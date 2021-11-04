Узбекистан: возмущенные граждане одержали частичную победу над блокировкой соцсетей

Для большинства жителей Узбекистана система обмена сообщениями Telegram — основное приложение для чтения новостей и общения с родными, друзьями и коллегами.

Поэтому неудивительно, что 3 ноября, когда стало известно о блокировке этого жизненно важного приложения, перебои в его работе вызвали бурные протесты.

Поскольку многие используют Telegram и для деловой активности, прекращение его работы чревато не только личными неудобствами, но и денежными потерями.

Telegram попал в черный список, составленный государственной службой сетевого надзора, вместе с гигантами социальных сетей Facebook и YouTube, а также популярной российской сетью «Одноклассники», за якобы допущенные нарушения законов, регулирующих хранение личных данных.

Казалось, что у узбекских пользователей интернета мало шансов вернуть себе любимые социальные сети. Ведь Государственная инспекция по контролю за сферой информатизации и телекоммуникаций (она же Узкомназорат) еще с июля начала блокировать или ограничивать доступ к платформам Twitter, TikTok, Skype и «Вконтакте», обвиняя их в таких же нарушениях.

Но тут в дело вмешался президент — и всё исправил.

Шавкату Миризиёеву сообщили об «односторонних, не продуманных до конца действиях “Узкомназорат”, принятых по указанию правительства, — заявил его пресс-секретарь Шерзод Асадов в сообщении, опубликованном, как это ни забавно, на платформе Telegram. — Думаю, в скором времени доступ ко всем социальным сетям будет восстановлен».

Как сообщили пользователи из Узбекистана вечером 3 ноября, Telegram, Facebook, YouTube и «Одноклассники» вскоре возобновили нормальную работу.

Но последствия этим не ограничились.

Должны были полететь головы.

Миризиёев уволил главу Узкомназората Голубшера Зияева за «ошибочные и несогласованные действия».

Между тем именно президент утвердил в январе законодательство, содержащее требование хранить личные данные граждан на территории Узбекистана, — то самое требование, в нарушении которого Узкомназорат обвиняет теперь социальные сети.

И именно президент подписал 29 октября закон, увеличивающий наказания за нарушения этого законодательства.

Пока что главным результатом появления этих законов стал резкий рост в Узбекистане числа скачиваний VPN-приложений: с их помощью пользователи обходят сетевые блокировки.

Итак, любители Telegram, Facebook и YouTube снова радостно гуляют по интернету, но орудие, которое правительство использует для отлучения граждан от социальных сетей, никуда не делось.

Кроме того, как говорят узбекские пользователи, заблокированные с июля популярные социальные сети вроде Twitter и TikTok так и остаются недоступными.