Узбекистан вернул более сотни граждан с Ближнего Востока

30 мая в столице Узбекистана приземлился самолет, на борту которого находилось 156 человек, в основном женщины и дети, которые ранее проживали на территориях на Ближнем Востоке, контролируемых воинствующими транснациональными исламскими группировками.

Рейс был организован по поручению президентской администрации. Теперь правительством «будут созданы необходимые условия для возвращения их к нормальной мирной жизни и интеграции в общество, … в том числе путем обеспечения надлежащим жильем и трудоустройства», – говорится в заявлении администрации президента.

Заявление также содержит множество фотографий женщин и детей, спускающихся по трапу самолета авиакомпании «Узбекистон хаво йуллари». На некоторых снимках видно, что детей несут солдаты в масках, а на одном фото женщина целует взлетно-посадочную полосу.

Издание «Новости Узбекистана» сообщило, что репатрианты были переданы узбекским дипломатическим работникам курдскими вооруженными формированиями в Сирии. Еще около 300 узбекских женщин и детей продолжают находиться на северо-востоке Сирии в ожидании следующих рейсов.

Сколько граждан Узбекистана покинули свою страну, чтобы вступить в ряды таких группировок, как «Исламское государство», неизвестно, а оценки сильно разнятся. Аналитический центр Soufan Group назвал цифру в 1500 человек, но определить точность этой оценки не представляется возможным.

Репатриация женщин и детей и обещания обеспечить их жильем и работой указывают на значительное смягчение ранее проводимой президентом Шавкатом Мирзиёевым линии. В июне 2017 года узбекский лидер заявил в транслировавшемся по телевидению заявлении, что граждане страны, подозреваемые в участии в боевых действиях на Ближнем Востоке, будут лишаться гражданства.

Далеко не факт, что узбекские власти в состоянии доподлинно установить характер деятельности, в которой принимали участие взрослые репатриированные. Хотя в официальных заявлениях об этом ничего не говорится, существует высокая вероятность того, что вернувшихся как минимум очень детально допросят по этому поводу.