Турция: неоднозначные последствия избрания нового армянского патриарха

В оживленном салоне красоты, расположенном в традиционно армянском районе Стамбула под названием Куртулуш, обсуждали недавние выборы константинопольского патриарха.

53-летняя визажист Сесиль, которая делала маникюр клиентке, прервалась, чтобы сказать, что она думает по этому поводу и почему не ходила на выборы.

«Патриарх – марионетка Тайипа Эрдогана», – пожала она плечами, имея в виду президента Турции (ее имя было изменено по ее просьбе).

Армянский патриарх (пост, введенный османами в 1461 году) является высшим духовным и символическим лидером армян в Турции. Эта община когда-то была неотъемлемой частью Османской империи, но после геноцида 1915 года она сократилась до 60 000 человек, большинство из которых живут в Стамбуле.

В поздней Османской империи армяне относительно свободно выбирали своего патриарха в соответствии с системой Millet, регламентирующей порядок самоуправления немусульман. Но эта система была отменена в 1923 году, после основания Турецкой Республики, и с тех пор турецкие власти контролировали выборы путем вмешательств в той или иной форме.

Последний патриарх Месроп Мутафян страдал от болезни Альцгеймера и не мог выполнять свои обязанности в течение 12 лет. Все это время церковью руководил священнослужитель, назначенный турецким правительством, – Арам Атешян. В 2017 году патриархат провел выборы для избрания местоблюстителя, то есть временного лидера, который должен был провести последующие выборы преемника Атешяна. Победу одержал живущий в Германии архиепископ Гарегин Бекчян, но власти Стамбула аннулировали результаты выборы.

Мутафян умер в марте 2019 года, и в следующем месяце патриархат попросил местные власти разрешить провести выборы нового патриарха. Осенью заявка была одобрена, и голосование было намечено на декабрь 2019 года.

Хотя на предыдущих выборах баллотироваться на пост патриарха имели право также кандидаты, родившиеся в Турции, но служившие за границей, в этот раз министерство внутренних дел ввело новое правило – кандидаты должны жить в Турции. В результате фактически из гонки были выведены 10 кандидатов из-за рубежа, в том числе Себух Шулджян, популярный священнослужитель из Армении, и остались только двое – Атешян и Саак Машалян.

Последний одержал победу на выборах, прошедших в два тура в начале декабря. Избирательные участки были установлены по всему Стамбулу, а также в провинциях Хатай, Кайсери, Диярбакыр и Мардин, но, как сообщается, явка была низкой.

Многие армяне считают требование к месту жительства циничной уловкой Анкары с целью поставить своего человека.

«Я не буду участвовать в выборах армянского патриархата ... Я не буду считать избранного человека своим патриархом. Государственные служащие, администраторы и те, кто сотрудничал с ними, кто бросает тень на нашу честь, попадут на темные страницы истории», – заявил перед голосованием Гаро Пайлан, известный оппозиционный депутат парламента, являющийся этническим армянином.

Армянское правозащитное движение «Нор Зартонк» бойкотировало выборы и потребовало отмены результатов.

«Государству не нужны кандидаты, которые могут свободно говорить о событиях 1915 года. Им нужен кто-то, кто примет их точку зрения, – сказал Eurasianet.org глава движения Мурад Мыхчы. – Вот почему они запретили [участвовать] людям из-за рубежа».

Не все согласны с этим доводом. Ара Кочунян, главный редактор «Жаманак», единственной в Турции ежедневной газеты, которая до сих пор выходит на армянском языке, утверждает, что именно отсутствие у армян единой позиции относительно того, как проводить выборы, привело к вмешательству власти в этот процесс. Он считает, что у патриарха, близкого к правительству, больше возможностей принести пользу общине, и называет протесты против выборов «демагогией».

«Зачем Америка выносит это на повестку дня?»

Пока в Стамбуле назревала эта ситуация, в Вашингтоне создалась еще одна: Конгресс США одобрил резолюцию о признании геноцида армян, вызвав тем самым бурю возмущения Турции.

Через несколько дней после своего избрания новый патриарх заявил турецким СМИ, что сожалеет о резолюции США, и попытался дистанцировать турецких армян от диаспоры. Это заявление было воспринято многими армянами Турции как бессмысленный акт низкопоклонства перед Анкарой.

Однако также было немало армян, разделяющих точку зрения патриарха.

Хотя признание геноцида часто является главной целью армянской диаспоры, большинство представителей которой являются потомками тех, кто бежал от массовых убийств 1915 года, многие оставшиеся в Турции армяне считают ее ненужным бременем.

«Недавний законопроект в США был принят, чтобы насолить Турции. Это не имеет к нам никакого отношения», – сказал Мыхчы из «Нор Зартонка».

«Когда диаспора пытается добиться признания геноцида в иностранных парламентах, мы здесь испытываем на себе негативные последствия, – сказала визажист Сесиль. – Каждый раз, когда эти дискуссии выносятся на международную повестку, мы боимся за наших детей».

По ее словам, 15 лет назад в ее племянника выстрелили во время прохождения обязательной военной службы. Он выжил, но в 2011 году другой призывник – 25-летний Севаг Балыкчы – умер в результате аналогичного нападения. Четырьмя годами ранее подросток-ультранационалист убил Гранта Динка, известного журналиста и сторонника турецко-армянского примирения.

Недавний отчет Фонда Гранта Динка – организации, созданной после смерти Динка для содействия межкультурному диалогу и терпимости, – показал, что в 2018 году армяне стали второй наиболее распространенной мишенью ненавистнических высказываний в Турции после евреев.

В салоне красоты на сверкающей рождественской елке висит ярко-красный турецкий флаг с полумесяцем и звездой, словно бы сигнализируя о лояльности армян государству.

«Геноцид, несомненно, имел место. Мой дед потерял всю свою семью. Он рассказывал мне эту историю каждый день, как сказку, – сказала Сесиль. – Но зачем Америка выносит это на повестку дня именно сейчас? Это случилось 100 лет назад».