Туркменистан: цифровая лихорадка

В начале этого месяца около десятка узбекских ТВ пропали из списка телеканалов, транслируемых телекоммуникационным спутником Туркменистана «ТуркменАлем».

По основной теории, это произошло после того, как один частный узбекский канал – Sevimli TV – показал созданный потоковым сервисом Netflix фильм «Призрачная шестерка», действия которого происходят в стране с диктаторским режимом, имеющей отдаленное сходство с Туркменистаном. Sevimli TV даже не транслировался через спутник, но, похоже, туркменские чиновники решили не рисковать и обрубить все концы.

Уже по одному этому эпизоду можно сделать выводы о масштабах цензуры, осуществляемой туркменским правительством. И нетрудно догадаться, что министр промышленности Сердар Бердымухамедов (сын президента), отправившись 20 февраля в Санкт-Петербург для обсуждения сотрудничества в развитии ИТ-сектора своей страны, не ставил перед собой задачу по расширению доступа граждан Туркменистана к внешнему миру.

Внедрение цифровых технологий стало очередной идеей-фикс президента Гурбангулы Бердымухамедова и важной частью его дорожной карты развития цифровой экономики на 2019-2025 годы. Его видение состоит в том, чтобы присоединить бюрократическую машину Туркменистана к системе электронного документооборота.

Ахалский велаят (область), губернатором которого до начала этого года был Сердар Бердымухамедов, по-видимому, первым начал этот решительный переход. 20 февраля президенту сообщили, что Министерство текстильной промышленности последовало этому примеру, создав собственный отдел цифровых технологий.

Правительство представляет все это как модернизацию, хотя любой зарубежный консультант прекрасно знает, что единственный результат государственных ИТ-проектов при неправильной реализации – это перерасход и хаос. При этом подрядчики в лице частных компаний озолотятся.

Бердымухамедов сейчас уделяет частному сектору особое внимание. Репортаж государственного информационного агентства о заседании Кабмина, состоявшемся 20 февраля, очередной раз указывает на то, как много денег правительство выделяет Союзу промышленников и предпринимателей (СППТ) – полугосударственной организации, призванной превратить Туркменистан в экономику со свободным рынком. В частности, на строительство нового города в пустыне под Ашгабатом направлено 1,5 млрд долларов. Еще 2,3 млрд долларов – на трассу Ашгабат-Туркменабат. Возведение Горнорудного комбината на месторождении калийных солей Тюбигатан в Лебапском регионе – 600 млн долларов.

«И это лишь некоторые примеры целенаправленной поддержки развития предпринимательского движения», – отмечается в материале.

Из публикаций таких новостных сайтов, как расположенный в Амстердаме Turkmen.news, следует, что по крайней мере два проекта – строительство города и шоссе – приносят непосредственную выгоду семье президента.

Следующая отрасль в списке на финансирование – железные дороги. 21 февраля бакинское информационное агентство Trend сообщило, что было создано открытое акционерное общество Demiryollary, которое возьмет на себя функции Turkmendemiryollary (Туркменские железные дороги). Среди перешедших активов, кстати, два отеля на курорте Аваза на Каспийском море. Эта реорганизация, как объясняется, направлена на привлечение большего объема частных инвестиций. Как транзитная страна для транспортировки товаров по железной дороге из Китая к Персидскому заливу или по воде через Каспийское море Туркменистан мог бы сделать потенциально интересное предложение инвесторам. Но, скорее всего, туркменское правительство планирует передать все «инвесторам» из близкого круга, а не заинтересованным иностранцам.

Перемены происходят не только в экономике. 24 февраля правительство опубликовало детали предлагаемых изменений в Конституцию, которые, помимо прочего, предоставляют бывшим президентам право занять место в верхней палате парламента, состав которого будет сформирован в ближайшем будущем. Учитывая, как прочно засел во власти 62-летний Бердымухамедов, несколько сюрреалистично выглядит веб-сайт правительства Туркменистана, где почти целую страницу занимает описание механизма отстранения президента от власти (для этого требуется две трети голосов в обеих палатах законодательного органа) и того, что должно произойти, если глава государства в конце концов покинет свой пост.

Но режим явно готовится к возможным изменениям в будущем.

Гостелевидение посвящает огромное количество времени попыткам доказать, насколько здоров и бодр президент. Например, на этой неделе он отправился на небольшую прогулку в президентский ахалтекинский конноспортивный комплекс. Но после его резонансного прошлогоднего исчезновения будет нелегко развеять подозрения о том, что президент скрывает какую-то болезнь.

Таким образом, все эти конституционные изменения могут быть истолкованы одним из двух способов. Либо власти сообщают общественности (и своим врагам), что имеется «План Б» на случай внезапной смерти или потери трудоспособности Бердымухамедова. Либо это план постепенной передачи власти, при котором президент мог бы спокойно уйти, уступив место своему сыну Сердару.

Во всяком случае, если президент заболеет, он получит лучшее медицинское лечение, которое можно обеспечить себе за деньги. Остальная часть населения лишена подобной привилегии, о чем свидетельствует публикация Turkmen.news от 24 февраля. В статье приводятся ошеломляющие факты хронической некомпетентности фельдшеров скорой помощи и врачей больниц, неспособных диагностировать даже простейшие заболевания, что нередко может создавать угрозу летального исхода. Например, одну пациентку, доставленную в ашгабатскую больницу с мучительными болями из-за аппендицита, сначала идентифицировали как беременную. Прошло несколько часов, прежде чем была выявлена реальная причина.

В репортаже Turkmen.news отмечалось, что, хотя в Туркменистане немало хороших и профессиональных врачей, состояние медицины в целом вынуждает многих людей выезжать на лечение в такие страны, как Индия, Россия, Узбекистан или Турция.

Те, кому нужно было добраться в некоторые части России на этой неделе, столкнулись с проблемой. Как сообщает Trend, авиакомпания «Туркменские авиалинии» отменила рейсы из Ашгабата в Казань и Санкт-Петербург на 20-27 февраля в связи с техническими проблемами, детали которых не сообщаются. До этого Туркменистан приостановил полеты в Китай из-за угрозы коронавируса.

В то же время «Туркменские авиалинии» возобновили полеты в Объединенные Арабские Эмираты в этом месяце, после временного прекращения авиасообщения из-за международной напряженности вокруг Ирана. И это весьма кстати: на этой неделе туркменские чиновники отправились в Дубай, чтобы выпросить у состоятельных спонсоров деньги на свой газопровод Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ). Государственное информационное агентство Туркменистана заявило, что в двухдневном роуд-шоу, которое должно было закончиться 25 февраля, планировали принять участие 100 компаний из 40 стран.