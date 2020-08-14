Узбекистан внедряет институт соглашения о признании вины

Узбекистан ввел в свою систему правосудия концепцию соглашения о признании вины, тем самым открыв путь для ускорения судебных разбирательств и сокращения сроков тюремного заключения для подозреваемых, которые сотрудничают со следствием.

Хотя судьи и раньше имели право выносить более мягкие приговоры при наличии смягчающих обстоятельств, переговоры со следствием и прокуратурой были невозможны, пока президент Шавкат Мирзиёев не подписал 10 августа указ о проведении данной реформы.

«Результаты анализа судебно-следственной практики и изучения обращений граждан свидетельствуют о неполном задействовании механизмов обеспечения гарантий защиты прав и свобод личности в уголовном процессе», – говорится в указе.

Постановление позволяет заключать сделки о признании вины «по некоторым категориям преступлений» при условии заключения подозреваемым «письменного соглашения с органами дознания и предварительного следствия». При этом послабления возможны только «в отношении лиц, явившихся с повинной, чистосердечно раскаявшихся, активно способствовавших раскрытию преступления и загладивших причиненный вред». В обмен подозреваемый может рассчитывать на упрощение судебного разбирательства и «назначение судом наказания, не более половины размера и (или) срока максимального наказания».

Как объяснил Eurasianet.org Алишер Бобомуродов, сотрудник прокуратуры Сурхандарьинской области, суды, как правило, придерживаются жесткой, карательной позиции. Адвокатов защиты, ходатайствующих о сокращении срока или обращающихся к судье с просьбой принять во внимание смягчающие обстоятельства, обычно ждет разочарование.

Судя по тексту президентского указа, при разработке реформы ее авторы изучили международные стандарты и прецеденты.

В указе также подчеркивается обязательное требование о предоставлении гражданам возможности привлечь адвоката после ареста или вынесения постановления о признании гражданина подозреваемым.

Но результаты реформы будут видны не сразу.

По данным Верховного суда, в первой половине 2020 года было осуждено около 12 800 человек. Из них 3896 были приговорены к лишению свободы.

Реформа системы правосудия является особым приоритетом для Мирзиёева, который стремится убедить иностранных инвесторов в том, что Узбекистан придерживается принципов верховенства закона. Однако не все и не всегда идет гладко.

В конце мая в Андижане произошел вызывающий особую обеспокоенность громкий случай, когда во время допроса сотрудниками милиции был избит 44-летний торговец драгоценностями Алижон Абдукаримов. В результате побоев Абдукаримов попал в больницу, и конечном итоге скончался от полученных травм.

Инцидент вызвал необычно острую общественную реакцию, в том числе со стороны депутатов парламента, потребовавших принять меры, чтобы избежать повторения подобного в будущем.

Одним из результатов было обещание установить камеры видеонаблюдения во всех комнатах для допросов в отделениях милиции.