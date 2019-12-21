Узбекистан: гостевые дома принимают туристов на фоне нехватки отелей

Нурхон Иргашева перестала заниматься швейным делом после того, как открыла ставший популярным среди туристов гостевой дом в Бухаре в начале этого года. Здесь она показывает туристке из Франции, как готовить плов. (Фото Eurasianet.org)

Дело было весной 2013 года. Туристка из Японии заблудилась в лабиринте улиц старого города Бухары. Отчаявшись найти свою гостиницу, она постучала в дверь Нафисы Артыковой.

Артыкова попыталась успокоить нежданную гостью, угостив ее чаем и местными лакомствами. После долгого разговора и с наступлением сумерек японскую путешественницу проводили до гостиницы.

Именно после того случая у Артыковой впервые возникла идея превратить свое жилище в гостевой дом. Расположение – возле живописного медресе Чор-Минор – было весьма удачным.

Но в те времена заниматься этим видом бизнеса было нелегко. Даже сейчас иностранцы, прибывшие в Узбекистан, обязаны получать миграционные карточки везде, где они находятся, чтобы подтвердить, что они были зарегистрированы местными властями. Из-за бюрократических препон Артыкова отложила свою мечту до лучших времен и продолжала работать в банке.

Позднее случилось еще одно событие, напомнившее ей о ее мечте.

«В марте 2018 года двое туристов из Европы вновь постучали в мою дверь и попросились на ночлег. Это напомнило мне о японке. Мы с мужем начали думать, как организовать гостиничные услуги туристам и гостям Бухары», – рассказала Артыкова Eurasianet.org.

В августе того года правительство внесло изменения в законодательство, чтобы домовладельцы могли сделать из своих жилищ гостевые дома. Семьи, желающие заняться бизнесом, могли получить лицензию, а также льготные кредиты от местных банков.

Семья Артыковой выделила четыре комнаты в своем доме для размещения гостей. Они взяли кредит в банке, заняли у родственников, и в общей сложности вложили 10 000 долларов в ремонт.

Гостевой дом открылся в марте. Они даже помнят имя своего первого клиента – Рональд из Нидерландов.

«В этом туристическом сезоне номера стоили 25-30 долларов с завтраком, – сказала Артыкова. – У нас было много туристов, и мы с мужем очень рады».

Новая «туристическая» политика оказалась своевременной: предложение не поспевало за стремительным ростом спроса. В рамках программы президента Шавката Мирзиёева, направленной на то, чтобы открыть страну миру, граждане 86 государств теперь могут въезжать в Узбекистан без виз. По данным Госкомитета по туризму, за первые 11 месяцев 2019 года страну посетили около 6,2 млн иностранных граждан, что на 27% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При наличии всего примерно 25 000 гостиничных номеров найти жилье было бы непросто.

Особенно активно предоставленной возможностью воспользовались жители Бухары.

Соседка Артыковой – 54-летняя Нурхон Иргашева – тоже «в деле». До того как открыть свой пансион, она была швеей – шила шторы и одежду, украшая золотыми нитями, в традиционном бухарском стиле.

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«Мы открылись 6 марта. У нас 10 номеров, и весь туристический сезон мы принимали гостей. Этот вид бизнеса настолько нам понравился, что мы свернули наше прежнее дело», – сказала она Eurasianet.org.

Сезон в Узбекистане обычно длится с марта по ноябрь. По словам Иргашевой, это единственный недостаток бизнеса, поскольку ей хотелось бы работать круглый год.

Туристический бум наблюдается даже в таких неожиданных местах, как Муйнак – заброшенный бывший портовый город за много километров от исчезающего Аральского моря.

Когда корреспондент Eurasianet.org посетил дом Дильбар Хужамурадовой, там царила суматоха. На кухне в большой кастрюле кипел суп. Воздух был наполнен запахом жареного сазана. Хужамурадова и ее дочь готовили стол для 12 гостей из разных стран – Франции, Германии и России. Группа планировала отправиться на экскурсию, чтобы увидеть то, что осталось от Аральского моря.

«Я впервые в Узбекистане и всегда хотел увидеть Муйнак и Аральское море, – сказал Eurasianet.org российский турист Антон Золотарев. – В городе налаживают инфраструктуру, дороги, водопроводы. Везде идет стройка. Самая главное – теперь есть, где ночевать».

Идея сделать из своего жилища гостевой дом пришла к Хужамурадовой в начале 2018 года.

«Когда я увидела туристов, приезжающих в Муйнак, я подумала: «Почему бы не сделать так, чтобы они могли вкусно поесть и переночевать?». Позвонила своим знакомым в туристические фирмы в Нукусе (региональный центр) и сказала, что гости могут остаться у меня», – сказала она.

В качестве оборотного капитала она взяла кредит под 7% годовых в Союзе молодежи Узбекистана, полугосударственном органе, преемнике советского комсомола.

Появление гостевого дома ощутимо повлияло на планирование поездок. Раньше туристы приезжали в Муйнак на один день, а вечером возвращались в Нукус – город средних размеров в 200 километрах к югу.

«Сейчас у нас есть два джипа, которые возят туристов к водной части Аральского моря. Это в 200 километрах от Муйнака. Затем мы готовим блюда [местной] каракалпакской кухни – бешбармак и рыбу», – сказала Хужамурадова.

По словам эксперта по туризму Акбара Икрамова, на сегодняшний день в Узбекистане открылось не менее 869 гостевых домов. Причина такого быстрого роста – относительно простая процедура оформления документов. Если требования соблюдены, можно открыть пансион в течение трех дней.

«Больше всего гостевых домов находится в Ташкентской области, далее следуют Самарканд и Бухара. Меньше всего – в [автономной] республике Каракалпакстан, где всего 13 единиц. Этот регион только открывается для туристов», – сказал Икрамов.

По словам Иргашевой из Бухары, она начала ходить на курсы английского языка – до марта, когда откроется турсезон.

«Мы ведь не ездим, как иностранцы, за границу, поэтому нам интересно общаться с ними. Нам интересно все: как живут простые люди, что они думают о нас, о моей Бухаре. Я уже на пенсии, и, общаясь с зарубежными туристами, начинаю познавать мир совершенно по-другому», – сказала она.