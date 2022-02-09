Узбекистан: безопасность под угрозой в свете надвигающегося гуманитарного кризиса в Афганистане

Узбекистан призвал международное сообщество рассмотреть возможность взаимодействия с режимом талибов в Афганистане и предоставить стране помощь в целях смягчения разворачивающейся гуманитарной катастрофы.

Выступая перед журналистами в Ташкенте, министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов сказал, что неоказание помощи Афганистану может усугубить и без того нестабильную ситуацию.

«Ухудшение ситуации … может привести к радикализации общества, противостоянию группировок, возможному усилению позиций экстремистских сил», – сказал он в своем выступлении, опубликованном 9 февраля в правительственной газете «Народное слово».

После завершения переговоров по Афганистану с министром иностранных дел Латвии Эдгаром Ринкевичсом, чья страна является членом Европейского Союза и НАТО, Камилов призвал к большей гибкости в вопросе признания режима «Талибана» в качестве законных властей страны.

«Мы считаем, что вопрос признания правительства – это путь с двусторонним движением. И здесь должно быть движение навстречу: временное правительство должно выполнить данные прежде обещания (а их было много). Это практически те же самые условия, требования, которые предъявляет и международное сообщество, – сказал Камилов. – С другой стороны, международное сообщество должно поощрять любые позитивные шаги и изменения, предпринимаемые в Афганистане. Необходимо работать с этим правительством и вести диалог».

Камилов пошел еще дальше и высоко оценил усилия «Талибана» по борьбе с боевиками в Афганистане.

«Оно делает очень много, чтобы очистить страну от террористов. Они также хотят интегрироваться в региональное и международное экономическое сообщество. Мы должны эти усилия поощрять, поддерживать, в то же время настаивать на своих условиях, требовать недопущения насилия, обеспечения добрососедства, создания достойных условий жизни для народа Афганистана», – сказал он.

Подобный позитивный подход, ориентированный на взаимодействие, вряд ли встретит понимание среди партнеров Узбекистана на Западе.

Например, в опубликованном недавно докладе Комитета по международным отношениям Сената США, в котором приводится анализ обстоятельств и последствий вывода американских войск из Афганистана летом прошлого года, рассматриваются только вопросы безопасности и не упоминаются гуманитарные вопросы.

После состоявшегося на прошлой неделе закрытого брифинга в Сенате с участием государственного секретаря Энтони Блинкена и министра обороны Ллойда Остина один из законодателей, сенатор Джим Инхоф, высказал беспокойство по поводу недостаточных усилий, предпринимаемых в отношении исходящих от Афганистана угроз.

«В ходе закрытого брифинга хотелось бы услышать больше подробностей о процессе межведомственного планирования, о характере террористической угрозы в Афганистане сегодня и об их планах по борьбе с терроризмом в будущем», – сказал Инхоф.

Его слова сильно расходятся с видением Камилова о гуманитарной помощи как панацее от экстремизма.

Сам Ташкент не торопится с официальным признанием режима талибов, но поддерживает с ним политический диалог с тех пор, как движение захватило власть в Кабуле.

«Узбекистан в самые сложные периоды не прекращал контакты с представителями Афганистана. Продолжаем наше торгово-экономическое сотрудничество. Речь также идет о реализации серьезных проектов в сферах энергетики и транспортных коммуникаций», – сказал Камилов.

«Талибан» выразил заинтересованность в реализации проекта строительства железнодорожной ветки, которая соединит афганский Мазари-Шариф с Кабулом и далее с шестым по величине городом Пакистана Пешаваром. Узбекистан активно лоббирует этот проект, который позволит ему получить доступ к пакистанским портам Карачи и Гвадар.

Другим обсуждаемым проектом является строительство линии электропередачи Сурхан-Пули-Хумри, которая, в случае завершения, позволит увеличить поставки электроэнергии из Узбекистана в Афганистан на 70 процентов.

Однако в краткосрочной перспективе, по словам Камилова, приоритетной задачей является работа по оказанию гуманитарной помощи. Он отметил, что Узбекистан готов оказать помощь в ее реализации.

«В Термезе уже сформирован многофункциональный международный транспортный хаб для организованной доставки гуманитарного груза в Афганистан, – сказал Камилов перед тем, как поблагодарить своего гостя за поддержку правительства. – Благодарим латвийскую сторону за поддержку инициативы по созданию этого хаба».