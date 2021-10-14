Туркменистан: YouTube пляшет под дудку туркменских властей

В президенте Туркменистана вновь проснулась тяга к путешествиям.

На прошлой неделе он отправился в соседний Узбекистан с двухдневным официальным визитом с целью, как утверждают официальные хроники, «подчеркнуть активную динамику развития туркмено-узбекского взаимодействия». Проще говоря, две страны ищут способы увеличить объемы взаимной торговли и используют друг друга для выхода на мировой рынок.

Что касается первого пункта, то президент Гурбангулы Бердымухамедов и его узбекский коллега Шавкат Мирзиёев формально договорились об увеличении ежегодного объема двусторонней торговли до 1 миллиарда долларов «в ближайшем будущем». Накануне приезда Бердымухамедова узбекские власти выражали недовольство тем, что в 2020 году этот показатель составил всего лишь 527 миллионов долларов, что намного меньше того, что могло (и должно) было быть.

Одним из конкретных решений, согласованных в ходе визита, было создание узбекско-туркменской зоны приграничной торговли. Однако, как это часто бывает в подобных случаях, пока не совсем ясно, что это повлечет за собой.

В ходе встречи была также озвучена причудливая идея создания совместных промышленных предприятий. В связи с этим на прошедшем 4 октября узбекско-туркменском экономическом форуме было разработано формальное соглашение, согласно которому узбекский государственный автомобильный концерн «УзАвто» будет собирать автомобили в сотрудничестве с «Туркменистан-Моторс».

Эта мутная туркменская компания теоретически является частным предприятием, которое, как известно, не собрало пока даже детского конструктора, не говоря уже об автомобилях. Тем не менее ее генеральный директор Фуркад Айдашев рискнул предсказать, что в первый год это объединение выпустит до 10 тысяч единиц «сельхозтехники и прицепов». По его прогнозам, в течение пяти лет это число увеличится в пять раз. Однако в итоге окажется, что основным покупателем любой произведенной техники, скорее всего, будет туркменское государство, поскольку сложно представить, кому еще это может быть интересно.

Узбекистан, похоже, гораздо более заинтересован в использовании транзитного потенциала Туркменистана.

В своем заявлении президенты согласились с тем, что маршрут из Китая в Европу, пролегающий через Центральную Азию, Каспийское море и Кавказ, не эксплуатируется должным образом. Туркменистан надеется, что его дорогостоящий морской порт Туркменбаши еще может дождаться своего звездного часа.

Но есть и другие варианты. В апреле 2011 года власти Ирана, Омана, Катара, Туркменистана и Узбекистана подписали соглашение о создании международного транспортно-транзитного коридора. Однако подписанная Бердымухамедовом и Мирзиёевым декларация, похоже, свидетельствует о том, что вся эта идея так и не была реализована и нуждается в пересмотре.

9 октября, спустя всего несколько дней после своего возвращения из Узбекистана, Бердымухамедов совершил очередной зарубежный визит – на этот раз в Объединенные Арабские Эмираты, где принял участие в открытии выставки «Экспо-2020», которая была отложена из-за пандемии. В Дубае он переключился в режим коммивояжера. Формально основная цель этих мероприятий – продвижение таких благородных идей, как устойчивое развитие и «возможности», но такие страны, как Туркменистан, используют выставку (не безосновательно) для реализации экспортных товаров и поиска инвестиционных возможностей.

Как и следовало ожидать, Бердымухамедов, по некоторым данным, вернулся из своей поездки с обещанием властей ОАЭ инвестировать в строительство завода по переработке удобрений в Туркменистане. Во всяком случае туркменские СМИ дали именно такое определение – инвестиции. На самом деле это был выданный Фондом развития Абу-Даби кредит, размер которого не оглашается.

