проекте модернизации ТЭС в Туркменбаши и ГЭС в Мары.

Беглов помимо инвестиционных предложений привез учебники по истории. Этот жест выглядит откровенно провокационным, поскольку если это новые издания, то речь идет об учебниках для 11-го класса, предназначенных в качестве подарка для русско-туркменской школы имени А.С. Пушкина в Ашгабате, и именно они содержат спорный раздел, повествующий о вторжении России в Украину.

Как сообщает независимое российское интернет-издание Meduza, на страницах этого учебника, посвященных тому, для обозначения чего используется эвфемизм «специальная военная операция», рассказывается о якобы наблюдавшихся попытках западного мира «возродить нацизм» и о навязчивом желании Запада «дестабилизировать ситуацию внутри России». В таком прочтении новейшей истории война в Украине и последующая аннексия украинской территории преподносятся как вынужденная мера, инициированная президентом России Владимиром Путиным исключительно для достижения гуманитарных целей.

Пока неясно, как отреагируют туркменские власти (и отреагируют ли вообще) на эту неприкрытую попытку российской пропаганды навязать свой, весьма пристрастный, взгляд на происходящий в Украине конфликт. Бездействие в лучшем случае будет свидетельствовать о том, что Ашгабат спокойно относится к тому, что учебник истории приравнивает его западных партнеров к сторонникам нацизма.

Между тем, Туркменистан по-прежнему проводит регулярный обмен мнениями с Западом о перспективах экономического сотрудничества. 4-5 сентября делегация во главе с министром иностранных дел Рашидом Мередовым посетила Францию, чтобы обсудить с французскими предпринимателями перспективы установления всевозможных коммерческих связей. На «десятках деловых встреч» присутствовали представители компаний, названия которых знакомы тем, кто наблюдает за происходящими в Туркменистане событиями. Среди них технологический гигант Thales Alenia Space, строительные компании VINCI Construction и Bouygues, а также ряд предприятий, работающих в сфере финансов, энергетики, здравоохранения и сельского хозяйства. Если в результате этой болтовни будет заключено хотя бы пара конкретных сделок, то появятся основания ожидать визит президента Сердара Бердымухамедова во Францию.

Ожидается, что в конце этого месяца Бердымухамедов отправится в Европу. Базирующееся в Вене новостное издание «Хроника Туркменистана» сообщает, что 29 сентября президент посетит Германию по приглашению канцлера Олафа Шольца. В материале говорится, что в Берлин также приедут президенты четырех других центральноазиатских государств.

Легче было предсказать то, как власти объявят о начале хлопкоуборочной кампании. Как сообщило 9 сентября информационное издание Turkmenportal со ссылкой на репортаж государственного телевидения, в этом году планируется собрать 1,25 миллиона тонн хлопка с площади 580 тысяч гектар. Чиновники уже перестали пытаться делать вид, что это не выдуманная цифра. Этот прогноз в точности совпадает с квотами на хлопок на 2021 и 2022 годы, от чего и выглядит неправдоподобно. Учитывая то, что эти квоты всегда гарантированно выполняются (если верить официальной хронике), кажется странным, что президент Бердымухамедов счел нужным напомнить чиновникам на заседании правительства 11 сентября о необходимости «постоянного контроля» за «организацией сбора хлопка».

В опубликованной 6 сентября статье «Хроника» рассказала, что будет представлять собой этот процесс. Помимо государственных служащих, регулярно сгоняемых на хлопковые поля, власти решили привлечь к этой трудоемкой работе трудовых мигрантов, возвращающихся из Турции. Как сообщает издание, новобранцев из числа нескольких сотен человек, содержащихся в карантинном лагере неподалеку от расположенного на востоке страны города Фараб, отправляют на поля и предлагают им справки о прохождении необходимого 26-дневного карантина в обмен на 10-дневный сбор хлопка (если они выполнят свою дневную норму).

Усугубляет ситуацию тот факт, что сбор хлопка препятствует проведению торжеств. 7 сентября «Хроника» сообщила, что в селах провинции Дашогуз власти запретили проведение праздников по случаю свадеб, дней рождения и обрезаний до 7 вечера в период уборки урожая, чтобы не отвлекать людей от такого важного занятия, как сбор хлопка. Владельцы заведений, в которых обычно проводятся подобные мероприятия, были уведомлены о том, что любое нарушение правил приведет к закрытию принадлежащих им объектов.

Однако местные царьки не так уж и бессердечны. Людям будет разрешено оплакивать усопших без каких-либо временных ограничений, отмечает «Хроника».