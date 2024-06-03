Узбекистан: Власти серьезно взялись за модернизацию экономики

Президент Шавкат Мирзиёев (на переднем плане, второй справа) на церемонии запуска завода по производству электромобилей BYD в Узбекистане в начале 2024 года. Мирзиёев нацелен на преобразование экономики Узбекистана к 2030 году за счет развития новых отраслей, включая производство электромобилей, экспорт «зеленой» энергии и развитие горнодобывающего сектора. (Фото: president.uz)

Узбекские власти, похоже, намерены решить растущие экономические проблемы за счет денежных вливаний. Администрация президента Шавката Мирзиёева делает большие ставки на инфраструктурные проекты в новых отраслях экономики. А чтобы обезопасить себя от значительных рисков, Ташкент ищет новые каналы для торговли и инвестиций во всех геополитических направлениях.

Подход Мирзиёева, похоже, продиктован необходимостью. Будущее основных статей традиционного узбекского экспорта – хлопка и природного газа – неизвестно. Экспорт газа в последние годы значительно снизился, что приводит к сокращению доходов государственного бюджета. Еще недавно газ был крупным источником дохода бюджета Ташкента, но теперь страна является чистым импортером. Между тем надвигающийся водный кризис, вызванный изменением климата и другими факторами, ставит под вопрос устойчивость водоемкой хлопковой отрасли Узбекистана.

Кроме того, нестабильной остается ситуация с другим крупным источником доходов – денежными переводами от трудовых мигрантов, главным образом из-за российско-украинской войны. На протяжении десятилетий Россия была основным направлением для большинства узбекских мигрантов, но война вынуждает многих из них искать возможности в других местах, в том числе в странах Персидского залива. Недавно власти приняли решение по расширению деятельности Агентства по внешней трудовой миграции, чтобы ускорить процесс диверсификации.

Экономические показатели подтверждают, что власти тратят огромные средства, пытаясь приспособиться к меняющимся обстоятельствам. Согласно официальным данным, в 2023 году дефицит бюджета составил более 5 миллиардов долларов (59 триллионов сумов). Статистика за первые четыре месяца 2024 года показывает, что дефицит в этом году может достичь 6 миллиардов долларов.

По официальным данным, Узбекистан потратил большую часть своих резервов, объем которых сократился с 31,4 миллиардов долларов в 2022 году до 4,9 миллиардов долларов в 2023-м. В первом квартале 2024 года объемов привлеченных иностранных кредитов под гарантию правительства составил более 400 миллионов долларов, что более чем в два раза превышает сумму за тот же период предыдущего года. Кроме того, 22 мая министр финансов объявил, что Узбекистан выпустил облигации на 1,5 миллиарда долларов в трех валютах, предназначенные как для внутреннего, так и для международного рынка.

Обращаясь к участникам третьего ежегодного Ташкентского международного форума инвесторов, прошедшего в начале мая, Мирзиёев изложил свою стратегию преобразования экономики к 2030 году за счет развития новых отраслей, включая производство электромобилей, экспорт «зеленой» энергии и расширение горнодобывающего сектора.

«Наша главная цель – к 2030 году войти в число государств с уровнем доходов на душу населения выше среднего, – сказал Мирзиёев. – Мы продолжим процессы глубокой трансформации в экономике, формирования благоприятной инвестиционной и бизнес-среды, создания высокой добавленной стоимости в промышленности».

Президент добавил, что для реализации поставленных правительством задач необходимо «проведение системных реформ, направленных на достижение больших целей» и, конечно же, большое количество иностранных инвестиций. «Мы прекрасно понимаем, что сегодня в мире идет серьезная борьба за инвесторов, – заявил он. – Однако становится все более очевидным, что ни одна страна не может решить подобные проблемы в одиночку».

Запустив процесс либерализации экономики, Мирзиёев в то же время жестко контролирует политическую жизнь в Узбекистане. Для властей права человека и политический плюрализм отходят на второй план при проведения реформ. Власти, по-видимому, считают, что для обеспечения довольства граждан достаточно поддерживать стабильную экономическую ситуацию.

Отдав приоритет вопросу развития экономики, Мирзиёев облегчил также процесс переговоров о торговле и инвестициях с такими странами, как Саудовская Аравия, Россия и Китай – государствами, которые, как известно, не придерживаются демократических практик. В то же время Соединенные Штаты и Евросоюз призывают Узбекистан сместить фокус внимания в сторону Запада в поисках новых торговых возможностей.

Пока Мирзиёеву удается сделать так, чтобы все оставались довольны, благодаря усилиям по диверсификации торговли и инвестиций. В вопросах развития производства электромобилей и солнечной энергии Узбекистан во многом опирается на Китай; в вопросах инвестиций в энергетическую инфраструктуру – на Саудовскую Аравию, а Евросоюз он рассматривает в качестве рынка для экспорта «зеленой» энергии.

За помощью в вопросе трансформации своей экономики Узбекистан обращается и к России, хотя та и занята войной с Украиной. 26-28 мая российский лидер Владимир Путин посетил Ташкент с длительным визитом, в ходе которого две страны подписали соглашения, общая сумма которых может составить 20 миллиардов долларов. Мирзиёев, судя по всему, надеется на быстрые денежные вливания: по его словам, Узбекистан ожидает 10 миллиардов долларов российских инвестиций уже в 2025 году.

Реальность может не совпасть с этими ожиданиями, поскольку способность России выполнять финансовые обязательства остается под вопросом. Например, одним из направлений инвестиций, о котором было объявлено по итогам недавнего визита Путина, стало строительство 330-мегаваттной малой АЭС в Узбекистане. Несмотря на созданный ажиотаж вокруг этого соглашения, по сути указанные в нем цифры претерпели значительные изменения в сторону снижения по сравнению с соглашением от 2018 года, в котором изначально говорилось о планах по инвестированию 11 миллиардов долларов в строительство в Узбекистане атомной электростанции мощностью 2,4 гигаватта.

Завершив в мае работу своей миссии в Узбекистане, Международный валютный фонд (МВФ) в целом одобрил экономическую стратегию узбекских властей, похвалив их за значительное снижение уровня бедности, сдерживание инфляции и стимулирование роста доходов.

«Экспансионистская фискальная политика, рост инвестиций в основной капитал и активное частное потребление привели к росту реального ВВП до 6 процентов в 2023 году, – говорится в докладе МВФ. – В первом квартале 2024 года рост оставался высоким – 6,2 процента в годовом исчислении».

В документе также подчеркивается, что Узбекистан в следующем году будет уязвим перед внешними потрясениями, если не обеспечит значительную финансовую подушку для смягчения возможных ударов. Авторы доклада призвали проявить бдительность при попытке сократить дефицит бюджета.

«В условиях высокого уровня неопределенности внешней среды риски повышены, – говорится в докладе. – Внешние риски включают в себя геоэкономические последствия активизации российской армии в Украине, волатильность цен на сырьевые товары и резкое замедление темпов роста мировой экономики».