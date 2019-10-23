Тюркский совет расширяется на фоне снижения товарооборота

Узбекистан официально стал пятым членом Тюркского совета на ежегодной встрече группы, состоявшейся на прошлой неделе в Баку. Во что он ввязался?

Когда Совет сотрудничества тюркоязычных государств (полное название Тюркского совета) был создан в 2009 году, его роль, как представлялось, заключалась в усилении турецкого влияния в Центральной Азии и на Кавказе, особенно в странах, имеющих языковые и культурные общности. В состав нового объединения вошли Азербайджан, Казахстан и Кыргызстан.

Ключевым пунктом повестки дня была торговля. Устав группы предусматривал создание «благоприятных условий для торговли и инвестиций, дальнейшее упрощение таможенных и транзитных процедур, направленных на облегчение движения товаров, капитала, услуг и технологий, а также упрощение финансовых и банковских операций».

Однако, к сожалению Анкары, последующие годы были не очень удачными для экономики Турции и ее валюты, не было прогресса и в плане влияния в регионе. И если в 2009 году Анкара еще старалась придерживаться своей внешней политики «никаких проблем с соседями», то сейчас у нее проблемы на всех направлениях. А ежегодные заседания Тюркского совета, судя по всему, не приносят значимой пользы, кроме создания для авторитарных лидеров возможности сделать очередное формальное заявление и попозировать для фотографий.

В преддверии встречи 15 октября в Баку генеральный секретарь Совета предпринял попытку вдохновить членов ТС на более бойкую торговлю. Для этого он опубликовал статью, в которой сообщил, что блок назвал 2019 год «годом экономики».

Тем не менее, первые 10 лет существования Совета не внушают оптимизма по части экономической составляющей.

По данным Международного валютного фонда*, Азербайджан и Казахстан активнее торговали с Турцией до создания Совета. Товарооборот увеличился лишь с Кыргызстаном, но этот показатель роста – капля в море для турок.

В процентном соотношении к общей международной торговле членов Тюркского совета кривая торговли внутри ТС у крупнейших экономик осталась на том же уровне. Доля Кыргызстана в торговле с блоком немного подросла с 13% в 2008 году до 15% в 2018 году.

Если рассматривать долю торговли каждого члена с Турцией, то Анкара может похвастать скромными успехами – Азербайджан и Кыргызстан стали к ней немного ближе. Чего не скажешь о Казахстане.

Наконец, объем торговли внутри блока в целом уменьшился в долларовом выражении. После роста в течение первых нескольких лет общий товарооборот (общий объем импорта и экспорта по каждой двусторонней связи) упал, вернувшись примерно к показателю 2009 года.

С присоединением Узбекистана, крупнейшей страны по численности населения после Турции, Тюркский совет оказался в фокусе всеобщего внимания. Узбекистан открывается миру, ищет выгодные соглашения и инвестиции в ближнем и дальнем зарубежье. Не совсем ясно, что Совет может предложить Узбекистану, но членство не должно навредить стране.

Тем не менее, Ташкент, подходы к которому ищут Вашингтон и Москва, вероятно, будет действовать осторожно. «Учитывая высокий уровень напряженности в отношениях между Анкарой и Вашингтоном, сейчас, возможно, не самое лучшее время следовать за Турцией. Да и Анкара, занятая другими вопросами, вряд ли сможет уделить должное внимание Центральной Азии», – написал в Твиттере Пол Стронски, ученый из Фонда Карнеги в Вашингтоне.

* Уточнение: МВФ часто публикует самые полные и актуальные данные по международной торговле. При этом МВФ указывает долларовую стоимость товаров, а не их объемы. Однако стоимость не может отразить реальную экономическую картину, отчасти потому, что она растет и падает вместе с валютами и различными рыночными факторами.