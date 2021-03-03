Туркменистан: у полицейского государства руки длинные

Преследовать проживающих за рубежом оппонентов является непростой задачей для властей Туркменистана, и этот факт вызывает у них крайнее раздражение.

Впрочем, это их не останавливает. И зачастую им все удается.

18 февраля гражданин Туркменистана Мяликберды Алламурадов, являющийся студентом Калмыцкого государственного университета в Элисте (Россия), устроил одиночный пикет на главной площади города. На снятом его сокурсником видео он изображен держащим плакат с надписью: «Туркменский диктатор лишил нас денег!» Полиция задержала его, оштрафовала и передала дело в прокуратуру.

Причиной, побудившей Алламурадова организовать одиночную акцию протеста, послужили сложности, с которыми столкнулись обучающиеся за рубежом туркменские студенты при получении денег от проживающих на родине родственников в результате введения жестких ограничений на денежные переводы.

Администрация университета обратилась в консульство Туркменистана в Астрахани с просьбой напрямую побеседовать с Алламурадовым, но звонок был внезапно прерван после того, как обнаружилось, что студент пытается записать разговор.

По сообщению базирующегося в Амстердаме новостного сайта Turkmen.news, судебное заседание должно состояться 11 марта. До тех пор, пока Алламурадов пребывает на территории России, он в относительной безопасности, но обвинительный приговор может обернуться для него исключением из вуза и принудительным возвращением в Туркменистан.

История Омрюзака Омаркулиева наглядно демонстрирует, что может повлечь за собой нежелание повиноваться. В 2018 году Омаркулиева, который во время учебы в Турции занимался активистской деятельностью, по большей части не связанной с политикой, заманили в Туркменистан, а затем арестовали по ложному обвинению. Позднее появилась информация о том, что он был приговорен к 20 годам лишения свободы. Однако после того, как дело привлекло некоторое внимание международного сообщества, власти сообщили о том, что Омаркулиев якобы был призван на двухгодичную военную службу. О его нынешнем местонахождении ничего неизвестно.

1 марта авторитетная московская правозащитная группа «Мемориал» сообщила, что туркменские правоохранительные органы объявили «охоту» на бывшую жительницу Ашгабата, которая предоставила им подробную информацию для недавнего материала, рассказывающего о состоянии тюрем в Туркменистане. По всей видимости, полиции удалось установить личность этой женщины по описанным ею подробностям. Однако поскольку она находится за границей, властям пришлось удовольствоваться запугиванием ее родственников, проживающих в Туркменистане.

«Если она ещё где-нибудь назовет имена и фамилии сотрудников МВД, сгниёт в тюрьме», – пригрозил один из офицеров полиции родственникам, в том числе и ее мужу.

Как сообщает «Мемориал», позднее российская полиция и ФСБ начали опрашивать ее знакомых в Москве с целью установить ее местонахождение.

Первые две из трех запланированных статей «Мемориала», подробно описывающие ужасы туркменских тюрем, опубликованы здесь и здесь (на русском языке).

В Турции тоже небезопасно. В прошлом месяце группа проживающих там активистов выступила с инициативой провести на площади Таксим в Стамбуле митинг в память 14-летнего дзюдоиста, скончавшегося в Туркменистане, по всей видимости, в результате жестокого избиения. По имеющейся информации, погибший Сулейман Турсунбаев отказался сдать бой и был наказан за неповиновение.

Однако на сайте «Мемориал» говорится, что до запланированного на 19 февраля пикета в Стамбуле туркменским гражданам, намеревавшимся участвовать в акции, стали поступать звонки с угрозами от турецкой полиции. В результате митинг был отменен.

Сотрудничество между Туркменистаном и Турцией развивается по всем направлениям. 23 февраля министр иностранных дел Рашид Мередов отправился с официальным визитом в Анкару, в ходе которого он провел встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Позднее в рамках рабочей поездки состоялась трехсторонняя встреча Мередова с главами внешнеполитических ведомств Турции и Азербайджана – Мевлутом Чавушоглу и Джейхуном Байрамовым.

Сообщение, распространенное Министерством иностранных дел по итогам встречи, не изобиловало подробностями, но в нем говорилось, что Байрамов отметил «значимость и своевременность» подписанного в январе Азербайджаном и Туркменистаном соглашения о совместной разведке и разработке спорного газового месторождения «Достлук» (в азербайджанском варианте «Достлуг») в Каспийском море.

Соглашение «открывает широкие горизонты в свете повышения взаимопонимания и сотрудничества в области энергетики на региональном уровне», цитирует сообщение Байрамова.

Внезапно вспыхнувшая дружба между Ашгабатом и Баку окончательно вернула Транскаспийский газопровод на повестку дня, а энтузиазм Анкары, в свою очередь, может сдвинуть с мертвой точки вопрос поставок туркменского газа в Европу.

Тем временем в Туркменистане были сняты некоторые ограничения на передвижения людей.

Государственное агентство «Туркменавтоулаглары» объявило о возобновлении в «тестовом режиме» пассажирских перевозок по маршруту Ашгабат-Дашогуз после годичной паузы, вызванной пандемией. Туркменские власти упорно продолжают лгать о том, что в стране не зарегистрировано ни одного случая заболевания COVID-19. Но, несмотря на это, движение остальных маршрутов по-прежнему временно приостановлено в лучшем случае до 1 апреля.

Кроме того, введены некоторые послабления для пассажиров поездов. Национальный оператор железнодорожных перевозок сообщил о возобновлении пассажирских рейсов Ашгабат-Туркменабат, но поезда будут курсировать в данном направлении пока только раз в неделю. Движение междугородних автобусов и все остальные маршруты по-прежнему временно приостановлены.

Тем временем авиакомпания «Туркменские авиалинии» пишет на своем сайте о продлении сроков приостановки международного авиасообщения в лучшем случае до 31 марта.

28 февраля авиакомпания S7 Airlines выполнила восьмой по счету рейс для возвращения российских граждан на родину после временного прекращения авиасообщения в марте 2020 года. По информации Arzuw News, на борту самолета находились 173 пассажира.

За два дня до этого в Казахстан отправился поезд со 161 пассажиром, застрявшим в Туркменистане из-за COVID-19. Похоже, большинство из них составили граждане Казахстана, но среди них были и переселенцы из Туркменистана. Ссылаясь на неназванные источники, Turkmen.news сообщает, что туркменские власти не прилагают особых усилий для вывоза своих соотечественников, застрявших на казахстанской территории.

С 2 марта сотрудникам ООН станет проще въехать в страну. Согласно новому указу президента, иностранным гражданам, обладающим паспортами ООН, разрешено въезжать в Туркменистан без оформления виз на срок до 30 дней.

И пусть не говорят, что Гурбангулы Бердымухамедов ничего не делает для своего народа. По сообщению Государственного информационного агентства Туркменистана (ТДХ), президент распорядился выдать всем работающим женщинам по 60 манатов по случаю Международного женского дня. Как отмечают «Хроники», по курсу на черном рынке эта сумма составляет целых два доллара.