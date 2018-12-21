Туркменистан: cклонимся мы под тяжестью судьбы

В эти выходные в Ашгабате состоялся праздник, во время которого были зажжены огни на новогодней елке. (tdh.gov.tm)

На этой неделе на официальном сайте правительства Туркменистана была опубликована статья о потерявшем связь с реальностью правителе, которого привела к гибели череда капризных и своенравных решений.

Этот правитель описывается в статье как человек, «упоенный иллюзией всемогущества» и «требующий покорности и лести».

Разумеется, это была рецензия на местную постановку «Короля Лира». Однако зачастую кажется, что президент Гурбангулы Бердымухамедов, должно быть, позаимствовал у трагического шекспировского героя методы руководства, судя по тому, как он управляет страной.

Эта неделя ознаменовалась крупными увольнениями и строгими предупреждениями. 14 декабря государственные СМИ объявили, что заместитель премьер-министра Керим Дурдымырадов, курировавший вопросы промышленности, был освобожден от должности. Всего десять дней назад он получил последнее предупреждение. Министр промышленности Хошгельды Мергенов также был отправлен в отставку.

На заседании кабинета министров Бердымухамедов заявил, что Непес Гайлыев был отстранен от должности министра текстильной промышленности 11 декабря за взяточничество. Непосредственный начальник Гайлыева, Дурдымырадов, похоже, рискует оказаться замешанным в этой истории.

Двое других заместителей премьер-министра – Эсенмырад Оразгельдиев, курирующий сельское хозяйство, и Мыратгельды Мередов, который ответственен за топливно-энергетический комплекс, – получили строгий выговор.

Сейчас не время для кадровых перестановок среди руководителей энергетического сектора. На заседании кабинета министров 14 декабря глава МИДа Рашид Мередов сообщил, что 12 августа следующего года в Туркменистане состоится первый Каспийский экономический форум. Это важная дата, поскольку знаменует собой первую годовщину подписания Конвенции о правовом статусе Каспийского моря, а это означает, что Туркменистан, возможно, захочет воспользоваться предстоящим мероприятием для продвижения своих интересов в вопросах строительства Транскаспийского газопровода.

И действительно, инвесторы разведывают потенциально связанные с этим проектом возможности. Государственное агентство новостей Саудовской Аравии сообщило, что Бадер бин Бахишан Аль-Бусаис изучает возможные инвестпроекты в Туркменистане. Аль-Бусаис – управляющий партнер компании Global Projects Development Holding Co., и ранее, в сентябре, он уже приезжал в Туркменистан. Его компания специализируется на консультировании по вопросам реализации энергетических и водных инфраструктурных проектов. Уверения Саудовской Аравии в своей заинтересованности не сводятся лишь к пустым посулам. В прошлом месяце Туркменистан получил стальные трубы на $40 млн за счет Саудовского фонда развития.

В то же время Туркменистан стремится к расширению торговли с главным врагом Саудовской Аравии – Ираном. 11 декабря иранское государственное СМИ сообщило, что Ашгабат пошел на переговоры о возможности пустить иранские грузовые вагоны на свои железнодорожные пути.

В 2014 году лидеры Туркменистана, Казахстана и Ирана присутствовали на торжественной церемонии в честь открытия нового железнодорожного маршрута, соединившего все три страны. Планировалось, что ежегодный объем грузоперевозок возрастет с первоначальных 5 млн тонн до 20 млн тонн к 2020 году. Тем не менее вышеупомянутое иранское государственное СМИ сообщило, что объем товарообмена между Ираном и Туркменистаном по железнодорожному пути за последний иранский календарный год составил лишь 1,97 млн тонн. Это весьма неполная информация, но можно предположить, что прогнозы 2014 года не осуществились.

