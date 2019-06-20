Узбекистан: Второе пришествие русского языка?

Поворотный момент для русского языка в Узбекистане настал в 1995 году. Именно тогда покойный президент Ислам Каримов объявил узбекский язык единственным официальным языком страны, пытаясь подспудно отгородиться от советского наследия своего молодого государства.

Несколько недель назад группа узбекских деятелей культуры и интеллигентов вызвала сильный ажиотаж, призвав отменить это решение и восстановить статус русского языка как языка «межнационального общения».

«Исторически сложилось так, что именно через русский язык для населения Средней Азии была открыта не только великая культура самой многонациональной России и соседних республик, но и духовные богатства Европы, Америки и даже арабских, азиатских стран, — говорится в петиции, подписанной и опубликованной в конце апреля. — Нынешняя молодежь, не знающая кириллицу, в определённой степени стала малограмотной, оторванной от богатой культуры прошлого века».

Это предложение немедленно нашло негативный отклик в социальных сетях и среди ряда известных общественных деятелей.

Такие люди, как Шерзод Кудратходжаев, глава Ташкентского университета журналистики и массовых коммуникаций, утверждают, что узбекский язык так до сих пор и не стал в стране основным .

«Подобная инициатива прежде всего ударила бы по [существующему] государственному языку, — сказал он в интервью узбекской службе Би-би-си после распространения петиции. — За последние 30 лет узбекский язык так и не смог стать по-настоящему государственным языком, и вина за это лежит на интеллигенции».

В Узбекистане, как и в Казахстане и Кыргызстане, хотя и в гораздо меньшей степени, использование языка может служить своего рода социальным маркером. Городским жителям часто бывает удобнее использовать русский язык, в то время как в сельской местности преобладает узбекский. Исключение составляют анклавы, в которых представители национальных меньшинств, такие как таджики и каракалпаки, составляют большинство населения и, следовательно, говорят на своем родном языке.

В какой-то момент Кудратходжаев невольно стал олицетворением своего рода напряженности, которая лежит в основе этих разногласий. Он обрел скандальную известность в сентябре прошлого года, после того как кто-то снял и опубликовал видеозапись, в которой он упрекает местную жительницу русского происхождения за невладение узбекским языком.

Сторонники переоценки значимости русского языка утверждают, что на деле их идея способствовала бы большему единению. В качестве наглядного примера того, как якобы иностранный язык может быть полезным, они приводят сохранение английского языка как официального языка Индии.

Азиза Умарова, предпринимательница, которая недавно объявила о своем намерении баллотироваться в парламент, считает, что с русским языком в Узбекистане и так все хорошо, не в последнюю очередь потому, что его уже преподают в школах и университетах и регулярно используют на телевидении.

«Реальные проблемы у узбекского языка [...] Молодежь все еще не может достать книги на латинице», — сказала Умарова.

В 1990-х годах, помимо снижения статуса русского языка, Узбекистан также официально перешел на латинский алфавит, заменив им кириллицу, используемую несколькими славянскими языками. В реальности переход был крайне неоднородным и непоследовательным, а объем книг на латинице все еще довольно мал. По утверждению Умаровой, эта неудачная попытка развития узбекского языка причинила ему вред и породила ту уродливую его разновидность, которая часто встречается в социальных сетях.

Несмотря на официальное снижение статуса, русскому языку удалось сохранить значительное присутствие.

По оценкам Ташкентского филиала Россотрудничества, российского государственного агентства по культурному и гуманитарному сотрудничеству, около 11,8 миллиона человек в Узбекистане говорят на русском языке. Это приблизительно треть населения.

В 1992 году в Узбекистане насчитывалось более 1100 русскоязычных или смешанных русско-узбекских школ. Сейчас в стране 862 русскоязычные школы, что тоже довольно много. В Ташкенте и других крупных городах операторы кабельного телевидения предлагают пакеты, состоящие из иностранных программ в основном на русском языке.

К тому же, русский язык по-прежнему прочно удерживает позиции языка делового общения. Его главенство в корпоративном мире и даже в рекламе неоспоримо.

Не менее важен и непреходящий интерес к получению высшего образования в России. В настоящее время в российских вузах обучаются около 25 000 студентов из Узбекистана.

Однако авторы апрельской петиции лишь укрепили подозрения небольшой, но активной группы так называемых противников колониализма, приведя в качестве одного из аргументов тот факт, что отношения между Узбекистаном и Россией находятся сейчас на подъеме.

«В настоящее время интенсивно идут политические и экономические процессы сближения стран Центральной Азии, где, учитывая коренные различия, к примеру, между тюркскими и таджикским языками, русский просто необходим для эффективного сотрудничества», — написали они.

«Не случайно, в СНГ, ШОС, ЕАЭС, ОДКБ и других союзах, рабочим языком является русский», — подчеркнули авторы петиции, имея в виду ряд союзов, в которых лидирующее положение занимает Москва.

Двусторонние экономические отношения заметно укрепились. В 2018 году товарооборот вырос на 21 процент по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Во время октябрьского визита в Узбекистан российского президента Владимира Путина Ташкент встретил его весьма торжественно. По сообщениям министерства экономики Узбекистана, его приезд совпал с подписанием коммерческих соглашений на сумму 27 миллиардов долларов.

Все это заставляет политологов вроде Рафаэля Саттарова отмахиваться от мнения о том, что за этими затянувшимися разговорами о языке следует усматривать интриги Кремля.

«Даже без „русского мира“ узбекский правящий режим и экономика зависят от России, — сказал Саттаров Eurasianet.org. — Глупо искать в действиях некоторых представителей интеллигенции некий таинственный заговор».