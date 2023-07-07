Узбекистан: выборы при отсутствии конкуренции укрепят власть Мирзиёева

Президент для грядущего поколения: 65-летний Мирзиёев может пробыть у власти еще 14 лет. (Фото: Администрация президента Узбекистана)

Единственной интригой предстоящих 9 июля президентских выборов является масштаб победы, которую одержит действующий президент Шавкат Мирзиёев.

Выборы состоятся спустя всего два месяца после конституционного референдума, в результате которого президентский срок был продлен с пяти до семи лет. Внесенные поправки обнулили время пребывания Мирзиёева у власти и позволили ему баллотироваться на пост президента еще дважды. Это означает, что он может оставаться у власти до 2037 года.

Поясняя необходимость проведения досрочных выборов, 65-летний Мирзиёев заявил, что новый мандат будет отдан «лидеру, которому доверяет наш народ».

Поскольку в Узбекистане нет реальной политической конкуренции, было понятно, что он говорит о себе.

Чтобы создать видимость демократии при проведении срежиссированных выборов, Центральная избирательная комиссия зарегистрировала трех неконкурентоспособных кандидатов: Улугбека Иноятова от Народно-демократической партии, Абдушукура Хамзаева от Экологической партии и единственную участвующую в предвыборной гонке женщину Робахону Махмудову от партии «Адолат» (Справедливость).

Партия «Миллий тикланиш» (Национальное возрождение), лидер которой Алишер Кодиров был соперником Мирзиёева на выборах 2021 года и прославился своими неоднозначными высказываниями, на этот раз решил просто поддержать действующего главу государства. Партия одобрила деятельность Мирзиёева, отметив, что проведенные им реформы по сути реализовали большую часть предвыборной программы партии.

Кодиров назвал эту позицию «самым правильным решением с точки зрения интересов государства, народа и партии».

Ни один из этих прогосударственных оппонентов не представляет никакой опасности для Мирзиёева, который на последних выборах получил 80,1 процента голосов.

О небольшом числе предлагаемых альтернатив была упомянуто в предвыборном докладе, опубликованном 26 июня Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

«Политический ландшафт остался неизменным, и ни одна из политических партий не выступает в открытой оппозиции к политическому курсу и программе президента», – говорится в докладе.

И как итог – бесцветная, лишенная остроты и энергии предвыборная кампания. Кандидаты вяло агитируют за себя на малозаметных встречах с избирателями. Даже теледебаты проводятся в их отсутствие, вместо них эту обязанность выполняют их доверенные лица.

БДИПЧ заявило, что «кампания проходит малозаметно, что указывает на отсутствие оппозиции действующему президенту».

Несостоявшийся независимый кандидат Хидирназар Аллакулов в очередной раз не смог зарегистрировать свою партию «Хакикат, Тараккиёт и Бирдамлик» («Истина, прогресс и солидарность»). В июне Министерство юстиции отклонило его заявку, заявив, что в ней не доставало необходимого для регистрации количества подписей.

Кандидаты, не поддерживаемые ни одной из зарегистрированных партий, не имеют права баллотироваться.

Это обстоятельство может только усугубить царящую политическую апатию.

«Если бы было хоть малейшее желание создать и поддерживать реальную конкуренцию, по крайней мере допустить до выборов достойного [для Мирзиёева] соперника, общество бы от этого только выиграло», – сказал Eurasianet.org активист и автор блога «Мирзо Зоминий» Мирзаёр Эркинов.

По словам Эркинова, в узбекском обществе многое изменилось после прихода Мирзиёева к власти в 2016 году. Даже если не все надежды населения оправдались, ожидания, которые общество возлагает на государство, растут и меняются. Несмотря на отсутствие подлинного политического плюрализма, Эркинов не теряет надежды.

«Пока у меня есть хоть какая-то слабая надежда, я буду голосовать. Я очень не хочу, чтобы мы вернулись в “старый Узбекистан”», – сказал он.

Под «старым Узбекистаном» он имеет в виду период, когда в стране царил жесткий авторитаризм, насаждаемый покойным президентом Исламом Каримовым, который находился у власти на протяжении 27 лет до своей внезапной смерти в 2016 году. В последнее время все чаще высказываются опасения по поводу возврата страны к прежнему режиму.

Притеснение СМИ и гражданских журналистов усилилось.

Несколько месяцев назад более 40 узбекских журналистов и общественных активистов опубликовали открытое письмо Мирзиёеву, в котором рассказали о «скрытой, но жесткой» цензуре и обратились к нему с просьбой вмешаться. В последнем выпуске Всемирного индекса свободы прессы, ежегодно публикуемого организацией «Репортеры без границ», Узбекистан занял 133-е место из 180 стран.

«Давление на СМИ усилилось особенно после пандемии. Но это происходит не на высшем уровне, а на низшем и среднем, на уровне хокимов (губернаторов областей), районных и городских правоохранительных органов», – сказал Eurasianet.org на условиях анонимности владелец одного из местных новостных изданий.

Несмотря на общее ухудшение ситуации, она динамична и противоречива. СМИ имеют больше влияния, чем при Каримове, и власти должны учитывать это при проведении своего политического курса.

«Некоторые СМИ даже начали злоупотреблять этим [влиянием]», – сказал владелец новостного издания.

По его словам, выборы – это формальность, поэтому вряд ли они окажут какое-либо влияние на все это.

«Переизбрание президента не будет иметь никакого значения. Все останется как есть, по крайней мере еще на пару лет», – сказал он.