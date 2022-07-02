Узбекистан: в Каракалпакстане на фоне беспорядков ввели информационный блэкаут

Власти Узбекистана ввели информационный блэкаут о событиях в полуавтономной Республике Каракалпакстан на фоне сообщений о применении милицией жестких мер для разгона акции протеста 1 июля.

Каракалпакстан – огромная, но малонаселенная территория на западе Узбекистана – уже несколько дней находится в состоянии брожения после сообщений о том, что предлагаемая конституционная реформа лишит его автономии.

Таких массовых проявлений общественного недовольства Узбекистан не видел со времен кровавых беспорядков, произошедших в Андижане в мае 2005 года, когда силовики подавили крупный протест, в результате чего погибло большое количество людей.

Корреспондент Eurasianet.org, находившийся 1 июля в столице Каракалпакстана Нукусе, сообщил, что из-за демонстрации протеста целые районы города были оцеплены милицией. Магазины, рестораны и торговые центры были закрыты, по всей видимости, в целях предосторожности.

Получение информации из Каракалпакстана и внутри него было серьезно затруднено из-за решения правительства отключить мобильный интернет 27 июня. Примерно в этот день начали распространяться сообщения о возможной отмене автономии республики, и на этом фоне в социальных сетях стали появляться новые группы сторонников автономии. Затем отключили и стационарный интернет.

Сообщается, что в качестве еще одной панической меры, направленной на сдерживание возможной эскалации недовольства, узбекские службы безопасности 1 июля задержали местную журналистку Лолагуль Каллыханову, якобы после того, как она загрузила видеообращение с призывом к отделению Каракалпакстана от Узбекистана.

Комитет защиты журналистов выразил обеспокоенность судьбой Каллыхановой и призвал власти Узбекистана предоставить информацию о причинах ее задержания.

События в Нукусе начали накаляться около 15:00 1 июля, когда многотысячная группа протестующих собралась у подземного перехода на нукусском фермерском базаре в ожидании известного местного юриста и гражданского журналиста Даулетмурата Тажимуратова. Ранее сообщалось, что Тажимуратов тоже задержан.

Около 19:00 Тажимуратов прибыл на место вместе с Муратом Камаловым, председателем законодательного органа Каракалпакстана, известного как Жокаргы Кенес. Они забрались на крышу машины Камалова и попытались обратиться к собравшимся с речью, но им это не удалось, т.к. у них не было микрофона или громкоговорителя.

По словам местных очевидцев, толпа не проявляла признаков агрессии и не было никаких признаков неприятностей. Бойцы спецназа МВД присутствовали на месте, но не вмешивались.

Через некоторое временя Тажимуратов и Камалов сели в машину, и толпа вместе с ними начала двигаться в сторону здания Жокаргы Кенеса. Затем Тажимуратов и Камалов вошли в здание, а протестующие остались ждать снаружи.

Первые проблемы начались лишь позже, когда сотрудники правоохранительных органов по непонятным пока причинам забросали толпу дымовыми шашками.

По мере обострения ситуации для подавления беспорядков начали применять все более жесткие меры. Отряд специального назначения МВД применил светошумовые гранаты, резиновые пули и водомет. Поступали разрозненные сообщения о том, что демонстранты получили серьезные, возможно, даже не совместимые с жизнью травмы, но, по состоянию на 2 июля, Eurasianet.org не смог подтвердить эти утверждения.

Поздно вечером 1 июля МВД выступило с заявлением, в котором туманно говорилось о массовой демонстрации в Нукусе с участием десятков тысяч человек, спровоцированной «неправильным толкованием конституционных реформ».

«В целях предотвращения нарушений общественного порядка и недопущения совершения гражданами уголовных правонарушений на территории фермерского рынка были привлечены правоохранительные органы», — говорится в сообщении.

В заключение МВД сообщило, что общественный порядок был восстановлен.

В заявлении, которое на сегодняшний день является единственным официальным признанием событий или какого-либо недовольства в Каракалпакстане, не упоминались мотивы протеста.

Предлагаемые поправки к конституции, представленные общественности в прошлом месяце, преподносятся как попытка сделать государство более гуманным и демократичным. Однако некоторые подозревают, что истинное намерение состоит в том, чтобы дать главе государства Шавкату Мирзиёеву возможность продлить свое пребывание у власти сверх положенных ему ныне двух пятилетних президентских сроков.

Между тем поправкой, возмутившей жителей Каракалпакстана, предусматривается лишение этой полуавтономной республики конституционного права на проведение референдума об отделении.

Кроме того, согласно действующей конституции Узбекистана, Каракалпакстан признан «суверенным», а в проекте новой конституции это слово отсутствует. Более того, к фразе, гласящей, что «конституция Республики Каракалпакстан не может противоречить конституции Республики Узбекистан», в новом проекте добавились слова «и законам», что говорит о более строгой ориентации на Ташкент.

История каракалпакского суверенитета запутана. Каракалпакстан, в котором этнических узбеков меньше, чем каракалпаков и казахов вместе взятых, был создан в 1925 году в качестве автономного образования в составе советского Казахстана. С 1930 по 1936 год, хотя и сохраняя автономию, он управлялся напрямую из Москвы, а затем был передан Узбекской ССР.

В 1993 году, в условиях неопределенности того периода, Каракалпакстан достиг соглашения с центральным правительством Узбекистана о том, что останется в составе страны как минимум 20 лет, а потом оставляет за собой право провести референдум о выходе из состава Узбекистана. Однако об этой части договоре по-тихому забыли. Новая конституция, согласно нынешнему проекту, полностью исключит такую возможность.