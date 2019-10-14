Узбекистан: власти все еще ограничивают свободу прессы

Несмотря на разговоры о реформах, Узбекистан не может избавиться от привычки использовать авторитарные методы, чтобы заставить критиков замолчать. Засекреченные судебные процессы за закрытыми дверями, угрозы со стороны сотрудников Службы безопасности в адрес родственников обвиняемых остаются частью узбекистанских реалий.

8 октября Комитет защиты журналистов (CPJ) в Нью-Йорке особо выделил дело гражданской журналистки Нафосат Оллошукуровой, которая в прошлом месяце была помещена в психиатрическое учреждение, явно в результате преследования за журналистскую деятельность.

«Если Узбекистан хочет, чтобы мир поверил в то, что он серьезно относится к реформам, то не следует прибегать к тоталитарным практикам, таким как принудительное заключение журналистов в психиатрическую лечебницу», – заявила координатор программы CPJ по Европе и Центральной Азии Гульноза Саид.

Постановление суда от 30 сентября в городе Ургенче о принудительном лечении Оллошукуровой было вынесено после того, как журналистка была подвергнута административному аресту на 10 суток по обвинению в участии в несанкционированной акции протеста. Оллошукурова через свой популярный аккаунт в Facebook информировала о походе в Ташкент (столицу Узбекистана) поэта и журналиста Махмуда Раджабова, который хотел обратиться в Министерство внутренних дел с просьбой о прекращении уголовного дела против него.

Кроме того, был арестован репортер ежедневной газеты Хорезмской области «Жамият» Давлатназар Рузметов, который занимался освещением случаев принудительного труда во время сбора хлопка.

Это происходит уже не в первый раз. Впервые Рузметов был задержан по той же причине в октябре прошлого года и приговорен к семи дням административного ареста по обвинению в хулиганстве.

В Ташкенте агенты спецслужб, как утверждается, прибегают к угрозам, чтобы помешать журналистам освещать продолжающийся судебный процесс над 67-летним бывшим дипломатом Кадыром Юсуповым, обвиняемым в государственной измене.

После закрытого слушания по делу Юсупова 4 октября, на которое корреспондент Eurasianet и представитель посольства США не смогли попасть и ожидали снаружи здания, члены семьи Юсупова сообщили, что их предупредили, чтобы посторонние наблюдатели не присутствовали на будущих заседаниях.

Обвинения против Юсупова, у которого было диагностировано психическое расстройство, основаны на признании, которое он дал в больнице после попытки самоубийства в декабре.

Привлечением внимания международного сообщества к этому делу активно занимался младший сын отставного дипломата Темур. Как следствие, ему начали поступать угрозы.

«Давление на Темура Юсупова, которое, скорее всего, оказывают в отместку за привлечение западных наблюдателей к мониторингу судебных слушаний по делу его отца, неприемлемо и ставит под сомнение глубину проводимых в Узбекистане реформ», – заявила Надежда Атаева, президент Ассоциации по правам человека в Центральной Азии.