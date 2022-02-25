Ужесточение санитарных требований к трудовым мигрантам в России вызывает тревогу

Ряд изменений в миграционном законодательстве РФ, о которых было объявлено в конце 2021 года, вызвали беспокойство, отчаяние и путаницу среди иностранцев, работающих и проживающих в стране.

Согласно новым правилам, вступившим в силу 29 декабря, все иностранные работники обязаны проходить дактилоскопию и полное медицинское освидетельствование в течение 30 суток со дня въезда в Россию. Хотя обладатели вида на жительство и иностранные работники с трудовыми патентами (российский аналог временного разрешения на работу) и раньше были обязаны проходить медосмотр, теперь все иностранные граждане и члены их семей (за характерным исключением белорусов) должны проходить полное медицинское освидетельствование.

Обязательный медосмотр включает в себя сдачу анализов на ВИЧ, туберкулез, венерические заболевания, наркотические вещества и COVID-19. Процедура тестирования на наркотики подразумевает осмотр психиатром на предмет выявления у мигрантов видимых признаков употребления наркотических веществ, к которым, по данным Министерства здравоохранения РФ, относятся подозрительные симптомы – от «неадекватного поведения» до «сонливости» и «возбуждения». Новые правила предписывают детям мигрантов старше пяти лет проходить наряду с родителями проверку на употребление наркотиков и заболевания, передающиеся половым путем.

Новые санитарные требования и другие внесенные в процедуры изменения в действующем миграционном законодательстве России создают дополнительные проблемы для многочисленных трудовых мигрантов из Центральной Азии.

Если в 2020 году их число заметно снизилось из-за вызванных пандемией ограничений на передвижения, то в 2021 году, согласно Росстату, в Россию въехало более 7,8 миллиона граждан Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. Ожидается, что в 2022 году в Россию приедет сопоставимое число трудовых мигрантов из Центральной Азии (впервые и повторно въезжающих); все они должны будут пройти за свой счет анализы в уполномоченных правительством российских медицинских центрах, прежде чем получить разрешение на работу.

В Москве прохождение полного медосмотра может стоить до 6200 рублей (78 долларов), а это значительная сумма для большинства трудовых мигрантов. Если раньше трудовые мигранты, вовремя не прошедшие обследование, могли отделаться штрафом, то по новым правилам в случае отсутствия у мигранта результатов анализов или обнаружения у него инфекционного заболевания или запрещенного вещества, его разрешение на работу будет автоматически аннулировано.

Гулиза, портниха из Кыргызстана, проработавшая в России два года, планирует вернуться туда в марте, но она беспокоится по поводу новых миграционных правил.

«Стоимость [процедуры] и необходимое для ее прохождения время приводят в бешенство. Как мы [мигранты] должны зарабатывать на жизнь? Мне и так нужно платить за квартиру, еду, транспорт, регистрацию, а теперь еще и за этот медосмотр», – жалуется Гулиза.

Трудовые мигранты из Кыргызстана, которые были освобождены от обязательного прохождения анализов как граждане стран-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС), теперь сталкиваются с неожиданным препятствием на пути к тому, что должно быть (пусть и номинально) общим рынком труда. В условиях, когда российские медицинские учреждения и лаборатории и без того уже испытывают нагрузку в связи с продолжающейся пандемией COVID-19, необходимость прохождения мигрантами из стран ЕАЭС обязательного медосмотра превращает весь процесс в логистический кошмар.

«Мигранты делают все возможное, чтобы соблюдать новые правила, но они не знают, как это сделать. Уже было несколько случаев, когда работодатели увольняли работников [мигрантов], потому что не знали, как легально их оформить на работу», – говорит Валентина Чупик, исполнительный директор группы по защите прав мигрантов «Тонг Жахони», которая сама была выслана из России в сентябре.

Власти практически ничего не делают, чтобы проинформировать общественность о новых правилах, оставляя мигрантов и юристов по миграционным вопросам в неведении относительно того, как эти изменения должны быть реализованы на местах. Неясно сформулированный закон, похоже, изначально предполагал, что иностранные работники должны будут пересдавать анализы каждые три месяца – информация, которую Министерство здравоохранения опровергло в своем опубликованном недавно публичном заявлении, но которая по-прежнему присутствует в официальном разъяснении, размещенном на официальном сайте миграционных властей Санкт-Петербурга.

В Москве трудовые мигранты вынуждены совершать две или три поездки в оба конца, чтобы добраться до уже переполненного миграционного центра в деревне Сахорово, расположенной более чем в 60 километрах от центра Москвы. В других регионах России просто не хватает возможностей, включая медицинский персонал и сотрудников миграционной службы, для приема гораздо большего числа новоприбывших, в то время как трудовые мигранты изо всех сил пытаются предоставить необходимые медицинские документы в течение 30 суток со дня въезда, и это с учетом того, что, по данным Министерства здравоохранения, обработка результатов анализов может занять до 18 рабочих дней.

«Я очень надеюсь, что смогу пройти медосмотр в удобном месте, когда приеду в Москву», – сказала Гулиза, узнав о новых сложностях, с которыми сталкиваются прибывающие в Россию кыргызские мигранты.

Снимки тысяч кыргызских мигрантов, стоящих в очереди в миграционном центре в Сахарово, подтолкнули депутатов парламента Кыргызстана призвать Россию отказаться от этих драконовских правил.

Российские власти настаивают на том, что новые правила – это способ усилить контроль над мигрантами из ЕАЭС, которые могут работать в России без разрешения на работу. Дмитрий Медведев, который был недавно назначен главой межведомственной комиссии Совбеза РФ по миграционной политике, вновь высказался за проведение обязательного медосмотра, призванного гарантировать, что мигранты «не станут источником инфекционных и социально опасных болезней».

Трудовым мигрантам демонстрируемая российскими властями озабоченность состоянием здоровья населения кажется завуалированной формой коллективного наказания, которое приведет к еще большей стигматизации иностранных работников.

«Это откровенное вымогательство! Если бы страна заботилась о безопасности своих граждан, она бы предоставляла эти услуги бесплатно. Откуда они берут статистику о том, что среди мигрантов распространяются ВИЧ, наркомания и туберкулез?» – написал встревоженный пользователь под именем biykelek в комментариях к посту о новых правилах медосмотра, размещенном на Instagram-странице онлайн-форума кыргызских мигрантов, живущих в Москве.