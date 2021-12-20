Узбекистан: выживет ли аския?

Отец наблюдает за стоящим перед зеркалом сыном, который фотографирует себя с помощью мобильного телефона. Глаза мальчика закрыты.

«Сынок, что ты делаешь?» – спрашивает отец.

«Отец, я фотографирую свой сон», – непринужденно отвечает сын.

Так начинается диалог между двумя исполнителями аскии – многовекового искусства острословия, требующего остроумия, умение импровизировать и владения всеми тонкостями и нюансами языка, включая знание местного диалекта.

Веселая словесная перепалка, которая происходит во время репетиции перед небольшой аудиторией в главном театре Маргилана, затрагивает тему взаимоотношений поколений.

Но с таким же успехом эти двое могли бы обсудить шансы своего любимого занятия на выживание в эпоху смартфонов, поскольку все исполнители аскии, которые в основном проживают в Ферганской долине, находятся в почтенном возрасте, а молодое поколение не торопится перенять эстафету.

Участники аскии не стесняются смеяться над своими шутками, и смех может быть заразительным.

Летом он раздается в чайханах, где устраиваются импровизированные сейшены, и заполняет центральный парк Маргилана во время ежегодных фестивалей, где до пандемии всегда было многолюдно.

Диалоги могут иметь десятки различных форм, и постоянные участники знают их все.

Подшучивание – обычное дело, но оно должно быть «искусным, легким и добродушным и не должно унижать достоинство оппонента», говорит Султоннали Маннопов, преподаватель Ферганского университета и автор книги «Искусство аскии и узбекского юмора».

Считается, что эта традиция сформировалась в Ферганской долине, издревле заселенной восточной части Узбекистана, известной своими плодородными и густонаселенными землями.

Узбекские историки утверждают, что ее история насчитывает более полутысячелетия, и ссылаются на произведения знаменитого поэта XV века Алишера Навои.

В 2014 году аския была включена в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО. ЮНЕСКО описывает аскию как жанр с «сильным образовательным компонентом, который призван в шуточной форме научить людей обращать внимание на недостатки и недочеты в повседневной жизни и анализировать их, тем самым способствуя культурному и социальному развитию».

В отличие от казахского айтыса (более музыкального аналога, включенного в список ЮНЕСКО годом позже) при исполнении аскии женщины не выходят на сцену, но зачастую участвуют со своих мест в зале.

Для Маммасидика Шераева, одного из девяти профессиональных аскиячи (исполнителей аскии) в Узбекистане, этот вид народного творчества стал призванием всей жизни.

Его первым вдохновителем стал другой уроженец Маргилана – Юсуфжан Шакаржонов.

Шакаржонов, родившийся в 1868 году, развлекал правителей Кокандского ханства, выступал перед лидерами движения басмачей, боровшихся с советской властью, а также перед узбекскими и таджикскими рабочими, строившими Большой Ферганский канал в 1930-х годах, рассказывает известный тележурналист Мухтар Ганиев в своей статье, посвященной памяти артиста.

Когда Шакаржонов умер в 1958 году, будучи уже прославленным «народным артистом», местная коммунистическая газета «Красный Узбекистан» написала о нем, что он «своим ярким, самобытным талантом, метким критическим словом [вскрывал] все негативные, пошлые явления, мешающие прогрессу и строительству новой жизни».

На тот момент Шераеву было 13 лет, и уже тогда он дома подражал жестам и шуткам своего густобрового кумира, чем очень веселил родственников.

«Он был мастером острословия, – сказал Eurasianet.org Шераев о Шакаржонове. – С тех пор прошло так много времени».

Сегодня Шераев является частью поддерживаемого правительством республиканского проекта по сохранению наследия аскии. Незадолго до своего переизбрания в октябре президент Шавкат Мирзиёев посетил Ферганскую долину, где пообещал открыть в Узбекском государственном институте культуры и искусства специальное отделение с целью сохранить традиции местных мастеров аскии и циркового искусства.

Шераев курировал серию региональных соревнований по аские среди молодежи, которые затем вышли на общереспубликанский уровень.

«Если мы найдем хотя бы одного очень талантливого артиста среди тысячи человек, это уже будет огромный успех, – сказал он. – Не каждый может выйти на сцену и увлечь аудиторию. Нужно обладать необходимыми навыками и правильным взглядом на жизнь».

Пережив СССР, аския сталкивается с жесткой конкуренцией со стороны новых, заимствованных юмористических форматов, многие из которых прижились на узбекском телевидении.

Хайрулло Юлдашев, ведущий ферганского регионального телеканала «Рухсор», сказал Eurasianet.org, что меняющиеся вкусы и потребности вкупе с увеличением скорости интернета угрожают аские забвением.

«Нынешняя публика стала очень ленивой в плане восприятия и усвоения контента с глубоким контекстом и подтекстом», – говорит 42-летний Юлдашев, который подрабатывает ведущим на свадьбах.

«Зрители предпочитают легкий [юмор]. Они слышат его, смеются над ним. Аския же требует понять тему, вникнуть в происходящее», – сказал Eurasianet.org Юлдашев.

Директор Маргиланского театра Тавакал Султонов разделяет эти опасения.

По его словам, несмотря на то, что билеты в 200-местный зал, где проходят представления, регулярно распродается, большинство зрителей составляют люди постарше.

«Мы должны популяризировать аскию на телевидении, в интернете. Это история о жизни, о доброте, и эта история должна продолжаться. Во что превратится юмор, если у него не будет смысла?» – сказал директор театра.