Узбекистан: автомобильную промышленность трясет на ухабах

Все это может быть вашим, но не скоро. (Фото: UzAuto Motors)

В то время как автомобильная промышленность Узбекистана страдает от вызванного пандемией всемирного кризиса поставок, президент Шавкат Мирзиёев пытается научить ее уму-разуму.

14 февраля Мирзиёев приказал государственному монопольному производителю UzAuto Motors поставить автомобили, уже оплаченные потребителями, не позднее 1 мая.

Компания утверждает, что задержки вызваны перебоями поставок, из-за которых она не получает многих комплектующих, в том числе полупроводниковых компонентов.

В декабре прошлого года компания UzAuto Motors попыталась устроить себе некоторую передышку, объявив, что не будет принимать новых заказов до 1 февраля. Однако эта приостановка продаж не прекратилась до сих пор.

Многие из тех, кто заплатил в прошлом году аванс в размере 85 процентов стоимости автомобиля — как того требует стандартный договор, который предлагает UzAuto Motors, — все еще не получили своих машин. Некоторые покупатели ждут уже целых шесть месяцев.

Безысходность, которую ощущают эти кандидаты в автовладельцы, хорошо отражает граффити, созданное в Ташкенте художником, который работает под псевдонимом Inkuzart. Он изобразил длинный ряд недовольных покупателей, выстроившихся в очередь за одной-единственной машиной.

Теперь Мирзиёев велел UzAuto Motors назвать всем покупателям точные сроки доставки их автомобилей. Кроме того, он потребовал, чтобы размеры авансовой оплаты были снижены с 85 до 50 процентов конечной стоимости машины.

Те везучие автомобилисты, которые наконец обретут свои машины, получат их без одного обещанного элемента. В машинах не будет стереосистем, потому что у южнокорейского поставщика полупроводниковых приборов — одного из 38 поставщиков со всего мира, услугами которых пользуется компания, — возник дефицит микросхем.

Все это не предвещает автомобильной промышленности Узбекистана ничего хорошего.

За последний год объем производства автомобилей упал на 15,5%: было выпущено всего 236 667 машин.

Стремительно растут продажи подержанных автомобилей, удовлетворяющие спрос, который не может удовлетворить UzAuto Motors.

Несмотря на высокие пошлины, которые Мирзиёев недавно распорядился уменьшить вдвое, с 30 до 15 процентов, растет и импорт.

Основным экспортером автомобилей в Узбекистан является Китай, на долю которого в прошлом году пришлась треть всех поставок.

Президент также потребовал снизить в этом году себестоимость производства автомобилей на 5 процентов и увеличить объемы местного производства комплектующих.

Кроме того, Мирзиёев приказал увеличить объемы производства автомобилей — в первом полугодии этого года они должны достигнуть внушительной цифры в 160 000 штук, — но не уточнил, как именно этого можно добиться в условиях глобальных проблем с поставками. Это количество соответствует двум третям числа автомобилей, произведенных за весь прошлый год.

В надежде рационализировать производственный процесс Мирзиёев распорядился создать Национальный машиностроительный кластер. Эта организация должна объединить деятельность восьми машиностроительных предприятий, 300 производителей запчастей, а также предприятий, работающих в сферах логистики, продаж и обслуживания.

Однако президент не уточнил, направлена ли эта инициатива на создание конкуренции в секторе, контролируемом компанией UzAuto Motors, покончить с монополией которой экономисты давно призывают власти.