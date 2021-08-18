Узбекистан: в приграничном с Афганистаном Термезе царит нервозная обстановка

Никто не назовет Термез особо захватывающим местом. Однако иногда грозы истории проливаются дождичком и на его улицах.

Например, когда в конце 1980-х советские солдаты уходили из Афганистана, многие из них прошли по близлежащему Мосту Дружбы через Амударью.

В ночь на 14 августа 2021 года город снова вышел из состояния дремоты, когда талибы взяли расположенный примерно в 80 километрах от Термеза афганский город Мазари-Шариф.

Власть официального правительства рухнула, и многие сотни, даже тысячи, людей – солдат, ополченцев и мирных жителей – ринулись к границе с Узбекистаном.

Опубликованные в соцсетях видео хорошо передают создавшуюся атмосферу: гомон, мужчины в пикапах, как правило с автоматами, ждущие в надежде попасть в Узбекистан через Мост Дружбы.

Вскоре гомон происходящих событий докатился и до сонного Термеза. Каждый вечер с наступлением темноты город начинают патрулировать внедорожники Нацгвардии, нарушая относительное спокойствие своими громкими клаксонами. Несколько дней назад шум еще больше усилился, обеспокоив жителей.

«Неожиданно ночью 14 августа стало шумно. Все громче сигналили машины, ревели сирены. Я поняла, что на границе что-то не так, – сказала Eurasianet.org 29-летняя жительница Термеза Мастура Хамраева. – В душу закралась тревога. Смотрю в телефон, но никаких новостей нет, ничего не смогла узнать. Узнала обо всем только позже».

Правоохранительные органы действительно, похоже, были застигнуты врасплох стремительностью падения Мазари-Шарифа.

«По всему городу подняли полицию и военных. Длинная колонна тяжелой техники и легковых автомобилей начала спешно двигаться в направлении границы», – сказал Eurasianet.org местный журналист Аброр Курбанмурадов. – Но журналистов не пропустили, остановили на первом же блокпосту. Чтобы попасть на границу, нужно пройти три таких КПП».

На следующее утро МИД приоткрыл завесу секретности. В 7:20 по местному времени министерство распространило заявление о том, что 84 солдата афганской армии перешли на территорию Узбекистана и были задержаны пограничниками. Среди них были раненые. В тот же день узбекские железнодорожники, обслуживавшие участок пути от пограничного Хайратана до Мазари-Шарифа, были эвакуированы на родину.

В заявлении также говорилось, что МИД начал переговоры с афганскими правительственными чиновниками о возвращении беглых солдат домой. Но все перечеркнули события 15 августа, когда талибы ворвались в Кабул и захватили власть.

Как сказал Eurasianet.org Ахмад Сеям Сакандари, сотрудник афганского консульства в Термезе, насколько он понял, в Термез прибыли этнический узбекский командир и бывший первый заместитель президента Афганистана Абдул Рашид Дустум и Атта Мухаммад Нур, ныне экс-губернатор провинции Балх.

Считается, что у Дустума есть дом в Термезе. А Нур, по словам дипломата, поселился в гостинице.

«14-15 августа у моста было около 1500 афганских граждан, которые хотели попасть в Узбекистан. Всем кроме 84 солдат, сторонников маршала Дустума и Атты Мухаммад Нура, было отказано во въезде», – сказал он.

Теперь «Талибан» полностью контролирует приграничную зону, и у моста снова пусто, никто не может покинуть страну. По крайней мере, легально. 16 августа Генеральная прокуратура опубликовала заявление, в котором говорилось, что 158 афганских солдат и мирных жителей прибыли в Узбекистан, переплыв через Амударью, но позже ведомство опровергло это сообщение, заявив, что оно было основано на неточной информации.

И в более спокойные времена Термез с его огромным торговым центром и относительно расслабленными (по сравнению с Афганистаном) моральными устоями рассматривался афганцами как место, куда можно было сбежать. По данным консульства, в городе на постоянной основе живут около 2 тыс. афганцев, многие из которых здесь учатся.

Теперь все они оказались в подвешенном состоянии. Пути назад пока нет. И приехать тоже никто не может.

Между тем в самом Узбекистане тоже задумываются, чем господство «Талибана» может обернуться для страны.

Историк Равшан Назаров, пребывающий в стане пессимистов, утверждает, что необходимо укрепить оборону, чтобы обеспечить сохранение светского государственного устройства и стабильности Узбекистана. Он не согласен с мнением, что талибы не интересуются делами за пределами афганской границы, и указывает на транснациональные идеологические корни движения.

«Государства Центральной Азии, особенно Узбекистан, Таджикистан и Туркменистан, поскольку они непосредственно граничат с Афганистаном, должны привести свои вооруженные силы в состояние повышенной боевой готовности, укрепить систему коллективной региональной безопасности», – сказал он Eurasianet.org.

Живущий во Франции политолог Камолиддин Раббимов считает иначе. По его словам, «Талибан» не заинтересован в том, чтобы сеять нестабильность в Афганистане, не говоря уже о соседних государствах. Им нужна только власть.

«“Талибан” получил власть, и теперь им нужно ее удерживать. Чтобы сохранить власть, им нужно заботиться об основных потребностях общества. Это означает, что они будут постепенно добиваться стабилизации», – сказал он.

В Термезе, наверняка, очень надеются, что Раббимов прав.

Между тем из-за сложившегося положения дел афганские дипломаты, такие как Сакандари, по-прежнему с неуверенностью смотрят в будущее. По словам Сакандари, «Талибан» попросил, чтобы посольства продолжили работать в прежнем режиме.

«В Афганистане новое правительство, и у “Талибана” не хватает обученных людей. Поэтому нас попросили продолжить выполнение дипломатических функций. И флаг предыдущего правительства остался. Мы пока не можем заменить его белым флагом талибов, поскольку новое правительство еще не признано Узбекистаном», – сказал он.

Но Ташкент, возможно, постепенно движется в этом направлении. Дипломатические миссии Узбекистана в Кабуле и Мазари-Шарифе не прекратили работу, и правительство уже высказывается в примирительном тоне.

«Узбекская сторона поддерживает тесные контакты с представителями Движения “Талибан” по вопросам обеспечения охраны границ и сохранения спокойствия в приграничной зоне», – говорится в заявлении узбекского МИДа от 17 августа.