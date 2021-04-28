Туркменистан: цирк продолжается

После смерти отца в начале этого месяца президент Гурбангулы Бердымухамедов на несколько дней исчез из поля зрения общественности.

В его отсутствие в центре внимания государственных СМИ оказался его сын и очевидный преемник Сердар.

Несмотря на ряд важных назначений, которые недавно получил Сердар, больше всего времени он посвящает собакам и лошадям. 21 апреля, в первый день отсутствия отца, он провел церемонию открытия нового здания Центра Международной ассоциации ахалтекинского коневодства и Международной ассоциации «Туркменские алабаи».

Те, кто считают это событие рядовым, сильно ошибаются. В вечерних новостях 50 минут эфирного времени были посвящены церемонии открытия и последовавшему за ней очередному заседанию ассоциации «Туркменские алабаи». Часть передачи была отведена выступлению Бердымухамедова-младшего, чья однообразная и монотонная манера говорить сильно напоминает манеру его отца.

Модель с обложки.

На следующий день государственная ежедневная газета «Нейтральный Туркменистан» разместила фотографию Сердара на первой полосе, под которой широко осветила открытие центра. Не стоит недооценивать значение случившегося. Обычно первые полосы газет отводятся новостям о президенте Бердымухамедове (что происходит, фактически, ежедневно), так что выбор редакции действительно наводит на серьезные размышления.

И все же, возможно, не стоит слишком тщательно вчитываться в первые страницы «Нейтрального Туркменистана». Судя по вышедшим на прошлой неделе выпускам газеты, можно сделать вывод, что в стране не случилось ничего более значимого, чем мероприятия, связанные с собаками и лошадьми. Подробное освещение этих событий приурочено к первому в истории совместному проведению Национального праздника туркменского скакуна и Праздника туркменского алабая, отмечаемых 25 апреля.

Празднества были ознаменованы проведением многочисленных конных состязаний, праздничных мероприятий на открытом воздухе и конкурса на звание «Отважный туркменский алабай 2021 года». Победителем стал пес по кличке Акхан, состоящий на довольствии Государственной пограничной службы. Воспитавший алабая военнослужащий Реджепмырат Мырадов был удостоен главного приза – легкового автомобиля Toyota Camry и был с почестями уволен в запас за заслуги в воспитании туркменских алабаев.

Выйдя, наконец, из своего короткого отпуска по случаю смерти отца, Бердымухамедов провел по цифровой системе небольшое совещание с главами пяти велаятов страны.

В завершение заседания он раздал главам велаятов указания, содержащие до неприличия стандартные формулировки. Розданные им инструкции отличались лишь незначительно, а отличия зависели от того, о каком велаяте шла речь: всем им было предписано обеспечить богатый урожай, но одним хлопка и пшеницы, а другим овощей и бахчевых.

Однако продукты питания все еще представляют собой серьезную проблему. Как сообщил 23 апреля базирующийся в Амстердаме новостной сайт Turkmen.news, жители Ашгабата заметили резкий рост цен на импортную муку. По сообщению издания, если раньше 25-килограммовые мешки казахстанской муки стоили 300 манатов (около 7,70 долларов по курсу черного рынка), то сейчас на том же рынке цена возросла до 390.

Большинство граждан может позволить себе только гораздо более дешевую муку, которую можно купить в госмагазинах по субсидированной цене, но она не всегда имеется в продаже. Когда она появляется на прилавках, образуются длинные очереди.

Несмотря на постоянные разговоры о переходе к рыночной экономике, они теряют актуальность каждый раз, когда некомпетентное управление экономикой приводит к остановке работы всего механизма. Ранее в этом месяце сообщалось, что власти Ашгабата потребовали от частных пекарен приостановить работу, чтобы помочь решить проблему нехватки муки в госмагазинах. Существует подозрение, что частники скупают реализуемую по субсидированным ценам муку, а затем устанавливают на нее наценку.

21 апреля Turkmen.news передал, что в Балканабате, административном центре расположенного на западе Балканского велаята, семьи, которые покупают продукты в госмагазинах, вынужденно сократили свой рацион. Каждая семья, независимо от количества домочадцев, может раз в месяц приобрести по субсидированным ценам лишь один куриный окорочок, один литр растительного масла и 250 граммов сахара. И даже в этом случае магазинам удается обслужить не более 20 человек в день.

И подобная ситуация сложилась не только в велаятах. 25 апреля базирующееся в Вене издание «Хроника Туркменистана» сообщило, что прилавки в государственных магазинах Ашгабата частенько пустуют, как это бывало в советское время, потому что такие востребованные населением базовые продукты, как масло, говядина, курятина, сахар, мука и яйца, не завозят в достаточном количестве.

Действительно, согласно представленным данным Евразийского экономического союза (возглавляемого Москвой торгового блока), в январе и феврале резко сократились объемы импортируемых Туркменистаном товаров по сравнению с тем же периодом 2020 года. По подсчетам «Хроники», всего за этот период импортировано продукции на сумму 65,3 млн. долларов, что составляет лишь 35 процентов от суммы импорта в прошлом году.

Впрочем, некоторые товары пользовались повышенным спросом. В этом году Туркменистан закупил картофеля в четыре раза больше, чем в 2020 году, в основном у Казахстана. Импорт пшеницы снизился примерно на половину, а муки было ввезено на четверть меньше.

Тем временем туркменские власти продолжают разыгрывать очередной фарс. На этот раз речь идет о докладе Уполномоченного по правам человека за 2020 год, который иначе как трагикомедией назвать нельзя – абсурдность изложенных в нем фактов соседствует с трагедией, скрывающейся за ними.

«С первых дней распространения в мире острого инфекционного коронавирусного заболевания и регистрации первых случаев в других странах, Омбудсмен, будучи в курсе ситуации в мире, держал под постоянным контролем соблюдение в стране прав человека по этому вопросу», – говорится в докладе.

Далее следует исключительно позитивный отчет о деятельности властей, направленной на сдерживание распространения вируса. И никаких упоминаний о том, что государство упорно скрывало факт выявления значительной вспышки инфекции.

Но вместе с тем за последний год в адрес омбудсмена было направлено всего три письменных и два устных обращения от граждан по вопросам здравоохранения.

Даже если это действительно так (что вполне вероятно, поскольку ни один здравомыслящий человек не надеется на активные действия со стороны омбудсмена), для этого есть достаточные основания. В том же отчете говорится, что в адрес МВД поступило 10 обращений от людей, находящихся в следственных изоляторах и исправительных учреждениях.

А что в итоге?

«Были проведены соответствующие проверки, в ходе которых факты, указанные в них, не подтверждены», – настаивает офис омбудсмена.

Среди других новостей прошедшей недели следует отметить телефонный разговор между Бердымухамедовым и президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого главы обоих государств обсудили общие вопросы двусторонних отношений и, в частности, подготовку к двум предстоящим в этом году саммитам прикаспийских государств.

Туркменский лидер отметил, что Ашгабат на форуме будет представлен кем-то на уровне вице-премьера. Таких в Туркменистане несколько, но в данном случае это был прозрачный намек на Сердара Бердымухамедова.

Приближается время, когда Сердар должен будет выступать в качестве доверенного лица своего отца не только на выставках собак и лошадей.