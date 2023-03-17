Узбекистан: второй суд в связи с беспорядками в Каракалпакстане закончился строгими приговорами

Сегодня суд приговорил очередную группу обвиняемых к длительным срокам тюремного заключения в связи с беспорядками в автономной республике Каракалпакстан прошлым летом, в результате которых, по сообщениям, погиб 21 человек.

Процесс, в ходе которого 39 человек предстали перед судом по обвинениям в различных правонарушениях – от вандализма и грабежей до массовых беспорядков и распространения материалов, представляющих угрозу общественному порядку – длился всего один месяц.

При этом пока никому не было предъявлено обвинение непосредственно в причинении смерти кому-либо из погибших по время беспорядков. Согласно официальной версии, события в столице Каракалпакстана Нукусе 1-2 июля унесли жизни четырех сотрудников правоохранительных органов и 17 гражданских лиц. Официальный поименный список погибших пока не опубликован.

В пресс-службе Верховного суда сообщили, что судья, председательствующий в Бухарском областном суде, приговорил 28 обвиняемых к лишению свободы на срок от пяти до 11 лет, а еще 11 подсудимых получили сроки «ограничения свободы».

По результатам предыдущего судебного процесса в связи с теми же событиям, который завершился 31 января, 22 человека были признаны виновными по целому ряду серьезных обвинений. Нукусский адвокат и активист Даулетмурат Тажимуратов, которого власти называют главарем, получил 16 лет тюрьмы.

Волнения, охватившие Нукус в июле, были вызваны недовольством предлагаемыми поправками к конституции, которые должны были лишить Каракалпакстан даже номинального права в некоем неопределенном будущем провести референдум о провозглашении независимости. В Узбекистане с крайним неодобрением относятся даже к упоминанию темы независимости Каракалпакстана, поэтому неясно, что побудило власти поднять этот вопрос, предложив поправки к конституции.

В то время как первый судебный процесс стал объектом пристального внимания общественности и СМИ, второй практически не вызвал никакого интереса.

Якобы независимое расследование событий, приведших к кровопролитию в Каракалпакстане, масштабы которого правозащитники связывают с применением силовиками чрезмерной силы, пока не дало никаких результатов. Когда будет опубликован отчет по результатам расследования, неизвестно.

В феврале прокуратура заявила об аресте троих сотрудников правоохранительных органов в связи с расследованием неправомерных действий силовиков при подавлении массовых протестов. Но с тех пор властями не было обнародовано никаких дополнительных подробностей по этому поводу.

Между тем формат проведения судебных процессов преподносился как доказательство приверженности системы правосудия прозрачности. В обоих случаях заседания были открыты для публики и журналистов. Однако здесь следует сделать несколько оговорок.

Прямая видеотрансляция первого судебного процесса была приостановлена по требованию обвинения через несколько дней после того, как Тажимуратов энергично выступил в свою защиту, высмеивая версию прокуратуры. Кроме того, оба процесса проходили в Бухаре, за сотни километров от места жительства большинства родственников и сторонников подсудимых. К моменту объявления даты вынесения приговора по результатам второго процесса билеты на поезда и самолеты из Ташкента и Нукуса в Бухару были распроданы, в связи с чем представителям общественности, активистами и журналистами было сложно добраться до места проведения суда.

Самый суровый приговор на этом процессе был вынесен Оралбаю Досназарову, 46-летнему адвокату из Нукуса. Он получил 11 лет лишения свободы по обвинениям в умышленном подстрекательстве к беспорядкам с применением насилия и распространении материалов, которые, по мнению властей, угрожали общественному порядку.

Версия прокуратуры в отношении Досназарова основывалась на утверждении, что он собрал группу коллег-юристов для обсуждения их несогласия с предлагаемыми поправками к конституции. Позже, по утверждению обвинения, он собрал толпу демонстрантов, устроивших протест против ареста Тажимуратова, который был задержан вскоре после того, как обратился к толпе с заявлением о собственном несогласии с поправками. Власти заявляют, что Тажимуратов разжигал сепаратистские настроения в Каракалпакстане и спровоцировал беспорядки с целью захвата власти.

Кроме того, суровый приговор – 10 лет и шесть месяцев – был вынесен 37-летнему бизнесмену Омирбеку Курбанову, обвиненному в преступлениях, аналогичных тем, которые были выдвинуты против Досназарова.

Как и на первом процессе, 11 подсудимых, приговоренных к ограничению свободы, были освобождены в зале суда только после того, как согласились предстать перед камерами со склоненными головами в качестве жеста раскаяния. В эту группу входили 49-летний Абдималик Хожаназаров, главный редактор местной газеты «Ел хызметинде» («На службе народу»), и 42-летний Есимкан Канатов, репортер местного издания «Ишонч» («Вера»).