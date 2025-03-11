Узбекистан активизирует добычу редких металлов

Узбекистан объявил о масштабной инициативе в горнодобывающей сфере, способной превратить страну в крупного поставщика редкоземельных металлов для американского бизнеса.

На презентации для президента Шавката Мирзиёева 7 марта было объявлено о планах «реализовать 76 проектов, охватывающих 28 редких минералов, общей стоимостью 2,6 миллиарда долларов». В стране «выявлены месторождения более 30 металлов, таких как вольфрам, молибден, магний, литий, германий, графит, ванадий и титан», но до сих пор эти месторождения особо не разрабатывались, отчасти из-за нехватки инвестиций.

Инициатива направлена ​​на стимулирование отечественной промышленной базы, чтобы добываемые в Узбекистане полезные ископаемые использовались для производства автомобилей, электроники и высокотехнологичных товаров на местных заводах. Но она также открывает новые торговые и инвестиционные возможности для иностранных игроков, в том числе США.

«Главная задача заключается в извлечении ценного сырья непосредственно из руды с применением современных технологий, повышении чистоты минералов и создании продукци с высокой добавленной стоимостью», – говорится в сообщении пресс-службы Мирзиёева. – Например, обогащение концентрата вольфрама из месторождения "Ингичка" позволит удвоить добавленную стоимость».

Инициативой предусматривается проведение геологоразведочных и научно-исследовательских работ, развитие технопарков в Ташкентской и Самаркандской областях, и привлечение технологий и передового опыта. И здесь могут помочь США.

Одним из приоритетов внешней политики администрации Трампа является расширение доступа США к редкоземельным металлам по всему миру в стремлении снизить зависимость от Китая. И Вашингтон, по-видимому, считает Узбекистан одним из важных направлений.

Во время состоявшегося 21 февраля телефонного разговора между госсекретарем США Марко Рубио и его узбекским коллегой Бахтиёром Саидовым первый подчеркнул, что Соединенные Штаты заинтересованы во «взаимовыгодных возможностях для инвестиций в критически важные минералы». В этой связи объявленная Узбекистаном 7 марта инициатива звучит как приглашение администрации Трампа подкрепить свои слова делом, т.к. для реализации инициативы потребуются ноу-хау и технологии.

Интерес Соединенных Штатов к минеральным богатствам Узбекистана возник еще до возвращения Трампа в Белый дом. Еще при администрации Байдена Вашингтон и Ташкент начали диалог по поводу узбекских месторождений в рамках формата C5+1 в сентябре 2023 года.

В сентябре 2024 года США и РУ подписали меморандум о взаимопонимании, охватывающий разработку минеральных ресурсов. «Этот документ служит важным шагом в продолжении американо-узбекистанского диалога в области геологоразведки, добычи полезных ископаемых и создания цепочки продуктов с высокой добавленной стоимостью», – говорится в пресс-релизе Министерства горнодобывающей промышленности и геологии Узбекистана.

В ноябре прошлого года тогдашний помощник госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Дональд Лу подчеркнул во время визита в Ташкент, что сотрудничество в области критически важных минералов является ключевой частью развивающегося стратегического партнерства между двумя государствами.

«Обе стороны заявили о важности продолжения тесных консультаций и отметили новые направления сотрудничества, в том числе в области добычи критически важных минералов, – заявил Лу. – Соединенные Штаты и Узбекистан добились значительного прогресса в секторе критически важных минералов с недавним подписанием Меморандума о взаимопонимании по критически важным минералам в сентябре и присоединением Узбекистана к Партнерству по обеспечению безопасности полезных ископаемых».