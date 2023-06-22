Туркменистан: экс-президенту подарят на день рождения город

Что подарить на день рождения человеку, у которого есть все?

В Туркменистане не остается ничего другого, как подарить целый город.

29 июня состоится официальное открытие Аркадага – совершенно нового города, построенного по приказу самопровозглашенного национального лидера Гурбангулы Бердымухамедова. В этот день экс-президенту исполнится 66 лет.

Город фактически является культовым объектом ошеломляющих масштабов. Само его название Аркадаг было выбрано не случайно – Бердымухамедов носит этот почетный титул, который в переводе с туркменского означает «покровитель». Всякий раз, когда он появляется на публике, толпа должна безостановочно выкрикивать это слово. Ни одно празднество, ни одно заседание правительства не обходится без того, чтобы кто-нибудь не упомянул о величии Аркадага.

Город Аркадаг, тем временем, все еще находится в процессе строительства. Однако первый из двух запланированных этапов уже завершен, несмотря на задержки, вызванные увеличением расходов и сложностями с поиском материалов.

Объем проделанной работы включает строительство 336 «современных зданий», в том числе жилые дома, правительственные учреждения, школы, театры, больницы и спортивные залы.

В марте агентство «Франс-Пресс» сообщило со ссылкой на чиновника, возглавляющего комитет по управлению строительством, что первая фаза строительства Аркадага обойдется в 3,3 миллиарда долларов.

«Вторая фаза обойдется, по нашим оценкам, примерно в 1,5 миллиарда долларов», – сказал чиновник.

После завершения второго этапа строительства расположенный в 30 км от Ашгабата Аркадаг займет относительно небольшую площадь в 10 квадратных километров и станет домом для 73 тысяч человек.

Туркменские власти усиленно рекламируют Аркадаг, называя его «умный город».

Что же подразумевается под этим? В сообщениях о ходе строительства Аркадага подчеркивается, что в городе будет функционировать экологически чистый общественный транспорт, «умная парковка», а также он будет оснащен всевозможными цифровыми решениями для современной жизни.

Бердымухамедов проверяет каждую мелочь с присущей ему одержимостью микроменеджера, что, похоже, не способствует эффективной работе. Так, в начале этого месяца он лично проверил состояние парка электроавтобусов и электротакси, которые со временем заполнят дороги Аркадага. Кроме того, чиновники проинформировали его о времени и маршрутах движения городских автобусов. Он даже нашел время, чтобы осмотреть роскошную автобусную остановку.

И разумеется, Бердымухамедова попросили прокатиться на одном из электромобилей.

«Умело управляя электромобилем, национальный лидер туркменского народа … оценил его технические характеристики», – сообщили государственные СМИ.

В процессе обхода дошло до того, что Бердымухамедов проверил исправность светофоров.

Власти мечтают добиться самоокупаемости города.

16 июня президент Сердар Бердымухамедов, сын экс-президента, издал указ о строительстве в городе объектов по производству продовольственных, промышленных, фармацевтических и медицинских товаров в период с 2023 по 2026 год. Для достижения этой цели приглашаются международные компании.

В тот же день Бердымухамедов-младший распорядился о строительстве сейсмической станции в Аркадаге. Возможно, он несколько запоздал с этим решением.

У Туркменистана пока есть только его огромные запасы природного газа, которыми можно расплатиться за все это. И помимо Китая пара-тройка других покупателей, желающих его приобрести.

15 июня Мырат Арчаев, заместитель председателя государственной газовой компании «Туркменгаз», выступая на энергетической конференции в Ашгабате, напомнил, насколько сильна эта зависимость.

«По трем ниткам транснационального газопровода Туркменистан-Узбекистан-Казахстан-Китай, введенного в эксплуатацию в декабре 2009 года, поставляется около 40 млрд кубометров природного газа в год, – цитирует Арчаева информационное агентство ТАСС. – В перспективе ежегодные поставки в Китай будут доведены до 65 миллиардов кубометров».

По состоянию на начало этого года, с момента запуска трубопровода по нему было прокачано более 350 миллиардов кубометров газа.

На этой же конференции Байраммырат Пирниязов, директор Научно-исследовательского института природного газа при ГК «Туркменгаз», сообщил, что Туркменистан ищет партнеров для строительства подземных газовых хранилищ.

«Поскольку Туркменистан является гарантом энергетической безопасности всего Центральноазиатского региона, для обеспечения стабильных поставок газа очевидна необходимость в подземных хранилищах», – сказал Пирниязов на конференции.

Идея строительства первого в стране подземного газохранилища муссируется в Туркменистане с января, когда ее поднял на заседании кабинета министров тогдашний вице-премьер по вопросам ТЭК Шахым Абдрахманов.

В области подземного хранения газа наибольшим опытом располагает Венгрия, поэтому вполне вероятно, что к венгерским компаниям уже обращались по этому вопросу и что эта тема была затронута во время визита премьер-министра Виктора Орбана в Ашгабат в начале этого месяца.

Базирующийся в Вашингтоне Арбитражный трибунал при Международном центре по урегулированию инвестиционных споров (МЦУИС) вынес важное решение в пользу Ашгабата в его давнем споре с российской телекоммуникационной компанией МТС по поводу контракта на предоставление услуг сотовой связи, который истек без продления в 2017 году.

Предыстория была кратко изложена американской юридической компанией Squire Patton Boggs, которая представляла интересы Туркменистана и которая сейчас, по понятным причинам, испытывает ликование.

«МТС утверждала... что отказ Туркменистана продлить контракт представляет собой экспроприацию инвестиций МТС, что нарушает [двусторонние инвестиционные соглашения] России и Туркменистана, – говорится в заявлении компании. – МТС также утверждает, что Туркменистан не обеспечил справедливого и равноправного обращения, недискриминационного обращения, а также полной защиты и безопасности в течение срока действия контракта 2012-2017 годов».

МТС требовала возмещения ущерба в размере 2 миллиардов долларов. Однако ее аргументы были отклонены, и арбитраж «установил, что Туркменистан не совершал противоправных действий в отношении деятельности МТС». Также МЦУИС обязал МТС выплатить туркменской стороне 11 миллионов долларов в качестве судебных издержек.