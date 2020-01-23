Узбекистан: блогер покидает страну, жалуясь на давление властей

Блогер из Узбекистана, которая в прошлом году была помещена в психиатрическую клинику для принудительного лечения после критических онлайн-репортажей, уехала из страны в Украину из-за «постоянного преследования со стороны властей».

Нафосат Оллашукурова объявила о своих планах за день до того, как 20 января президент Шавкат Мирзиёев выразил свою поддержку СМИ, приветствуя их усилия по освещению насущных проблем в Узбекистане.

Общественность узнала об Оллашукуровой, 32-летней учительнице и матери двоих детей из города Ургенч, в сентябре, когда она транслировала в прямом эфире Facebook пеший поход через всю страну поэта и журналиста Махмуда Раджабова, который пытался привлечь внимание министра внутренних дел к своему уголовному делу.

Местные правоохранительные органы предъявили Раджабову обвинение в контрабанде за попытку ввоза в страну книг, написанных давним политическим диссидентом Мухаммадом Салихом, главой запрещенной политической партии «Эрк». Позднее Раджабов получил условный срок.

23 сентября Оллашукурова была арестована и помещена в следственный изолятор на 10 суток. В СИЗО она объявила голодовку. В ответ чиновники исправительной системы перевели ее в психиатрическую клинику в Ургенче.

В ноябре пресс-секретарь Верховного суда заявил, что в клинике в Хорезмской области ей поставили диагноз «паранойя с признаками психопатии» и порекомендовали ей пройти курс лечения. Тем временем главный психиатр Министерства здравоохранения Левон Амбарцумов предположил, что психическое состояние Оллашукуровой было вызвано сильным стрессом.

Нью-йоркский Комитет по защите журналистов осудил «применение тоталитарных практик, таких как принудительное заключение журналистов в психиатрическую лечебницу».

Хотя Мирзиёев пришел к власти в 2016 году, пообещав народу проведение реформ, такие советские методы, как заключение диссидентов в психиатрические учреждения, не исчезли совсем. В марте 2017 года ветеран правозащитного движения Елена Урлаева была на какое-то время помещена в одну из таких больниц.

В конечном счете Оллашукурову освободили 28 декабря, после этого она переехала в Ташкент. 10 января Оллашукурова дала интервью Узбекской службе Би-би-си, в котором выразила опасения, что власти могут снова поместить ее в психиатрическое учреждение.

19 января Оллашукурова сообщила через Facebook, что решила уехать в Украину, где планирует подать заявление на получение политического убежища. Это произошло после того, как ее ташкентскую квартиру посетил психиатр из Минздрава Амбарцумов.

«Меня не было дома. Если бы они забрали меня в психиатрическую клинику, я бы никогда не выбралась оттуда», – написала она.

Абдурахмон Ташанов, правозащитник, сопровождавший Оллашукурову в ташкентский аэропорт вместе с представителем посольства США, разделяет ее предположения.

«Они хотели поставить [ей] диагноз как психически больной и заявить, что она нуждается в госпитализации. С таким заключением им не требуется решение суда», – сказал он Eurasianet.org.

Оллашукурова написала, что возмущена тем, что Мирзиёев не выполнил своего обещания защищать интересы независимых журналистов и правозащитников.

«Когда меня поместили в психиатрическое учреждение по делу Махмуда Раджабова, я потеряла все доверие к политике [Шавката] Мирзиёева», – написала она.

20 января Мирзиёев выступил с речью о роли СМИ на первом заседании парламента после выборов, состоявшихся в декабре и начале этого месяца, чтобы поблагодарить журналистов за их работу.

«Я благодарю местные и зарубежные СМИ. Они очень активно участвовали в избирательном процессе. Вы видели, какие острые и проблемные вопросы поднимали журналисты перед представителями партий во время дебатов», – сказал он.