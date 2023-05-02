Узбекистан: агитация за новую конституцию дала нужный результат

Представители избирательной комиссии утверждают, что более 90 процентов избирателей поддержали поправки к конституции. (Фото: МИД Узбекистана)

Активная PR-кампания, которую власти Узбекистана развернули вокруг конституционного референдума, состоявшегося в прошедшие выходные, дала нужный результат.

Одной из основных задач, поставленных в ходе подготовки к проведенному 30 апреля голосованию, было привлечение как можно большего числа людей на избирательные участки.

1 мая представители избирательной комиссии объявили, что явка избирателей составила почти 85 процентов. Более 90 процентов от общего числа голосов одобрили проект новой конституции, который, среди прочего, предоставляет 65-летнему президенту Шавкату Мирзиёеву возможность занимать свой пост еще два семилетних срока подряд.

Существует предположение, что на конец этого года будут назначены внеочередные президентские выборы. При таком раскладе Мирзиёев сможет оставаться в должности президента до 2037 года, если только он не решит уйти в отставку. Согласно утратившим силу статьям прежней конституции, его нынешний и последний предусмотренный законом пятилетний срок должен был истечь в 2026 году.

Впрочем, на этом аспекте референдума ближайшее окружение президента предпочитает не акцентировать внимание.

Депутат Жахонгир Ширинов в своих комментариях, распространенных среди международной прессы лондонским PR-агентством, назвал голосование триумфом демократии.

«Сегодня мы с гордостью встречаем рассвет нового Узбекистана в качестве единого государства. Оно создано народом для народа как современное демократическое государство, – цитируется заявление Ширинова, подготовленное агентством Sans Frontieres Associates от имени узбекского аналитического центра «Стратегия развития». – Мы с нетерпением ждем начала реализации этих реформ, которые пойдут на пользу правам, свободам и возможностям отдельно взятого гражданина».

Обосновывая свою позицию, сторонники реформы говорят о расширении прав, якобы закрепленных в новой конституции.

Количество статей в документе увеличилось со 128 до 155.

Обновленные формулировки включают положения, гарантирующие право на достойные условия труда, бесплатное здравоохранение и образование. Положение, конкретно запрещающее выселение без соответствующего судебного решения, является негласным признанием факта злоупотреблений, которые имели место в ходе продолжающегося строительного бума в Узбекистане. Также были включены положения, обеспечивающие более надежную защиту женщин, инвалидов и лиц, подозреваемых в совершении преступлений.

Однако скептики высказывают сомнения относительно того, что наступает новая эра политической либерализации.

«Я думаю, здесь мы наблюдаем привычный инструмент, способствующий консолидации авторитарного режима, – сказал Eurasianet.org Лука Анчески, профессор кафедры евразийских исследований Университета Глазго. – Несмотря на заявления властей об изменении 65 процентов конституции, единственный пункт, который действительно имеет значение – это пункт о снятии ограничений по срокам».

По мнению Анчески, в принципе ничто не мешает узбекским властям щедро раздавать своему населению то, что, как они теперь утверждают, является их недавно обретенными правами.

«Я не думаю, что права в Узбекистане ущемлялись только из-за того, что в предыдущей конституции не было статей, закрепляющих эти права, – сказал он. – Важен не сам проект, а его интерпретация и реализация».

Безусловно, Узбекистан заслужил одобрение за работу по искоренению злоупотреблений, пусть даже и проведенную в процессе подготовки к этому голосования.

В марте президент Мирзиёев утвердил поправки к Уголовному кодексу, которые предусматривают наказание для любого чиновника, вынуждающего педагогов и медицинских работников выполнять работу, не связанную с их должностными обязанностями. Этих и других государственных служащих десятилетиями заставляли – как правило, чиновники в регионах – участвовать в ежегодном сборе хлопка.

Имеются первые свидетельства того, что референдум удачно завершился, и на повестку дня выходят уже другие вопросы. 1 мая, еще до объявления предварительных результатов, в Ташкенте снимали развешанные повсюду билборды и размещенные на бортах автобусов рекламные стикеры, призывающие участвовать в референдуме.

Похоже, даже международные наблюдатели готовы оставить голосование в прошлом.

Пресс-конференция по итогам референдума, проведенная в Ташкенте Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, завершилась менее чем за полчаса. Только один журналист задал вопрос.

Предварительный отчет БДИПЧ, тем не менее, может не понравиться администрации Мирзиёева, которая приложила немало усилий, чтобы представить референдум перед международным сообществом как мероприятие по расширению прав и свобод граждан. Наблюдатели отметили, что, хотя референдум был продолжением более широких реформ, он прошел «в условиях отсутствия политического плюрализма и конкуренции».

«Это еще четче обозначило необходимость дальнейшего поощрения альтернативных мнений, предоставления возможностей для развития независимого гражданского общества и уважения основных свобод, которые по-прежнему ограничиваются», – отмечается в отчете БДИПЧ.

Критике подвергся и тот факт, что избиратели должны были выразить единую позицию по разнородному кругу конституционных вопросов.

«Предложенные поправки, затрагивающие примерно две трети конституции, были вынесены на голосование единым пакетом, не предоставив избирателям возможности сделать выбор по каждому отдельному вопросу, включенному в поправки, что идет в разрез с принятой международной практикой», – заявили наблюдатели ODHIR.

Если референдум был призван воодушевить народ или вселить в него чувство уверенности в руководстве страны, то на этот вопрос все еще предстоит ответить. В отсутствие честных и открытых дебатов по политическим темам и достоверных независимых опросов, позволяющих оценить настроение населения, наблюдатели могут только гадать, было ли голосование успешным.

Политический аналитик из Ташкента Фарход Толипов сомневается, что объявленные официальными лицами цифры действительно отражают настроения в обществе.

«Этот референдум был проведен в духе советских агитационных кампаний. С фанфарами, фигурально выражаясь. Даже результаты референдума напомнили о той эпохе: 90 процентов голосов было отдано в поддержку новой версии конституции, – сказал Eurasianet.org Толипов. – Я уверен, что эта цифра, даже если она настоящая, не отражает реального уровня поддержки конституционного закона, учитывая, как мало граждане знают о его содержании, которое было выработано в частном порядке и в отсутствие соответствующих открытых и критических обсуждений».