Однако были и хорошие новости – относительно газопровода Китай-Центральная Азия. Заместитель министра энергетики Казахстана Магзум Мирзагалиев заявил 11 декабря, что пропускная способность газопровода увеличилась на 5 млрд кубических метров и достигла 55 млрд кубометров в год в результате строительства двух новых компрессорных станций. Как это ни огорчительно для Туркменистана, похоже, что бóльшая часть новых мощностей будет предназначена для казахского экспорта.

На этой неделе министр иностранных дел Туркменистана Мередов встретился с делегацией во главе со специальным представителем США по Афганистану Залмаем Халилзадом. Государственное СМИ сообщает, что Халилзад дал высокую оценку туркменским инфраструктурным проектам, реализуемым в Афганистане. Но в материале не упоминается заявление госсекретаря США Майка Помпео, сделанное в тот же день, в котором он причислил Туркменистан к «странам, вызывающим особую обеспокоенность» в рамках Закона Фрэнка Вулфа о свободе вероисповедания в странах мира.

В этом законе перечисляется ряд возможных мер со стороны Белого дома по отношению к стране, попавшей в определенную категорию, которые должны быть утверждены в течение 90 дней. Закон также устанавливает необходимость ежегодного пересмотра мер президентом США. Столкнется ли Туркменистан с какими-либо негативными последствиями, должно стать известно к концу февраля.

Появляется все больше свидетельств того, что бюджет трещит по швам. Дела до того плохи, что руководителям областей, как сообщается, дано распоряжение самим пополнять региональную казну, а не ждать отчислений от центрального правительства. Радио «Азатлык», туркменская служба Радио «Свободная Европа»/Радио «Свобода», сообщило, что в ответ местные власти стали вымогать деньги у граждан и выписывать надуманные штрафы.

Базирующееся в Вене издание «Хроника Туркменистана» сообщило, что жители Марыйской области теперь могут снимать в банкоматах не более 200 манатов за один раз. В пересчете по официальному курсу эта сумма составляет около $57, но по курсу черного рынка это ближе к $10. Вполне возможно, что подобные меры применяются по всей стране. Радио «Азатлык» отметило, что похожая ситуация, по всей видимости, наблюдается и в Лебапской области.

В интервью изданию The Diplomat редактор «Хроники Туркменистана» Фарид Тухбатуллин сказал, что уровень безработицы в стране составляет приблизительно 60 процентов, а количество проживающих за границей туркменских граждан – порядка 500 000 человек. Это примерно одна десятая часть населения. Многое из этого только предположения и догадки. Государство не предоставляет достоверных данных о трудовой занятости населения или, если уж на то пошло, актуальной информации о численности населения страны.

По отношению к некоторым гражданам была проявлена милость. Бердымухамедов своим очередным актом помилования распорядился освободить из заключения 796 человек, объявив об амнистии накануне Дня нейтралитета, который отмечается 12 декабря.

Праздничный сезон в Туркменистане в полном разгаре. 15 декабря с большой помпой были зажжены огни на главной новогодней ёлке страны. Государственные СМИ показали, как человек в костюме свиньи появился на сцене перед публикой, несмотря на поступавшие последние пару недель сообщения, что изображения свиньи должны быть запрещены. (По китайскому календарю 5 февраля наступает год свиньи.)

Кстати о сельскохозяйственных животных: правительство объявило об очередном триумфе импортозамещения. В Туркменистане сданы в эксплуатацию два животноводческих комплекса для выращивания голштинской, ангусской и симментальской пород крупного рогатого скота, завезенных из Европы. Как эти бедные коровы, выведенные в Германии, Шотландии и Швейцарии, адаптируются в условиях очень жаркого климата Туркменистана, покажет время.

Лояльное власти новостное издание Orient объявило, что первый в Туркменистане музыкальный лейбл Music Planet, который был основан в прошлом месяце, проведет 23 декабря новогодний концерт в Ашгабате. Пока ничего не сообщается о том, будет ли в нем принимать участие Бердымухамедов. Однако учитывая, как президент любит крутить пластинки в новогодние праздники – и даже учил диджействовать своего внука в 2016 году, – надежда велика.