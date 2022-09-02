Туркменистан: что-то не так с ценами

Еще одна важная составляющая политики социальной защиты Туркменистана находится на грани отмены.

На состоявшемся 26 августа заседании кабинета министров большое внимание было уделено давнему стремлению «широко внедрять рыночные механизмы», как выражаются государственные СМИ.

Базирующееся в Вене интернет-издание «Хроника Туркменистана» популярно объясняет, чем чреваты для граждан планы правительства: покупатели, вероятно, больше не смогут приобретать в госмагазинах продукты по фиксированным и субсидированным ценам.

Более широкая программа перехода к рыночной экономике осуществляется с 2017 года. Именно в октябре того года Совет старейшин (существующее «для галочки» собрание видных представителей национальных и местных органов власти, которые регулярно собираются для придания некоторой легитимности непопулярным решениям) проголосовал за отмену бесплатного предоставления населению электроэнергии, газа, питьевой воды и столовой соли.

Как сказал тогдашний президент Гурбангулы Бердымухамедов: «из года в год повышаются доходы населения, создано большое количество рабочих мест. В связи с этим я поддерживаю и считаю целесообразным предложенное Советом старейшин поэтапное введение платежей за предоставление коммунальных услуг в целях более рационального, бережного использования природных ресурсов».

Население было освобождено от коммунальных платежей в 1993 году покойным президентом Сапармуратом Ниязовым. Предполагалось, что такой порядок сохранится до 2030 года.

Аргументы, схожие с теми, что озвучил Гурбангулы Бердымухамедов, будут звучать по мере того, как правительство будет продвигать план по окончательной ликвидации социального контракта, который предполагал предоставление базовых благ в обмен на стабильность.

Еще один контракт, который Туркменистан, похоже, с радостью готов пересмотреть – это соглашение с российским газовым монополистом «Газпром».

29 августа глава «Газпрома» Алексей Миллер прибыл в Ашгабат для переговоров с президентом Сердаром Бердымухамедовым (сыном бывшего президента). В ходе встречи вскользь было упомянуто о том, какой объем газа Россия импортирует из Туркменистана. Правительственный сайт описал беседу в предсказуемой малоинформативной манере, но основной смысл можно свести к следующему: «расширение сотрудничества... в рамках действующего контракта».

Пятилетнее соглашение, заключенное между Россией и Туркменистаном в 2019 году, предусматривает ежегодные поставки в объеме 5,5 миллиардов кубометров. Однако в декабре 2021 года посол Москвы в Ашгабате Александр Блохин удивил своим заявлением (впрочем, так и не нашедшим подтверждения) о том, что в тот год РФ закупила у Туркменистана 10 миллиардов кубометров.

Сложно понять, для чего России понадобилось покупать больше газа именно сейчас, когда наблюдается сокращение ее собственного экспорта в Европу. Выглядит это как стратегический маневр, а о причинах можно только догадываться. Учитывая то мизерное количество друзей, которое осталось у России, она явно намерена сохранить хороший отношения с Туркменистаном и по этой причине уделяет ему повышенное внимание.

За несколько дней до приезда Миллера в Ашгабат президент Владимир Путин наградил отца туркменского президента (Гурбангулы Бердымухамедова) орденом «За заслуги перед Отечеством» четвертой степени за вклад в укрепление двусторонних связей. Выбор ордена довольно странный – им обычно награждаются россияне, а не иностранные граждане – но награда будет принята с благодарностью.

Коллега Гурбангулы Бердымухамедова с российской стороны, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко готовится к предстоящему визиту в Ашгабат, цель которого – добиться еще большего расположения.

Подобные шаги действительно приносят результаты. В то время как страны ближнего зарубежья России исподволь изыскивают способы снизить свою подверженность негативному влиянию воинствующего соседа, Туркменистан с готовностью продолжает углублять взаимозависимость.

