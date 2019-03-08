Узбекистан: Гульнара Каримова снова в тюрьме
Прокуратура утверждает, что дочь покойного президента неоднократно нарушала условия домашнего ареста.
Гульнару Каримову, старшую дочь покойного президента Узбекистана, находившуюся под домашним арестом в связи с вынесенным в ее вердиктом по обвинениям в коррупции, снова перевели в колонию.
Генеральная прокуратура подтвердила данный факт 6 марта в своем в заявлении, в котором отмечалось, что Каримова неоднократно нарушала условия содержания под домашним арестом.
О переводе Гульнары в колонию сообщила днем ранее ее дочь Иман, разместившая в интернете фотографии матери, которую волокут из дома люди в форме.
По утверждению прокуратуры, Каримова 22 ноября, в нарушение правил, покинула резиденцию, где она содержалась, а также пользовалась интернетом и другими запрещенными формами общения.
Как сообщила Иман Каримова, ее мать жила в своем доме с июня 2018 года, проведя до этого некоторое время в колонии.
В декабре 2017 года Ташкентский областной суд приговорил Каримову к 10 годам «ограничения свободы» по обвинениям в коррупции. Позже она согласилась помочь вернуть так называемые неправедно нажитые средства, в результате чего суд сократил срок до пяти лет.
Решением того же суда от 5 марта Каримова была переведена обратно в колонию для отбывания остатка срока.
Прокуратура, обычно не отличающаяся особой разговорчивостью, в этом деле проявляет весьма необычную прозрачность. Каримова, разговоры о которой раньше были табуированы, теперь стала доступным объектом для сенсационных статей.
Местный новостной сайт Kun.uz опубликовал 6 марта статью под заголовком «Дело Каримовой. Куда потрачены расхищенные средства?».
В статье представлен ряд фотографий активов, якобы приобретенных Каримовой за четверть века правления ее отца, в частности, объекты недвижимости во Франции, США, Швейцарии, ОАЭ, Росси и Крыму.
В списке ее богатств также числится частный самолет Bombardier Global Express, который, по информации сайта, обошелся в 48 млн долларов.