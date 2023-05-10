Туркменистан: я твой друг, но я раб лампы

Туркменистан до последнего скрывал эту информацию, но в итоге президент Сердар Бердымухамедов все же согласился принять участие в праздновании Дня Победы в Москве 9 мая.

Нынче, приняв подобное приглашение от Владимира Путина, страны берут на себя особую ответственность, поскольку российский лидер уже не просто мировой изгой. В марте Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина.

Готовность появляться на публике рядом с Путиным указывает как минимум на некоторую степень солидарности с человеком, чьи действия привели к огромному числу смертей и невероятному масштабу разрушений в Украине. Однако Бердымухамедов не единственный, кто присутствовал там. В Москву приехали и все четыре других лидера стран Центральной Азии, а также премьер-министр Армении и президент Белоруссии.

Если присутствие некоторых из этих лидеров можно было бы объяснить скорее безропотным подчинением, нежели уважением, то отношения между Россией и Туркменистаном действительно прочны. Российские высокопоставленные лица с завидным постоянством посещают Ашгабат.

4 мая настала очередь заместителя министра иностранных дел Михаила Галузина, который встретился с Вепой Хаджиевым, исполняющим обязанности министра иностранных дел в отсутствие своего находящегося на отдыхе начальника. Однообразие заявленной ими повестки дня, которая, согласно официальному сообщению, включает в себя обсуждение вопросов политического, торгово-экономического, культурного и гуманитарного сотрудничества, является наглядной иллюстрацией того, насколько близкими стали эти отношения. «Сверка часов» дипломатических представителей обеих стран стала настолько привычным явлением, что для проведения консультаций на высоком уровне не требуется особых причин. Однако, если читать между строк, представляется вероятным, что важное место в их разговорах занимала тема поездки Бердымухамедова в Москву.

Кроме того, Москва, похоже, намерена обойти всех остальных претендентов на звание гаранта безопасности Туркменистана. В своем поздравлении Бердымухамедову ко Дню Победы, опубликованном в ежедневной газете «Нейтральный Туркменистан», Путин выразил надежду, что «традиции боевого братства и взаимовыручки, закаленные в годы суровых военных испытаний, будут и впредь способствовать плодотворному развитию [нашей] дружбы и углубленного стратегического партнерства».

О каких «суровых военных испытаниях» говорил Путин, непонятно. Туркменистан при каждом удобном случае громко заявляет о своем нейтралитете и никогда открыто не признавался в участии в совместных военных операциях с кем-либо из партнеров, включая Россию.

С большой долей вероятности можно говорить о том, что руководители силовых ведомств в РФ обеспокоились состоявшимся в конце прошлого месяца визитом в Туркменистан командующего Центральным командованием США генерала Майкла «Эрика» Куриллы. Во время своего пребывания в стране он встретился с вышеупомянутым Хаджиевым, который обычно участвует в переговорах с Афганистаном, а также с министром обороны Бегенчем Гундогдыевым и начальником генштаба Акмуратом Анеметовым.

«Мы уважаем соблюдаемый Туркменистаном позитивный нейтралитет и едины в поддержке территориальной целостности государств Центральной Азии и обеспечении в них стабильности», – сказал Курилла.

Возможно, эти высказывания не столь безобидны, как может показаться на первый взгляд. Как сообщила газета Wall Street Journal в конце апреля, Россия, судя по всему, за шесть месяцев переправила из Ирана через Каспийское море более 300 тысяч артиллерийских снарядов, которые зачастую используются для неизбирательных ударов по Украине. Груженые оружием суда могут совершить подобный рейс только с согласия прикаспийских государств, таких как Туркменистан.

В статье WSJ также говорится, что командующий Пятым флотом ВМС США вице-адмирал Брэд Купер, который, по словам газеты, «возглавлял многонациональные усилия по прекращению незаконных поставок оружия и наркотиков из Ирана в Персидском заливе», в апреле совершил незапланированный визит в Туркменистан. Можно с уверенностью предположить, что главной темой всех переговоров были поставки иранского оружия в Россию. Вряд ли Туркменистан может говорить о позитивном характере своего нейтралитета или хвастаться тем, что он выступает за мир и дипломатию, в то время как он способствует вторжению России в Украину.

Туркменистан пытается продемонстрировать успехи своей многовекторной политики, позиционируя себя в качестве транспортного узла, обслуживающего территорию всей Евразии. Именно этой теме, безусловно, был посвящен двухдневный международный транспортный форум, состоявшийся 3-4 мая в Ашгабате. В мероприятии приняли участие компании со всего мира, в том числе ОАО «Российские железные дороги», Airbus, Boeing, General Electric, Lufthansa, Fly Dubai, Turkish Airlines и другие.

Выступая на конференции, первый заместитель генерального директора ОАО «Российские железные дороги» Сергей Павлов рассказал о том, что Туркменистан сыграл важную роль в перенаправлении грузопотока с Запада на Восток.

«То, что мы здесь сегодня – это реальные шаги для увеличения товарооборота не только с Туркменистаном, а для увеличения торговли и с третьими странами, мы выходим через Туркменистан в Персидский залив и торгуем с Индией, уже несколько поездов у нас отправлено», – сказал он.

И цифры, похоже, подтверждают оптимистичные заявления Павлова. В первом квартале 2023 года «Российские железные дороги» увеличили объем поставок грузов в Туркменистан на 73 процента по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

«А если говорить о транзитных перевозках через Туркменистан, то это в три с половиной раза больше, – сказал Павлов. – Уверен, что эти цифры будут только увеличиваться».

Чтобы никто не подумал, что Туркменистан проявляет внимание только к проводимым в России мероприятиям, Бердымухамедов на прошлой неделе отправился в Великобританию с целью участия в церемонии коронации короля Карла III. Испытывая, вероятно, легкое раздражение по поводу ставших привычными насмешек над пожизненным пребыванием у власти отца и предшественника нынешнего президента Гурбангулы Бердымухамедова, который сейчас носит титул национального лидера, сайт туркменского правительства напомнил читателям, что «Великобритания остается единственной европейской страной, где до сих пор коронуют монархов».

«Важную роль в церемонии играют традиционные королевские регалии: корона, держава и скипетры, каждая из которых символизирует особые аспекты роли короля и его обязательств», – сообщает далее издание, как бы намекая на то, что маленькие чудачества туркменского лидера меркнут по сравнению с наглой пышностью, которую британские правящие классы регулярно устраивают для своей публики.

Тем временем Ашгабат принимал у себя другого нелюбимого многими, но кажущегося несменяемым лидера – президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино. Бритоголовый швейцарец итальянского происхождения находился в Туркменистане в рамках турне, в ходе которого он посетил все центральноазиатские страны. В Ашгабате он как обычно произнес речь, полную набивших оскомину любезностей в адрес местных спортивных чиновников, которые якобы проделали превосходную работу по улучшению состояния футбола.

Однако время для этого выбрано немного неудачно.

В этом году попытка Туркменистана создать видимость наличия конкурентоспособной футбольной лиги потерпела фиаско из-за появления новой команды «Аркадаг», названной так в честь недавно построенного города, который, в свою очередь, получил это название в честь национального лидера Гурбангулы Бердымухамедова, именуемого также Аркадаг (Покровитель).

Состав «Аркадага» был сформирован из лучших игроков других команд лиги. И, как и следовало ожидать, на прошлой неделе «Аркадаг» одержал четвертую победу подряд, обыграв «Ашгабат» со счетом 4:2. Хочется пожелать удачи любой команде, которая решит, что она в состоянии победить соперника, названного в честь фактического лидера страны.