Угольная зависимость стран Центральной Азии представляет проблему – отчет

Глобальное потепление приводит к тому, что температура в странах Центральной Азии растет быстрее, чем в других частях света. Однако, согласно выпущенному группой наблюдателей отчету, государства Центральной Азии усугубляют свои экологические проблемы, продолжая увеличивать использование угольных электростанций – одного из основных источников выбросов парниковых газов, которые вызывают потепление.

Ежегодный отчет Global Energy Monitor (GEM) под названием «Бум и крах угля в 2024 году: Отслеживание глобального плана разработки угольных электростанций», показал, что за последнее десятилетие доля производства электроэнергии на угле в Центральной Азии удвоилась. Согласно данным GEM, в прошлом году планы по запуску новых генерирующих мощностей угольных электростанций в Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане и Таджикистане были увеличены до 8,1 гигаватт (ГВт), по сравнению с 3,9 ГВт в 2013 году. В настоящее время на уголь приходится 45 процентов производства электроэнергии в регионе. Туркменистан использует природный газ для выработки электроэнергии, поэтому в отчете GEM не содержатся касающиеся его данные.

Казахстан и Кыргызстан оказались в списке из всего восьми странам мира, которые в 2023 разработали планы строительства новых угольных электростанций. В отчете также отмечается, что ни одно государство Центральной Азии не намеренно постепенно отказаться от производства электроэнергии на угле; большинство из них также не имеют плана по достижению углеродной нейтральности в соответствии с Парижским соглашением 2015 года.

«Центральная Азия планирует значительно увеличить производство электроэнергии на угле, в то время как в большинстве других регионов объемы производства удерживаются на прежнем уровне или сокращаются. Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан движутся в неверном направлении», – говорится в отчете GEM.

В отчете также приводятся аргументы в пользу того, что дальнейшее развитие угольной электроэнергетики в регионе может решить краткосрочные проблемы, но в конечном итоге приведет к нагрузке на государственные бюджеты. «Эти будущие угольные электростанции могут в итоге не окупиться, а также приведут к ненужным социально-экономическим и экологическим издержкам», – утверждают авторы отчета.

В 2023 году более 60 процентов из 16,8 ГВт электроэнергии, выработанной с применением угля в Центральной Азии, было произведено на устаревших станциях, говорится в отчете GEM. Оптимальный срок службы угольной станции составляет 40 лет. Согласно отчету GEM, эксплуатация станций после окончания этого срока создает «серьезные риски», связанные с чрезмерным загрязнением воздуха и поломками. Риски возрастают для устаревших электростанций с комбинированным производством электроэнергии и тепла, учитывая большую вероятность поломки во время зимних холодов.

«Ставка на новые угольные мощности – рискованная стратегия для Центральной Азии. Эти страны должны уделять приоритетное внимание возобновляемым источникам энергии, накопителям энергии, интеллектуальным энергетическим сетям и инфраструктуре передачи электроэнергии», – написала директор угольной программы GEM Флора Шампенуа в ответ на письменный запрос Eurasianet.org.

Казахстан – лидер в Центральной Азии по продвижению «зеленой» экономики, но при этом он также является и самым злостным пользователем угля. В начале 2023 года президент Касым-Жомарт Токаев утвердил стратегию Казахстана по достижению углеродной нейтральности к 2060 году, целью которой является сокращение выбросов парниковых газов. В конце 2023 года Казахстан также присоединился к Глобальному обязательству по метану. Образующиеся при добыче топлива выбросы метана также усугубляют глобальное потепление. Однако в том же году Казахстан объявил о планах по увеличению угольных мощностей на 4,6 ГВт, в результате чего, он, согласно отчету GEM, занял третье место по объему генерирующих мощностей, решение о запуске которых было принято в 2023 году, уступив лишь Китаю и Индии.

В настоящий момент два новых крупнейших проекта реализуются в Экибастузе, городе на севере Павлодарской области недалеко от российской границы: один направлен на модернизацию Экибастузской ГРЭС-2, другой – предусматривает строительство новой Экибастузской ГРЭС-3. Ни одна из существующих угольных станций в Казахстане не имеет официально подтвержденной даты вывода из эксплуатации.

В докладе утверждается, что «Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан идут по тому же пути, что и Казахстан, но масштабы гораздо меньшие». Кыргызстан, например, подписал с российскими компаниями соглашение о строительстве новой угольной станции в Джалал-Абадской области, способной вырабатывать 0,7 ГВт в год. В то же время Узбекистан планирует добавить два энергоблока к существующей Ангренской электростанции. Одновременно растет добыча угля в Центральной Азии, о чем свидетельствуют планы угольного разреза «Богатырь» в Казахстане – крупнейшего в Центральной Азии источника угля – увеличить добычу на 25 процентов в 2024 году.

«Для Казахстана и Кыргызстана, которые уже взяли на себя обязательства по борьбе с изменением климата, реализация проектов, связанных с добычей и использованием угля, усложнит и удорожит процесс выполнения этих обязательств, – говорится в отчете. – То же самое можно сказать и о других центральноазиатских странах, если в будущем они поставят перед собой цель отказаться от использования угля или достичь углеродной нейтральности».

В целом, согласно отчету GEM, на долю промышленно развитых стран-членов «Большой семерки» пришлось 15 процентов (310 ГВт) угольных генерирующих мощностей в 2023 году, по сравнению с 23 процентами (443 ГВт) в 2015-м. В докладе также говорится о том, что Китай является крупнейшим производителем и потребителем угля в мире. В 2023 году мировое производство электроэнергии на угле выросло на 48,4 ГВт или на 2 процента, и составило в общей сложности 2 130 ГВт. Две трети прироста пришлось на Китай.