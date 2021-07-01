Туркменистан: шоу продолжается

На этой неделе президент Кыргызстана отправился в Туркменистан в надежде, что ему повезет.

Среди договоренностей, достигнутых 28 июня между Садыром Жапаровым и его туркменским коллегой Гурбангулы Бердымухамедовым, было соглашение о поставках Туркменистаном природного газа и электроэнергии в Кыргызстан в осенне-зимний период.

Однако подробностей пока не так много.

Это соглашение может стать чрезвычайно важным для Кыргызстана, поскольку он надеется перевести на газ свою бишкекскую ТЭЦ, которая работает на угле, нанося тем самым немалый урон окружающей среде. Но газ слишком дорого стоит, с сожалением констатировал глава кабинета министров Кыргызстана Улукбек Марипов, выступая 17 июня перед депутатами.

По словам Марипова, российский «Газпром», у которого Кыргызстан в настоящее время покупает газ, не соглашается продавать по цене ниже 175 долларов за 1 тысячу кубометров. Приемлемая для нас цифра не должна превышать 100 долларов, сказал он.

«Поэтому сейчас ведутся переговоры с Туркменистаном», – сказал он.

Ни одна из сторон не сообщила, было ли выработано какое-либо соглашение. Но даже если в этом вопросе удалось достигнуть некоего прорыва, то это отчасти благодаря великодушию Туркменистана. Предполагается, что в настоящее время Ашгабат продает газ России и Китаю примерно по 187 долларов за 1 тысячу кубометров, и даже с учетом более низкой ставки транзита через Кыргызстан, 100 долларов – это цена с очень большой скидкой.

Возможно, Жапаров рассчитывает на снисхождение со стороны братского народа. Не зря же он завершил свое выступление на совместной пресс-конференции по итогам переговоров словами благодарности: «Спасибо вам, уважаемый Гурбангулы Маликгулиевич, за вашу помощь, за все». Эти слова вызвали некоторое недоумение, поскольку непонятно, какую именно помощь Туркменистана до сих пор оказывал Кыргызстану?

Аналитики указывают на один щекотливый момент: вся газовая инфраструктура Кыргызстана полностью принадлежит «Газпрому», а это значит, что перед заключением любой сделки между Бишкеком и Ашгабатом нужно сначала получить благословение Москвы. Как и для поставок других туркменских товаров на рынок Кыргызстана из-за возглавляемого Россией Евразийского экономического союза. Несмотря на относительную географическую близость двух бывших советских республик, товарооборот между ними находится на крайне низком уровне, и в 2020 году составил лишь 11,7 миллионов долларов.

Между тем в последнее время в регионе активно осуществляется торговля газом, и происходит это благодаря «Газпрому». Как сообщил газовый гигант в начале этого месяца, «Газпром», у которого есть возможность покупать у Туркменистана до 5,5 миллиардов кубометров газа в год, с 2020 года начал отправлять часть этого газа в Узбекистан. 21 июня агентство «Интерфакс» сообщило, что в прошлом году он поставил в Узбекистан 900 миллионов кубометров туркменского газа. Только в первом квартале 2021 года этот показатель вырос до 1,5 миллиарда кубометров.

Несмотря на то, что соглашение между «Газпромом» и Туркменистаном предусматривает поставку до 5,5 миллиардов кубометров в год, на деле этого не происходит. В 2019 году возобновившееся после длительного перерыва поставки составили 4 миллиарда. В прошлом году эта цифра выросла до 4,7 миллиарда. В первом квартале 2021 года она составила 2,2 миллиарда, превысив показатель в 1,3 миллиарда за тот же период 2020 года.

Во время своего пребывания в Туркменистане Жапарову удалось решить и другие вопросы. Среди них создание кыргызско-туркменского инвестиционного фонда развития с уставным капиталом в 100 миллионов долларов, а также строительство Туркменистаном пятизвездочного курортного отеля на берегу озера Иссык-Куль в Кыргызстане.

Куда более тревожная цифра, которая скрыта от глаз общественности, – это количество людей, заболевших COVID-19 в Туркменистане. 25 июня Радио «Азатлык» сообщило о резком увеличении числа людей с диагнозом пневмония, среди которых много детей. Этот диагноз широко используется по всей Центральной Азии в качестве эвфемизма для обозначения COVID-19. Но «Азатлык» сообщает о всплеске положительных тестов на коронавирус, хотя власти, как и прежде, продолжают настаивать, что в стране не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом.

«Азатлык» пишет, что были увеличены в разы штрафы за нарушение правил ношения масок. Также проводится своего рода кампания по вакцинации, хотя информации о том, сколько людей получили прививки, недостаточно.

28 июня государственная ежедневная газета «Нейтральный Туркменистан» сообщила, что Туркменистан собирается закупить 1,5 миллиона доз вакцины у China National Biotec Group, дочерней компании Sinopharm.

Тема COVID-19 даже поднималась 29 июня в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным, который позвонил Бердымухамедову, чтобы поздравить его с 64-летием. Туркменистан стал первой страной в Центральной Азии, зарегистрировавшей российскую вакцину «Спутник V», и, вполне вероятно, захочет большего.

В наши дни крылатое выражение «Хлеба и зрелищ» в Туркменистане перестает быть простой фигурой речи.

22 июня Бердымухамедов отправился в Лебапский велаят, и уже в аэропорту Туркменабата губернатор отрапортовал о том, что местные хлеборобы выполнили установленный государством производственный план в 310 тысяч тонн. Подобные же оптимистичные сводки поступают и из других велаятов.

Громких заявлений чиновников, рапортующих в духе советской эпохи об экономических победах и стахановских темпах работы, недостаточно, чтобы снизить нарастающую тревожность. Государственные СМИ регулярно демонстрируют изображения бескрайних колосящихся полей и прилавков, заваленных свежими продуктами.

Но проводимые правительством конференции, посвященные продовольственной безопасности и международному сотрудничеству в этой сфере, подобные той, что прошла в Ашгабате 25 июня, говорят о неэффективности действующей в Туркменистане модели автаркии. И хвастовство чиновников выглядит неубедительно на фоне засухи, о которой сообщает специализированное российское интернет-издание «Метеожурнал», в последнее время безошибочно предсказывающее развитие событий в Туркменистане.

24 июня «Азатлык» сообщил, что цены на продукты в частных магазинах продолжают расти, а объем пайков продуктов, предоставляемых по субсидируемым государством ценам, сокращается. Раньше люди стояли в очередях за продуктами в государственных магазинах, но «Азатлык» утверждает, что, по имеющейся у него информации, длинные очереди вызывали раздражение у Сердара Бердымухамедова, сына и предполагаемого наследника действующего президента. По его мнению, они плохо отражались на имидже его отца, поэтому с мая в стране действует система доставки продуктов на дом. Но если вначале доставка осуществлялась еженедельно, то теперь – раз в 10 дней.

Даже если государство не может в полной мере обеспечить население едой, оно, несомненно, может организовать для него зрелища.

26 июня «Нейтральный Туркменистан» сообщила, что Бердымухамедов издал указ о формировании оперных, балетных и цирковых трупп по всей стране. В каждом из пяти велаятов Туркменистана строятся так называемые «белые юрты туркмен» – многофункциональные залы в форме шатров, которые необходимо задействовать.

«В связи с этим следует... организовать работу по созданию драматических, оперных, балетных, цирковых, эстрадных и кукольных трупп, а также театральных, песенно-музыкальных групп, студий изобразительного и прикладного искусства, других народных и технических творческих коллективов», – сказал он.