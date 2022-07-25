Узбекистан: Гульнара Каримова выиграла дело об отмене ареста активов в Швейцарии

Гульнара в более счастливые времена на фотографии, которую ее дочь опубликовала в Instagram.

Швейцарский суд вынес решение, в результате которого старшая дочь покойного президента Узбекистана потенциально может получить доступ к замороженным средствам на сумму около 293 миллионов швейцарских франков (303 млн долларов), сообщили ее адвокаты.

Как заявила 22 июля женевская юридическая фирма Mangeat, Федеральный уголовный суд пришел к такому решению, постановив, что Генеральная прокуратура страны не смогла доказать, что эти средства были получены в результате коррумпированных действий иностранных государственных служащих.

Швейцарская прокуратура занимается юридическим преследованием Гульнары Каримовой, которая предположительно отбывает срок в женской колонии под Ташкентом, с 2012 года. Следователи нескольких юрисдикций обвиняли Каримову в том, что она, используя свое положение в правящей элите, вымогала у компаний, работающих в области телекоммуникаций и стремившихся выйти на узбекский рынок, взятки на сумму более 865 миллионов долларов.

В 2012 году в результате расследования обвинений против Каримовой генеральный прокурор Швейцарии заморозил 800 миллионов франков. В 2019 году часть этих денег, около 131 миллиона долларов, была безоговорочно конфискована, что создало основания для передачи фондов властям Узбекистана.

В качестве обоснования отмены прежних решений Федеральный уголовный суд Швейцарии указал, что предыдущее постановление, требовавшее замораживания активов Каримовой, исходило из чрезмерно широкого толкования понятия государственного чиновника.

Хотя по широко распространенному мнению Каримова обладала значительным влиянием благодаря личным связям с президентом Исламом Каримовым, умершим в 2016 году, она занимала очень немного официальных постов в правительстве. Они в основном сводились к временным должностям в дипломатическом ведомстве Узбекистана.

Неприятности с законом начались у Каримовой еще до кончины отца: видимо, ее предполагаемые эскапады были настолько вопиющими, что даже он не мог закрыть на них глаза.

Однако ее многочисленные судебные процессы в Узбекистане проходили негласно, и подробности вынесенных ей обвинительных приговоров покрыты мраком неизвестности. Считается, что в августе 2015 года Каримова была приговорена к пяти годам тюремного заключения по обвинению в вымогательстве и уклонении от уплаты налогов. В 2017 году ташкентский областной суд приговорил ее к 10 годам «ограничения свободы», то есть, по сути, домашнего ареста. Но в 2019 году суд, выяснивший, что Каримова нарушает условия домашнего ареста, распорядился перевести ее в тюрьму. В 2020 году она получила еще 13 лет тюремного заключения по обвинению в хищениях в особо крупных размерах.

В широко раскинувшейся по миру сети активов Каримовой в последнее время происходили и другие изменения.

В июне канадская газета Globe and Mail сообщила, что связанный с Каримовой пентхаус в Гонконге продается за 68,4 млн долларов.

Как пишет газета, в 2008 году эта собственность была продана за 36,5 млн долларов ташкентской компании Zeromax, которую считают связанной с Каримовой. Вскоре после этого квартиру перепродали с большой скидкой оффшорной компании, которую, как утверждает Globe and Mail, контролирует партнер Каримовой, узбекский медиа-менеджер по имени Рустам Мадумаров.

В 2017 году, когда узбекская прокуратура выпустила один из своих нерегулярных бюллетеней о ходе расследования против Каримовой, гонконгский пентхаус оценивался там в 15 миллионов долларов. Кроме того, в бюллетене говорилось, что Каримова имеет в бывшем британском владении денежные средства на сумму 67 млн долларов. По оценкам сотрудников прокуратуры, стоимость активов Каримовой, разбросанных, как они считали, по 12 странам, могла составлять более 1,4 млрд долларов.

Адвокат Каримовой Грегуар Манжа, основатель юридической фирмы Mangeat, заявил, сославшись на слова своей подзащитной, что она всегда категорически отрицала какие бы то ни было связи с компанией Zeromax.