Министр иностранных дел Рашид Мередов рассказал на прошедшей 15-16 августа международной транспортной конференции о том, что Туркменистан видит большой потенциал в сотрудничестве с Россией в вопросе развития международного транспортного коридора Север-Юг – сложного мультирегионального проекта, разработка которого длится уже более двух десятилетий. Изначально предполагалось, что коридор проляжет в том числе по территории России, но сейчас активно продумываются маршруты, которые позволили бы избежать зависимости от становящейся все более ненадежной страны-транзитера.

Посол РФ Блохин поддержал боевой настрой Мередова. В ходе своего выступления на той же конференции, проходившей в портовом городе Туркменбаши, Блохин объявил, что, возможно, в ближайшее время Туркменистан посетит глава ОАО «Российские железные дороги» Олег Белозеров.

Туркменистан и Россия также развивают связи в сфере морского транспорта. В своем заявлении от 26 августа власти Астраханской области России, расположенной на северной оконечности Каспия, сообщили о своем намерении подготавливать туркменских специалистов для судоходной отрасли этой страны.

Эта новость была озвучена по итогам трехдневной рабочей поездки туркменской делегации в Астрахань. В ходе визита члены делегации посетили порт «Лотос», получивший статус особой экономической зоны; организации, занятые проектированием и строительством судов; и другие предприятия морского транспорта.

Но в вопросах экспорта газа Туркменистан не намерен полагаться только на Россию или даже на своего крупнейшего покупателя – Китай.

Разрабатываемый проект строительства трансафганского газопровода ТАПИ все чаще кажется нежизнеспособным, но все заинтересованные стороны ведут себя так, будто эта затея осуществима.

20 августа базирующееся в Кабуле информационное агентство Tolo сообщило, что в Афганистане сформирован правительственный комитет для реализации проекта в части, касающейся их страны. По сообщению издания, комитет возглавит первый вице-премьер Мулла Абдул Гани Барадар. На каком-то этапе афганская делегация отправится в Ашгабат для переговоров относительно дальнейшего продвижения проекта.

«Мы будем обсуждать ... цены на газ и вопрос реализации проектов в Герате», – цитирует TOLO представителя министерства иностранных дел Шафая Азама.

Из других новостей энергетической отрасли: 26 августа на правительственном сайте появилось сообщение о том, что президент Бердымухамедов одобрил покупку государственной нефтяной компанией «Туркменнебит» 2 309 тонн бурильных труб у китайской компании King Ease Limited.

Из недр туркменской земли еще много чего можно выкачать.

24 августа правительственная газета «Нейтральный Туркменистан» представила свежую информацию об объемах запасов энергетических ресурсов, которыми располагает страна. По сообщению газеты, на сегодняшний день в Туркменистане открыто более 149 месторождений природного газа и газового конденсата с запасами более 4,97 триллиона кубометров газа. Из них 73 месторождения все еще находятся на стадии разведки – цифра, которая, как надеются туркменские власти, может привлечь любых иностранных инвесторов, готовых мириться со сложностями, которые влечет за собой работа в Туркменистане.

Туркменистан продолжает мучительно медленно открывать свои границы, закрытые в связи с пандемией коронавируса. 26 августа базирующийся в Ашгабате новостной сайт Orient сообщил, что национальный авиаперевозчик «Туркменские авиалинии» объявил о возобновлении регулярных рейсов в Германию. Ранее были возобновлены полеты в Дубай и Казань, столицу российской республики Татарстан.

Рейсы между Ашгабатом и Франкфуртом будут выполняться по средам и субботам. Билеты в одну сторону будут стоить от 5 700 до 6 000 манатов – цены, которые кажутся нелепыми, поскольку при официальном обменном курсе в 3,5 маната за доллар стоимость каждого билета составит более 1 600 долларов США. Но если взять за основу курс на черном рынке, а это около 20 манатов за доллар, то в этом случае цена выглядит гораздо более разумной.