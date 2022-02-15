Туркменистан: что известно о Сердаре Бердымухамедове

Биография следующего президента Туркменистана изучена вдоль и поперек. Сердар Бердымухамедов, сын нынешнего президента Гурбангулы, объявившего на выходных, что собирается уйти в отставку, сделал головокружительную карьеру.

А вот о характере этого 40-летнего человека достоверно известно лишь немногое. Он почти никогда не выступает на публике. В тех редких случаях, когда он все же произносит речи за рубежом, он неизменно читает по бумажке. Если Гурбангулы пытается изображать этакого жизнерадостного дядюшку, Сердар держится замкнуто и почти не принимает участия в бурных эскападах на свежем воздухе, которые так любит его отец.

Сообщения, поступающие из эмигрантских источников, оптимизма не внушают. По их рассказам, Сердар отличается тяжелым характером.

Но 14 февраля, когда члены Демократической партии собрались, чтобы единогласно избрать Сердара своим кандидатом, они, как и следовало ожидать, не сказали о нем ничего дурного.

«Выступавшие отметили прекрасные руководительские и организаторские качества претендента на должность президента, — говорится в посвященном этому собранию репортаже государственного новостного агентства. — Как скромный и отзывчивый человек, хороший семьянин и сторонник здорового образа жизни, он снискал уважение коллег».

В той же статье приводится краткое изложение его карьеры до настоящего времени.

В 2001 году Сердар окончил Туркменский государственный сельскохозяйственный институт. Во время работы в посольстве Туркменистана в Москве, где он находился с 2008 по 2011 год, он продолжал образование в Дипломатической академии Министерства иностранных дел России.

В последующие годы он стремительно сменил целый ряд должностей, которые, судя по всему, были тщательно подобраны, чтобы подготовить Сердара к тому дню, когда он станет правителем страны. В течение трех лет, до 2013 года, он был заместителем главы государственного агентства, отвечающего за управление энергетическими ресурсами Туркменистана. Еще два года, в 2016-2017 годах, возглавлял информационный департамент Министерства иностранных дел. В ноябре 2016 года был избран депутатом парламента.

Начиная с марта 2018 года, когда он был назначен заместителем министра иностранных дел, последовала быстрая череда важных постов. В январе 2019 года он стал вице-губернатором, а всего пять месяцев спустя — и губернатором, своего родного Ахалского велаята. В течение года проработал министром промышленности, но ушел с этого поста в феврале 2021 года, когда занял свою нынешнюю должность заместителя премьер-министра по экономическим вопросам. С тех пор как Сердар начал работать на этом посту, он совершил множество зарубежных поездок и все чаще действовал, по сути дела, в качестве заместителя отца.

Выше этого уровня не может подняться ни один туркменский чиновник, если только он не станет президентом. Поскольку президент возглавляет и кабинет министров, должности премьер-министра в стране не существует.

Но Сердар занимает и другие влиятельные посты. Одновременно с назначением вице-премьером он стал членом Государственного совета безопасности и был назначен председателем Высшей контрольной палаты — органа, руководящего расходованием бюджетных средств.

А если кто обращает внимание и на символические должности, то в середине апреля 2021 года к Сердару перешло руководство расположенной в Ашгабате Международной ассоциации ахалтекинского коневодства, которую до этого возглавлял его отец. Эта порода лошадей пользуется в Туркменистане большим почетом и стала предметом особого культа, насаждаемого властями. Гурбангулы был главой ассоциации с момента ее создания в 2010 году.

Благодаря столь широкому диапазону профессионального опыта Сердар приобрел некоторые важные отличия от отца. При всей патологической страсти Гурбангулы к мелочному контролю — например, он не считает ниже своего достоинства заниматься выбоинами на дорогах и тому подобными мелочами — никогда не бывает вполне ясно, насколько реалистично его представление о положении дел в стране. Из истории известно, что в персоналистских диктатурах подручные сплошь и рядом держат своего лидера в неведении, опасаясь его гнева.

Сердару же специально поручали пристально следить за состоянием экономики. Иногда эта задача выполнялась с дотошностью и рвением, напоминающими о Бердымухамедове-старшем. На заседании кабинета министров в декабре прошлого года отец поручил Сердару лично заняться проверками региональных рынков, чтобы не позволить торговцам завышать цены в преддверии новогодних праздников.

Между тем сравнительная молодость будущего президента означает, что он практически принадлежит к первому в Центральной Азии цифровому поколению, т.е. ему при желании, вероятно, хватит навыков воспользоваться информационными технологиями, чтобы получить более ясное представление о том, каким видит Туркменистан внешний мир. Это несколько уменьшит опасность того, что его сможет вводить в заблуждение льстивая ложь подчиненных.

Однако вопрос о том, интересуется ли Сердар реальным миром и новыми идеями, пока остается без ответа.

Утверждается, что он говорит не только по-туркменски и по-русски, но и по-английски, хотя, судя по его запинающемуся воспроизведению заранее написанной речи на Конференции ООН по изменению климата, проходившей в ноябре 2021 года в Глазго, можно предположить, что он не вполне уверенно владеет этим языком.

Собственно говоря, кажется, что Сердар не слишком уверенно выступает на публике на любом языке. С этим был связан неудобный момент, возникший в апреле на Петербургском международном экономическом форуме, когда он механически зачитывал бессодержательный доклад об урбанистическом развитии Туркменистана. На четвертой минуте его выступления модератор резко перебил Сердара и предложил ему закругляться.

Говорят, что в личном общении он держится увереннее, но и грубее. Издающийся в Вене веб-сайт «Хроники Туркменистана» писал, что когда Сердар управлял Ахалским велаятом, он вел себя в точности как будущий деспот. «Его любимое выражение, которое он использует при разговорах с подчиненными — это “Шею сверну!”», — сказал редакции сайта один из источников.

Такая кажущаяся мрачность огорчит поклонников бесчисленных комических эскапад старшего Бердымухамедова, который то стрелял из пистолета по мишеням с движущегося велосипеда, то наматывал круги на автомобиле всего в нескольких метрах от горящего кратера, то палил по бочкам из пулемета, разнося их на мелкие кусочки. И ездил верхом — ездил и ездил верхом.

Учитывая традиционную страсть туркменов ко всему, что связано с конями, Сердару может повредить то обстоятельство, что он, как кажется, не слишком любит бывать рядом с лошадьми. В эмигрантских кругах давно ходят слухи, что Сердар, возможно, даже боится лошадей и не умеет ездить верхом. Действительно, в июне, когда отец и сын Бердымухамедовы посещали государственный конноспортивный комплекс, Сердар держался в седле скованно и угрюмо, причем отец вел его лошадь под уздцы. Однако все эти кривотолки, которые невозможно проверить, могут быть всего лишь грубой попыткой выставить Сердара «бабой» и нанести ущерб его репутации среди соотечественников.

Как бы то ни было, если нелюбовь Сердара к причудливым развлечениям связана с его трудолюбием и искренним стремлением к позитивным переменам, то большинство туркмен это вряд ли расстроит. Однако если его мрачный вид отражает склонность с суровому, беспощадному правлению, будущее не сулит ничего хорошего.