Туркменистан хочет прорубить окно в Европу

Во время визита в Ашгабат 94-летний премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад выразил заинтересованность в туркменском хлопковом секторе, который вследствие обширного использования принудительного труда в последнее время привлекает нежелательное международное внимание. (Pmo.gov.my)

Проект трансафганского трубопровода остается под пристальным вниманием, и уж точно не благодаря успешной реализации.

На заседании кабинета министров 26 октября президент Гурбангулы Бердымухамедов высказался о важности маршрута Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ), в очередной раз охарактеризовав его как фактор регионального мира и экономического процветания.

Тем не менее, ход строительства трудно оценить. В декабре 2015 года Туркменистан заявил, что начал строительство своего 214-километрового участка трубопровода, чья общая длина составляет примерно 1800 километров. В феврале 2018 года глава туркменской компании, отвечающей за проект, зачем-то соврал, что работа выполнена.

И, наконец, на прошлой неделе Бердымухамедов после своей речи о ТАПИ сделал строгий выговор вице-премьеру Мыратгельди Мередову, в чью компетенцию входит нефтегазовый сектор. Президент недвусмысленно подчеркнул, что это последнее предупреждение Мередову об исправлении в кратчайший срок «допущенных недостатков».

Не меньше склонны фантазировать о прогрессе на ТАПИ и чиновники в соседнем Афганистане, где планируется проложить большую часть трубопровода. Должностные лица в провинции Герат, граничащей с Туркменистаном, на прошлой неделе проговорились, что реквизиция земельных участков по запланированному маршруту только началась. Хотя ранее сообщалось, что строительство началось в феврале 2018 года. Похоже, что и здесь кто-то приукрашивает правду.

Афганская сторона не предоставляет точных цифр по окончательной стоимости своего отрезка. Министр экономики Мустафа Мастур недавно озвучил весьма приблизительную оценку в диапазоне от 9 до 12 млрд долларов, что повышает риск появления дополнительных расходов. Между тем афганское информационное агентство Pajhwok сообщило со ссылкой на пресс-секретаря Министерства горнодобывающей и нефтяной промышленности в Кабуле, что новое техническое обследование позволило разработать более короткий маршрут.

«Основные инвестиции в проект, составлявшие 10 млрд долларов, в настоящее время сокращаются до 8 или 9 млрд долларов», – сказал пресс-секретарь Сайхун Камгар.

Между тем на 24-й конференции «Нефть и газ Туркменистана», прошедшей 22-23 октября в Ашгабате, было уделено особое внимание перспективе транспортировки энергоносителей в западном направлении.

После мероприятия представители Европейской комиссии и Всемирного банка провели переговоры с советником президента по энергетическим вопросам (по всей видимости, с Ягшигельды Какаевым), министром финансов и экономики, главами местных банков и руководителями государственной газовой компании «Туркменгаз».

Представитель Европейской комиссии Эрлендас Григорович выступил на конференции с речью, посвященной «легендарному» Транскаспийскому газопроводу (TCGP), так что нетрудно догадаться, о чем шла речь на их встрече. Присутствие представителей финансовых учреждений на этих переговорах указывает на то, что, вероятно, затрагиваются вопросы стоимости проекта и, что не менее важно, кто какую часть финансирует.

В своем выступлении Григорович поднял вопрос об использовании европейских целевых фондов для финансовой поддержки экспортных маршрутов. Григорович, как сообщается, также предложил привлечь европейские компании для консультаций и проведения экологических оценок.

Первые на очереди – итальянцы. Высокопоставленные чиновники, регулирующие сферу энергетики, включая вышеупомянутого Какаева, приедут в составе делегации на итальянско-туркменский бизнес-форум в Милане 6 ноября. Коммерческие интересы Италии будут представлять такие компании, как энергетический гигант Eni, расположенное в Риме экспортно-кредитное агентство SACE, а также RINA Consulting, неаполитанская компания, предоставляющая услуги консалтинга для энергетических проектов.

Бердымухамедов в последнее время позиционирует себя в качестве неравнодушного защитника окружающей среды, очевидно, пытаясь преуменьшить опасения вокруг возможной угрозы экологической целостности внутреннего моря со стороны TCGP. Беспокойство по этому поводу обычно выражали Россия и Иран, но в августе ряды критиков неожиданно пополнил премьер-министр Болгарии Бойко Борисов, заявивший, что данный маршрут невозможен по экологическим причинам. (Впрочем, соответствующая публикация государственного Болгарского телеграфного агентства (БТА), похоже, была удалена с сайта).

Так или иначе, Бердымухамедов, обращаясь к участникам саммита Движения неприсоединения в Баку 25 октября, заявил, что его правительство лоббирует создание Каспийской экологической программы. Эта инициатива обеспечила бы «рациональное использование богатых природных ресурсов Каспийского моря», цитирует его азербайджанское информационное агентство Trend.

Бердымухамедов стал проводить много времени в зарубежных поездках, хотя в обычные дни его рабочий график довольно размеренный. Впрочем, он и сам активно принимает гостей. 27 октября 94-летний премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад вылетел в Ашгабат для дружеских переговоров.

Малайзийский «Петронас» – ветеран энергетической сферы Туркменистана. В 1996 году он получил 32-летнее соглашение о разделе продукции на разработку морского углеводородного блока на Каспии. По словам малайзийского лидера, Ашгабат согласился продлить этот контракт еще на 10 лет, до 2038 года. Махатхир отметил, что это является сигналом для него, что «Петронас» может выиграть и другие энергетические проекты в Туркменистане.

Махатхир говорил именно то, что хотел бы услышать Бердымухамедов. Касаясь перспектив будущего сотрудничества, он выразил заинтересованность в туркменском хлопковом секторе, который вследствие использования принудительного труда в последнее время привлекает нежелательное международное внимание. Махатхир также предположил, что Туркменистан мог бы отправить побольше студентов в Малайзию, где они «не будут подвергаться воздействию неправильной культуры, как в некоторых других странах».

Туркменские власти действительно беспокоит то, что местная молодежь попадает под зловредное влияние даже в своем районе. RFE/RL сообщил, что школьницы Марыйского велаята (области) в возрасте 14 лет и старше проходят обязательные гинекологические осмотры. Родители сказали RFE/RL, что их проинформировали о том, что была принята политика по поддержанию нравственного поведения и предотвращению подростковой беременности.

Также, если вы амбициозный молодой туркмен и хотите учиться за границей, вам это будет дозволено, но только если ваши планы не зайдут «слишком далеко».

Расположенная в Вене «Хроника Туркменистана» сообщила о новых ограничениях на перевод денег туркменским студентам за рубежом. Платежи могут производиться на карты Visa тех, кто получает первое высшее образование. Выпускники же, продолжившие обучение, уже не смогут получать деньги таким же путем.

Как предполагает «Хроника», это объясняется тем, что в последние годы молодые люди все чаще остаются за границей, видя мало возможностей для себя при возвращении на родину. А поскольку деньги, отправляемые за границу, конвертируются по официальному обменному курсу, который примерно в пять раз ниже курса черного рынка, это бьет по карману туркменских банков.