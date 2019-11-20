Узбекистан: гневная тирада мэра Ташкента шокировала журналистов

Мэр столицы Узбекистана в целом может быть довольно резок, но его недавний выпад против журналистов шокировал даже самых ярых критиков чиновника.

16 ноября в интернете появилась аудиозапись, в которой кто-то голосом, похожим на голос Джахонгира Артыкходжаева, угрожал журналистам физической расправой и шантажировал.

«Вы можете пропасть из дома без следа, и никто вас искать не будет! – слышно на аудиозаписи. – Может, напишут, что вы утонули где-то. Сейчас жизнь такая. Поэтому лучше работайте с нами и помогайте».

Артыкходжаев также делает ряд замечаний гомофобного характера, заявляя, что может испортить репутацию журналистов, распространив информацию о том, что они геи.

Джахонгир Артыкходжаев. (Фото: городская администрация Ташкента)

Бизнесмен-мультимиллионер Артыкходжаев своим поведением создал впечатление противоречивой фигуры, с тех пор как стал мэром Ташкента в апреле 2018 года. Он был назначен с подачи президента Шавката Мирзиёева, заявившего, что городу нужен мэр с предпринимательским опытом, который мог бы привлечь необходимые инвестиции.

Взаимоотношения мэра и все более заметной независимой прессы в целом оставляют желать лучшего. Поспешность, с которой городские власти начали сносить старые дома, чтобы освободить территорию для строительства новых зданий, вызвала больше всего критики в адрес администрации Артыкходжаева.

Генеральная прокуратура заявила 17 ноября, что будет проведено расследование аудиозаписи, хотя не совсем ясно, будет ли предметом следствия ее содержание или те, кто ее записал.

Генпрокуратура сообщила, что изучает обстоятельства, при которых была сделана аудиозапись, и как она появилась в интернете.

«Результаты изучения будут обнародованы в установленном порядке», – говорится в заявлении надзорного ведомства.

Мэрия также опубликовала заявление, в котором отмечается, что «по данному факту в целях всестороннего изучения создана рабочая группа».

Государственное агентство информации и массовых коммуникаций (АИМК), позиционирующее себя защитником прессы, не осталось в стороне – но медиа-организация главным образом попросила журналистов и блогеров не раскачивать ситуацию вокруг инцидента.

«Мы просим журналистов и блогеров не поддаваться эмоциям и не принимать поспешных решений до тех пор, пока не будет дана юридическая оценка», – говорится в заявлении агентства.

В попытке разрядить ситуацию 17 ноября Артыкходжаев встретился с журналистами новостного сайта Kun.uz, чей сотрудник предположительно стал объектом гневной тирады мэра.

В статье, вышедшей после этой встречи, Kun.uz призвал другие издания воздержаться от обсуждения аудиоролика, который, по-видимому, был записан одним из его репортеров, во избежание использования инцидента «политическими силами и заинтересованными лицами, действующими в своих узких и корыстных интересах».