Стенд Туркменистана на «Экспо-2020» выглядел как мрачная карикатура, расхваливающая достижения страны в области здравоохранения. Бердымухамедов, который несколькими днями ранее объявил о публикации тринадцатого тома своего труда о лекарственных растениях, воспользовался представившейся возможностью, чтобы еще раз рассказать о целебных свойствах корня солодки. Как с некоторой помпой отметило государственное информационное агентство, в этом году в честь 30-летия независимости был разработан новый продукт – таблетки из экстракта корня солодки.

Возможно, те, кто внимательно следит за событиями в Туркменистане, помнят, как Бердымухамедов на заседании кабинета министров в конце 2020 года всячески намекал на то, что корень солодки может даже помочь в борьбе с респираторными заболеваниями, такими как COVID-19.

Но, быть может, все сказанное несправедливо. Подобный бред и настойчивость, с которой Туркменистан лживо отрицает факт наличия в стране случаев заболевания COVID-19, наверняка, привели к запрету на упоминание этой страны в международных медицинских кругах?

Ничуть. Не кто иной, как Ханс Клюге, директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), 8 октября отправился в Туркменистан. Весь визит оказался одним сплошным недоразумением.

Из осторожных заявлений ВОЗ по ситуации в Туркменистане общественность должна сделать вывод, что организация считает взаимодействие с «закрытым» и авторитарным режимом необходимым для передачи передового опыта в области здравоохранения. С учетом сказанного ВОЗ готова терпеть бесконечную ложь Ашгабата о крупномасштабной вспышке COVID-19 до тех пор, пока власти продолжают проводить программу вакцинации (по утверждению чиновников, к настоящему времени вакцинировано было 70 процентов населения) и применяет меры социального дистанцирования и ношение масок. Пока же власти ведут себя так, как однажды выразился один представитель ВОЗ, «будто коронавирус распространяется». И неважно, что отсутствие информационно прозрачной кампании, основанной на достоверных данных, возможно, стоило бесчисленное множество жизней.

Что касается встречи Клюге с Бердымухамедовым, то государственное телевидение распространило кадры, на которых бельгиец что-то усердно записывает, как это обычно делают приспешники туркменского лидера. Можно считать, что небольшая пропагандистская акция для главного доктора в стране состоялась. Как отметило базирующееся в Вене издание «Хроника Туркменистана», гротескность ситуации подчеркивала стоящая на журнальном столике между двумя мужчинами ваза с ветками высушенной гармалы. Именно это растение Бердымухамедов сделал практически центральным элементом антикоронавирусной кампании еще в марте 2020 года, когда на заседании кабинета министров рассказал о его якобы защитных свойствах.

В ответ на заискивания Клюге Бердымухамедов со скрипом признал, что больные с «симптомами, напоминающими коронавирус», содержатся в карантинных центрах.

Но если Клюге может позволить себе роскошь критиковать Туркменистан за его действия и предпочитает не пользоваться этой привилегией, то гражданам страны не так повезло.

8 октября базирующееся в Амстердаме интернет-издание Turkmen.news рассказало о деле гражданина Туркменистана Сергея Бабаниязова, который был приговорен к двум годам лишения свободы по обвинению в распространении порнографии. Но, по словам источника издания, его подставили. Реальной причиной ареста Бабаниязова было размещение комментариев на каналах YouTube, подконтрольных оппозиционным группам в изгнании.

К слову сказать, YouTube с готовностью оказывает содействие Туркменистану в вопросе цензуры. Государственная телерадиокомпания подает на все каналы, осмелившиеся позаимствовать фрагменты из ее вечернего бюллетеня, жалобы в связи с нарушением авторских прав.

В начале этого месяца настал черед Eurasianet.org. Принадлежащий нам канал, на котором размещены многочисленные снятые изданием видеоматериалы (включая нашумевшую видеозапись падения Бердымухамедова с лошади, снятую сотрудничающим с нашим сайтом человеком), был временно заблокирован по требованию туркменских властей на основании нарушения авторских прав.