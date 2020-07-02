Туркменистан: это мой день рождения, приду, если захочу

В Туркменистане праздник – президент отмечает свой 63-й день рождения (возраст, в котором, как считается, умер Пророк Мухаммед).

Однако находящиеся за рубежом противники режима Гурбангулы Бердымухамедова решили отметить канун этого события менее празднично, устроив 28 июня пикеты в таких местах, как штаб-квартира ООН в Нью-Йорке и посольство Туркменистана в Вашингтоне. Схожие протестные акции также прошли в Стамбуле и на Северном Кипре, где проживает значительная туркменская диаспора.

На пикеты собралось не очень много людей, но сам факт их проведения создает впечатление, что был пройден некий Рубикон. Туркмены, даже прожив за границей десятки лет, почти всегда воздерживались от выражения своих взглядов, опасаясь возможных репрессий в отношении оставшихся в Туркменистане родственников. Но даже проблески инакомыслия приведут в замешательство страдающее крайними формами паранойи туркменское правительство, которому уже приходится иметь дело с экономическими проблемами, дефицитом продовольствия, глобальной пандемией коронавируса и стихийными бедствиями.

Тем временем в Ашхабаде день рождения Бердымухамедова отметили масштабным концертом под открытым небом, на который, кстати, сам именинник не пришел. На огромном экране демонстрировался фильм, рассказывающий о якобы имевшем место вкладе президента в дело мира во всем мире. Почти все певцы были местными, что понятно, учитывая глобальную эпидемиологическую ситуацию, но к собравшимся по видеосвязи обратился министр культуры Узбекистана Озодбек Назарбеков (кстати, тоже бывший певец), за что был награжден званием заслуженного артиста Туркменистана.

Но гвоздем программы стало записанное заранее выступление, во время которого внук Бердымухамедова Керимгулы продемонстрировал навыки диджеинга и игры на фортепиано. Кстати, этот молодой человек становится субъектом собственного микро-культа личности, как и отец и дед президента.

Между тем сыну Бердымухамедова, министру промышленности и предполагаемому преемнику Сердару, никогда не уделяется столь много внимания, хотя он регулярно появляется в сводках новостей. Он отсутствовал на заседании Кабинета министров 29 июня, но появился позже в тот же день, когда президент слетал на вертолете в мечеть в городе Гокдепе под Ашгабатом. Мечеть была построена в 1990-х годах и названа в честь покойного президента Сапармурата Ниязова, но эту деталь в репортажах о визите Бердымухамедова опустили.

Тем временем пиар-машина продолжает подчеркивать предполагаемое исламское благочестие президента, включая упоминание Пророка Мухаммеда в связи с 63-летием Бердымухамедова. В статье на веб-сайте государственного информационного агентства подчеркивалось, что Бердымухамедов совершил хадж (в мае 2016 года), но в целом его приверженность вере (которая, похоже, носит исключительно показной, символический характер), упоминалась лишь вскользь.

На вышеупомянутом заседании Кабмина Бердымухамедова проинформировали – возможно, в качестве подарка на день рождения, – что план по сбору 1,4 млн. тонн пшеницы с 690 000 гектаров был выполнен и перевыполнен. В этом году этому вопросу уделяется особое внимание – президент даже ездил по регионам, чтобы лично проверить работу фермеров. Государственные СМИ особо хвалили Какайский этрап (район) Ахалского велаята (области), где было собрано 80 500 тонн зерна. Кстати, это один из районов, которые посетил Бердымухамедов.

«Если амбары заполнены пшеницей, а на столе у людей свежеиспеченный хлеб, разве это не счастье?», – заявил президент с удовлетворением.

При этом он, похоже, сменил пластинку. Всего неделю назад он осыпал строгими выговорами глав районов за плохую организацию уборочных работ. В частности «прилетело» Аннагулу Эсенову, главе Эсенкулийского этрапа Балканского велаята, что на западе страны. Между тем в 2019 году именно этому району была вручена государственная премия и 1 миллион долларов как «лучшему району страны».

Затем 27 июня президент осмотрел ряд строительных площадок и дорог в Ашгабате, где раздраженно указал на выбоины на дорожном полотне.

В то время как некоторые сферы страдают от чрезмерного личного внимания главы государства, постоянно возникает беспокойство, что другие им полностью игнорируются. Например, существуют сильные подозрения, что страну охватила эпидемия COVID-19, но правительство продолжает настаивать, что случаев заболевания коронавирусом в стране не зафиксировано. В начале июля Туркменистан ждет делегацию Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Но гостям, если они вообще когда-нибудь приедут, несомненно, устроят веселую экскурсию по потемкинским деревням, а граждан даже с легким кашлем запрячут подальше.

Организация объединенных наций, под эгидой которой функционирует ВОЗ, угодливо служит фиговым листом туркменского режима. На вопрос собственной пресс-группы ООН о том, чем объясняется таинственное отсутствие коронавируса в Туркменистане, Елена Панова, представитель ООН в стране, уклончиво ответила, что «трудно сказать определенно». Затем она выразила безоговорочное одобрение усилий правительства, которые включали закрытие границ и приостановку международного авиасообщения на раннем этапе пандемии, но почему-то не коснулись ненужных массовых сборищ и конференций. Она не попыталась даже завуалировано, дипломатично намекнуть, что правительство, возможно, что-то недоговаривает.

Между тем посольство США в Ашгабате не стало миндальничать, опубликовав предупреждение об опасности для здоровья, явно противоречившее официальной линии. «В посольство США поступают сообщения о том, что местных жителей с симптомами, соответствующими COVID-19, проверяют на COVID-19 и помещают в карантин в инфекционных больницах сроком до 14 дней», – отметили в посольстве, нарушив обет молчания, которого придерживается патологически пугливое и нерешительное дипломатическое сообщество туркменской столицы.

Это тут же вызвало возгласы протеста со стороны Министерства иностранных дел, которое обвинило американцев в распространении «фейковых новостей» и контрпродуктивных действиях.

Тем не менее ожидалось, что представитель Туркменистана примет участие 30 июня в организованном Вашингтоном саммите министров иностранных дел в формате С5+1 (пять постсоветских государств Центральной Азии плюс США). Главной темой мероприятия, о чем свидетельствовало участие спецпредставителя Госдепартамента США по примирению в Афганистане Залмая Халилзада, было содействие участию стран региона в экономическом восстановлении их южного соседа.

К слову о региональных экономических новостях, после четырехмесячного перерыва из-за пандемии COVID-19 на туркменско-иранской границе возобновилось грузовое железнодорожное сообщение. Первой ласточкой стали 30 вагонов цемента, потому что, несмотря на экономический кризис, шоу строительного бума в Туркменистане должно продолжаться.