Туркменистан: хлопковый «сюрприз» для шефа

В прошлом месяце Радио «Азатлык» (туркменская служба RFE/RL) опубликовало рассказ от первого лица молодого ашгабатского врача, который поделился своей историей о трудностях жизни гея в Туркменистане.

И хотя 24-летний Касымберды Гараев использовал псевдоним, его личность все же была раскрыта. Он признался, что его жизнь – сплошные страдания, как моральные, так и физические, причиняемые собственной семьей и властями.

Однажды он был пойман полицией, которая охотилась за представителями ЛГБТ, и избежал тюремного заключения только благодаря связям дяди.

Гараев хотел привлечь внимание к тяжелому положению таких же, как он, которые обречены на одиночество и унижения. Но, похоже, он лишь усугубил свою ситуацию.

RFE/RL сообщило 31 октября, что не могло связаться с Гараевым на протяжении недели после его вызова в ашгабатскую полицию.

Судьба Гараева неизвестна до сих пор. Есть вероятность того, что он за решеткой, скорее всего, по сфабрикованному обвинению. Однополые отношения в Туркменистане наказываются лишением свободы на срок до двух лет. В эту историю, похоже, втянута и семья кардиолога. Его родители и родные братья, как сообщается, также пропали без вести.

Расположенная в Вене «Хроника Туркменистана» сообщила, что после задержания Гараева в медицинских учреждениях по всей стране состоялись собрания с участием медработников. Врачей, по всей видимости, проинформировали о том, что их коллега «опозорил профессию своим аморальным поведением» и что теперь все медицинские работники должны будут провериться на наличие венерических заболеваний в течение ближайших двух недель.

Обследование стоимостью 270 туркменских манатов оплачивается самими проверяющимися. По официальному курсу 3,51 маната за доллар это порядка 77 долларов.

Однако фактическая стоимость нацвалюты приближается к 19 манатам за доллар – это курс обмена на черном рынке. Учитывая, что элита, как предполагается, может свободно завозить в страну валюту и вывозить ее за рубеж, эта система создает им возможности для легкого заработка.

Остальная же часть населения регулярно сталкивается с запретами. 30 октября «Азатлык» сообщил, что таможенные органы в ашгабатском аэропорту не позволяют людям покинуть страну, имея при себе манаты. Также многих граждан снимают с рейсов. По данным «Азатлыка», такие инциденты происходят с теми, кто летит в Стамбул – одно из немногих мест, где еще можно обменять туркменский манат.

Все это не мешает правительству расхваливать проблемную валюту.

1 ноября государственное информационное агентство TDH опубликовало речь президента Гурбангулы Бердымухамедова по случаю 26-й годовщины введения в обращение маната.

В том же обращении президент похвастался, что банковский сектор «динамично развивается». Это крайне неправдоподобное утверждение. В докладе, опубликованном ранее в этом году Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР), отмечалось, что банковский сектор Туркменистана состоит из 11 учреждений. Все они, кроме одного, контролируются государством. Даже номинально частный банк – Rysgal Bank – принадлежит влиятельным фигурам из Союза промышленников и предпринимателей (СППТ), полугосударственной организации, которая, как предполагается, в первую очередь служит коммерческим интересам людей, близких к правящей семье.

Планы Ашгабата в банковской сфере, как и многие другие, «подкреплены» расплывчатыми, необоснованными амбициями. В том же отчете ЕБРР указывается на то, что в стратегии правительства в банковском секторе на 2011–2030 годы есть трехэтапный план приведения отрасли в соответствие с международными стандартами, но отсутствуют «конкретные ориентировочные показатели [и] сроки».

Зато Туркменистан, по крайней мере, прилагает больше усилий для взаимодействия на дипломатическом фронте.

30 октября Бердымухамедов утвердил состав межправительственной туркмено-таджикской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству с туркменской стороны. Туркменистан и Таджикистан большую часть прошлого года были вовлечены в вялотекущую торговую войну, первопричины которой неизвестны. В результате разногласий таджикские фуры с грузом не пропускали на территорию Туркменистана.

Межправительственная комиссия, первое заседание которой состоялось 1 ноября, должна помочь разобраться с этими негативными инцидентами. Душанбинский новостной сайт Avesta сообщил, что основное внимание в дискуссии было уделено расширению торговых связей. На повестке дня был многократно отложенный железнодорожный проект Туркменистан-Афганистан-Таджикистан.

30 октября Бердымухамедов позвонил своему узбекскому коллеге Шавкату Мирзиёеву. Их разговор тоже был посвящен расширению торговли.

На этой неделе наступил черед Гочмырата Мырадова, заместителя премьер-министра, курирующего экономику и финансы, получить строгий выговор и «последнее предупреждение» от президента. Как отмечает «Хроника», Мырадов вместе с министром финансов и экономики Батыром Базаровым выслушали такую же тираду, которая разразилась еще совсем недавно, в июле. Как сообщается, их преступление заключается в том, что они «не смогли превратить страну в промышленно развитое государство путем модернизации и диверсификации экономики, развития электронной промышленности и создания новых рабочих мест».

При этом в режиме «туркменской чудо-сказки» Мырадов на том же заседании, на котором ему сделали выговор, отрапортовал об увеличении показателя валового внутреннего продукта Туркменистана на 6,2% по сравнению с прошлым годом.

Если информация из репортажа «Радио Азатлык» достоверна, значит скоро других чиновников ждет вызов «на ковер». По словам одного из источников RFE/RL из Министерства сельского хозяйства, план по сбору хлопка был выполнен менее чем на 50%.

«Министерство сельского хозяйства в панике. Они не знают, как сказать об этом шефу», – сказал источник 31 октября «Азатлыку», имея в виду президента.

В то же время правительственная газета «Золотой век» опубликовала оптимистичный отчет о ситуации со сбором хлопка, сообщив, что хлопкоробы в районе Гёроглы Дашогузского велаята (области) перевыполнили план. Подчеркивается, что эти фермеры якобы реализовали задачу благодаря «материально-технической поддержке» государства.

«Азатлык» иронизирует над сообщением в радужных тонах и отмечает, что фермеры, арендующие сельскохозяйственные земли у государства, по определению не обеспечены достаточным оборудованием, водой для орошения и удобрениями.

Ближайшие несколько дней пройдут «под эгидой» Италии, поскольку Бердымухамедов 6 ноября отправился на полуостров с 48-часовым визитом. Государственные СМИ анонсировали подписание «крупного пакета документов», так что впереди много интересных новостей.