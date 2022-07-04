Узбекистан: в беспорядках погибли минимум 18 человек, милиция препятствует работе журналистов

Власти Узбекистана сообщили, что в беспорядках, охвативших на прошлой неделе полуавтономную республику Каракалпакстан, погибли 18 человек.

На брифинге 4 июля пресс-секретарь Национальной гвардии Даврон Джуманазаров сказал, что после столкновений милиции с демонстрантами, вызванных планами лишения Каракалпакстана автономии, были задержаны 516 человек. Некоторых из задержанных отпустили, но их число не сообщается.

О том, насколько волнения в Каракалпакстане, занимающем приблизительно треть территории страны, встревожили власти, можно судить по тому факту, что 2 июля президент Шавкат Мирзиёев прилетел туда и пообещал отменить конституционные поправки, которые должны были положить конец всем формам местного самоуправления.

Днем 4 июля перед главным управлением внутренних дел в столице Каракалпакстана Нукусе собрались около 200 человек, которые надеялись узнать, есть ли в числе задержанных их родственники.

Журналистка Eurasianet.org видела, как сотрудник милиции периодически выходил из здания и выкрикивал в мегафон имена задержанных. Когда журналистка попыталась взять интервью у людей в толпе, милиция задержала ее более чем на час. Сотрудники милиции удалили записи из ее телефона и намекнули, что ей не следует продолжать репортаж об этих событиях.

Представители прокуратуры объявили, что возбудили уголовные дела в связи с несколькими преступлениями. В частности, демонстранты обвиняются в попытке захвата власти.

Подводя итоги беспорядков, охвативших Нукус 1 июля, официальные органы сообщили, что ранения получили 243 человека, в том числе 38 сотрудников правоохранительных органов. Утверждается, что один служащий Национальной гвардии получил три огнестрельных ранения в грудь.

В связи с ранениями было госпитализировано не менее 94 человек. Некоторые из них находятся в критическом состоянии.

Подробная информация о причинах смерти погибших гражданских лиц отсутствует.

Сейчас во всем Каракалпакстане введено чрезвычайное положение, которое должно продлиться до 2 августа. Власти заявили, что это сделано для «обеспечения безопасности граждан, защиты их прав и свобод и восстановления законности и порядка». К настоящему времени за нарушение действующего по ночам комендантского часа были задержаны пятьдесят восемь человек.

О том, что именно вызвало крупномасштабную вспышку насилия, известно по-прежнему мало.

Днем 1 июля на площади перед фермерским рынком в Нукусе собралась многотысячная толпа демонстрантов. Позднее эта людская масса двинулась в сторону Жокаргы Кенеса, законодательного органа, играющего в Каракалпакстане роль высшего органа власти.

Из немногочисленных видеозаписей, которые местным жителям удалось распространить несмотря на организованное властями отключение интернета, создается впечатление, что вечером 1 июля против собравшихся у здания Жокаргы Кенеса применялись светошумовые гранаты и дымовые шашки. Официальные источники утверждают, что демонстранты пытались захватить правительственные здания.

Разнообразные аудио- и видеоматериалы, распространяющиеся в социальных сетях, показывают лишь краткие фрагменты инцидентов, предположительно происходивших 1-2 июля в Нукусе и его окрестностях.

Одна запись демонстрирует последствия применения водометов, которыми разгоняли протестующих. В нескольких других сюжетах показаны серьезные и иногда кажущиеся смертельными ранения, полученные демонстрантами. В одной сцене, по-видимому, заснятой на мобильный телефон из жилого дома, видно, как несколько сотрудников милиции избивают дубинками лежащего мужчину. Также имеется несколько видеозаписей, свидетельствующих, что группы мужчин нападали на правительственные силы, но когда и почему это происходило, остается неясным.

Составлению даже частичной картины событий сильно мешает цензура, к которой прибегают власти. Помимо отключения интернета местные СМИ, по-видимому, получили в самый разгар беспорядков указания не сообщать о происходящем.

1 июля, еще до начала серьезных беспорядков, спецслужбы задержали местную журналистку Лолагуль Каллыханову, якобы после того, как она загрузила видеообращение с призывом к отделению Каракалпакстана от Узбекистана. Предполагается, что ее перевезли в Ташкент, хотя ее сестра сказала Eurasianet.org, что не может с нею связаться.

3 июля президент Мирзиёев выступил с резкими предупреждениями об опасностях разжигания сепаратистских настроений.

«Призывы к сепаратизму, массовым беспорядкам будут строго пресекаться в соответствии с действующим законодательством, а виновные в этом лица понесут неотвратимое наказание», — сказал он.