Туркменистан: Человек эпохи Возрождения

После заключения свопового соглашения с Ираком Туркменистан не желает останавливаться на достигнутом и изыскивает возможности провернуть такую же сделку с Турцией.

Разговор на эту тему зашел во время переговоров, проводившихся в рамках заседания турецко-туркменской межправительственной комиссии, состоявшегося в Ашгабате 6 декабря.

И вновь в этой сделке Ирану отводится роль ключевого элемента, поскольку соглашение подразумевает поставку Туркменистаном газа в Иран, который затем, предположительно, будет отправлять эквивалентное количество газа через границу с Турцией. Тегеран уже поставляет газ Анкаре, так что своповое соглашение может лишь упрочить существующее положение вещей и, возможно, будет способствовать увеличению объемов поставок топлива.

Прибывшую в Туркменистан турецкую делегацию возглавлял вице-президент Джевдет Йылмаз. Если верить присутствовавшим на пресс-конференциях журналистам, во время своих выступлений он озвучил еще более широкий круг вопросов.

Российское государственное информационное агентство ТАСС процитировало слова Йылмаза о том, что, по его мнению, Турция должна стать проводником туркменского газа и даже электроэнергии на рынки дальнего зарубежья.

«Будь то туркменский природный газ или электроэнергия, мы готовы к реализации крупных проектов по их выводу на мировые рынки» – сказал он на туркмено-турецком бизнес-форуме.

О стратегической роли этой концепции еще более открыто было заявлено во время визита президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в Анкару в октябре. Как сказал тогда президент Реджеп Тайип Эрдоган: «В нынешней конъюнктуре доставка природного газа из Туркмении в Турцию и через нее на мировые рынки приобрела отдельную стратегическую важность».

Туркменистан может заработать на газе. Планы же Турции идут гораздо дальше.

В действительности пока не будут достигнуты конкретные соглашения, диалог вокруг газа будет строиться на предположениях и абстрактных гипотезах. Но только газом турецко-туркменские торговые отношения не ограничиваются. Как передает агентство РИА-Новости, в своем выступлении Йылмаз отметил, что ежегодный объем двусторонней торговли приближается к отметке в 3 миллиарда долларов. При этом он особо подчеркнул, что если за весь 2020 год объем торговли составил около 2 миллиардов долларов, то за 11 месяцев этого года между двумя странами совершено торговых операций на сумму около 2,5 миллиарда долларов. Следующий рубеж – 5 миллиардов долларов, сказал он, добавив, что, по его мнению, эта цель может быть достигнута в «короткие сроки».

Туркменистан, тем не менее, стремится продемонстрировать, что есть множество вариантов и покупателей его газа, и что он, соответственно, не намерен становиться марионеткой в чьих-либо руках.

7 декабря государственная ежедневная газета «Нейтральный Туркменистан» опубликовала статью, в которой посол Объединенных Арабских Эмиратов Ахмеда Аль Хай Аль Хамли рассказал о том, что двусторонняя торговля между его страной и Туркменистаном в 2022 году без учета нефти достигла 1,3 миллиарда долларов – это на 50 процентов больше, чем годом ранее.

«Наша цель – удвоить объем взаимной торговли в ближайшие годы», – написал посол.

Львиную долю работы по привлечению ОАЭ в Туркменистан выполняет Фонд развития Абу-Даби (ADFD), который в 2021 году основал совместную инвестиционную компанию стоимостью 100 миллионов долларов.

Президент Бердымухамедов, выступая 12 декабря на расширенном заседании кабинета министров, в котором также приняли участие представители дипломатического корпуса, отметил, что Туркменистан был бы рад дальнейшему росту интереса со стороны Ближнего Востока. Отметив, что его страна «значительно расширила отношения со странами арабского мира», он сказал, что необходимо предпринять больше усилий для укрепления этих отношений в рамках нового формата «Центральная Азия – Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива».

В той части своей речи, в которой он вскользь упомянул об отношениях с Западом, чувствовалось некоторое нетерпение. Туркменистан связывает с Европой ряд амбициозных планов по сотрудничеству в энергетике, транспорте, технологиях и других областях, но они должны быть подкреплены «конкретным наполнением», сказал он.

Соединенные Штаты даже не удостоились упоминания. 5 декабря президент озвучил свои мысли по поводу этого направления международного сотрудничества после встречи с исполнительным директором Американо-туркменского делового совета Эриком Стюартом. Стюарт – частый гость в Ашгабате. Однако в ходе своих многочисленных визитов в Туркменистан ему ни разу не удавалось добиться от своих собеседников большего, чем пустые заверения в том, что «туркмено-американское экономическое партнерство ... будет продолжать динамично развиваться на долгосрочной, взаимовыгодной основе».

11 декабря национальный авиаперевозчик Turkmenistan Airlines объявил на своем сайте, что с 15 декабря возобновит полеты в Москву. Это отменяет принятое в августе решение о приостановке этих рейсов (по крайней мере, до октября, как тогда говорилось) из-за опасений по поводу безопасности, вызванных чередой атак беспилотников на российскую столицу. Был предложен альтернативный маршрут в Казань – город, расположенный примерно в 800 километрах к востоку от Москвы.

В конце этого месяца туркменская группа инженерно-технических специалистов отправится в Афганистан для изучения возможности продолжения работ по продлению 30-километровой ветки, построенной до границы туркменскими инженерами.

Несмотря на то, что управляемый талибами Афганистан находится в международной изоляции, режим в Кабуле тем не менее заинтересован в том, чтобы продолжить начатые предыдущим правительством инициативы, такие как «Лазуритовый коридор», который призван обеспечить беспрепятственное передвижение между страной и Азербайджаном, Грузией и Турцией. Поддержка Туркменистана совершенно необходима. На состоявшейся в начале этого месяца встрече представителей транспортных ведомств Кабула и Ашгабата афганские представители высказали пожелание, чтобы железнодорожные пути были проложены до Герата и даже до Мазари-Шарифа, что предполагает также участие Узбекистана.

Разумеется, ничего из этого не вызывает особого интереса у мировой общественности. Что действительно привлекло внимание всего мира в этом месяце, так это то, как недавно сформированная футбольная команда «Аркадаг», получившая название в честь одноименного нового города, который в свою очередь был назван в честь почетного титула, присвоенного экс-президенту (и отцу нынешнего лидера) Гурбангулы Бердымухамедову, в начале этого месяца с первой попытки завоевала титул чемпиона премьер-лиги, выиграв 20 матчей подряд.

Бердымухамедов-старший, воодушевившись этим результатом, сосредоточил свои усилия на создании бренда ФК «Аркадаг». В ходе состоявшегося 9 декабря визита в город Аркадаг он выделил время для ознакомления с эскизами новой формы и логотипа клуба. По поводу формы экс-президент, остающийся фактически соруководителем страны, отметил, что цветовая гамма должна «полностью соответствовать духу эпохи Возрождения», который, очевидно, сейчас царит в Туркменистане.

Какие бы цвета ни были выбраны, можно с уверенностью предположить, что у «Аркадага», в чей состав входят лучшие игроки лиги, которых бессовестно забрали из других команд, впереди еще много побед.