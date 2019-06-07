Узбекистан: два шага вперед, один назад

Узбекистан значительно упростил процедуру аккредитации иностранных журналистов, и после долгого перерыва предоставил аккредитацию журналисту «Би-би-си».

Одновременно власти продолжают с подозрением относиться к сотрудникам финансируемой США радиостанции РСЕ/РС, что вызывает обеспокоенность по поводу того, насколько власти действительно готовы позволить СМИ выполнять свою функцию наблюдателя за работой правительства.

С 4 июня процесс получения долгосрочной журналистской аккредитации в МИДе сократили – теоретически – до пяти дней. Раньше даже тем, кому удавалось получить пресс-карту, приходилось ждать до двух месяцев, а большинству и вовсе отказывали.

Хотя процесс сократили по времени, сама процедура не претерпела изменений. Журналист-заявитель должен сначала получить положительную рекомендацию от узбекского дипломатического представительства в стране, где находится главная редакция его издания. Для этого требуется предоставить информацию об издании и источниках его финансирования. Для внештатных корреспондентов процедура не предусмотрена.

Также 4 июня МИД предоставил аккредитацию Авазбеку Тахирову, корреспонденту узбекской службы «Би-би-си». Британскому вещателю отказывали в официальном разрешении работать в Узбекистане с 2005 года, когда после жестокого подавления правительством восстания в Андижане всем репортерам «Би-би-си» было предписано покинуть страну, а веб-сайт вещателя заблокировали.

Во время визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева во Францию в октябре прошлого года корреспондент «Би-би-си» неожиданно спросил его, когда вещателю позволят вернуться. Мирзиёев пообещал, что скоро. В апреле этого года был разблокирован сайт узбекской службы «Би-би-си», наряду с сайтами ряда других независимых СМИ, включая Eurasianet.org.

В то время как ситуация для некоторых СМ улучшается, к РСЕ/РС продолжают относиться с большим подозрением.

Умид Бобоматов, корреспондент радио «Озодлик», узбекской службы РСЕ/РС, сообщил на своей странице в Facebook 5 июня, что ему было отказано во въезде в Узбекистан, когда он прибыл в Ташкент рейсом из Москвы.

«Озодлик» постоянно подвергается словесным нападкам со стороны чиновников, отвечающих за сферу СМИ. В частности, в мае глава Агентства информации и массовых коммуникаций Комил Алламжонов обвинил телекомпанию в нарушении журналистской этики.

«Вызывает вопросы однобокая и предвзятая редакционная политика «Озодлик», ориентированная во многом на публикацию тенденциозных и зачастую недостоверных материалов, что, в конечном итоге, вводит в заблуждение нашу общественность и в целом глобальную аудиторию», – говорится в опубликованном в Facebook официальном заявлении Алламжонова.

При этом Алламжонов не уточнил, какие конкретно материалы вызвали его озабоченность.