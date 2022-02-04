Узбекистан: депутаты вновь ополчились на TikTok

В Узбекистане в самом разгаре находится борьба с TikTok.

На этой неделе одна из политических партий обратилась к властям с призывом заблокировать доступ к популярному китайскому видеоприложению, а заодно также запретить использование VPN-приложений, которые позволяют обходить интернет-цензуру.

В своем заявлении от 1 февраля партия «Адолат» («Справедливость») – третья по величине в парламенте Узбекистана – обосновала свой призыв, сказав, что «помешательство на TikTok» оказывает пагубное влияние на молодежь. К заявлению прилагался скриншот из видеозаписи, снятой, предположительно, 24 января в городе Самарканде, на котором отчетливо видно, как юноша наносит удар ногой с разворота в лицо мужчине средних лет.

Милиция Самарканда подтвердила факт произошедшего и сообщила о задержании 15-летнего подростка. Жертвой нападения стал 54-летний мужчина, сообщили в милиции.

Кадры нападения тут же вызвали бурную реакцию в социальных сетях Узбекистана. Неуважение к старшим очень порицается узбекским обществом.

По словам членов «Адолат», этот эпизод лишний раз подтверждает правомерность их позиции относительно TikTok, а именно: соцсеть наносит вред «национальным ценностям и провоцирует агрессию и хулиганство».

Это не первая политическая партия, занявшая подобную позицию. В сентябре партия «Миллий тикланиш», проповедующая традиционные ценности, выступила с аналогичным предложением после распространения в сети короткого видеоролика, в котором школьницы хихикают и нецензурно выражаются во время урока в школе.

«Партия считает социальную сеть TikTok, которая в большинстве случаев расширяет число своих пользователей за счёт демонстрации правонарушений, опасной для детей площадкой и поэтому предлагает полностью ограничить работу этой сети», – заявила заместитель председателя центрального совета партии Феруза Мухамеджанова.

В Узбекистане неоднократно предпринимались попытки оградить граждан от проблемных (по мнению определенных кругов) соцсетей и приложений для обмена сообщениями. С июля приложения TikTok, Twitter, ВКонтакте и Skype были недоступны для всех, кто пользуется интернетом без VPN. Основанием для такого решения, по утверждению властей, являются правила защиты персональных данных.

Негативное отношение властей к TikTok проявляется и в других формах. В декабре в Ташкенте после вмешательства властей был отменен запланированный концерт с участием российских звезд TikTok.

Но у TikTok есть и свои защитники. Среди них такие влиятельные фигуры, как мэр Ташкента Джахонгир Артиходжаев и министр юстиции Русланбек Давлетов.

Популярный тиктокер из Ташкента Тимур Алиханов осудил действия самаркандского подростка, фигурирующего на видео, на которое ссылается «Адолат», но он считает, что разговоры о запрете приложения абсурдны.

«Юноша, ударивший мужчину на видео, – дегенерат, и то, что он сделал, низко и отвратительно. Но он это сделал не из-за TikTok, это точно. Нам просто нравится перекладывать всю вину на соцсети», – сказал Eurasianet.org Алиханов.

По словам другой звезды TikTok Ярослава Никоненко, в любом случае создатели приложения сами работают над ограничением нежелательного контента.

«Ролики, содержащие любые формы жестокого обращения с животными или аморальный контент и материалы сексуального характера, немедленно блокируются. Но эти консервативно настроенные люди не хотят понять, как работает эта соцсеть. Они обвиняют приложение в том, что люди именно такие», – сказал он Eurasianet.org.

Однако в прошлом TikTok испытывал трудности с модерацией. В 2019 году издание Financial Times провело расследования, в ходе которого были обнаружены многочисленные свидетельства насилия, враждебных высказываний и издевательств, а также видеоролики откровенно сексуального характера, которые распространялись посредством приложения. После чего компания пообещала ужесточить политику модерации.

Но есть и случаи, когда TikTok обвиняют даже в чрезмерной и предвзятой модерации, особенно если речь идет о неудобных для китайских властей вопросах. В сентябре 2019 года газета Guardian сообщила, что соцсеть дала модераторам указание отфильтровывать любой контент, относящийся к таким острым политическим темам, как площадь Тяньаньмэнь и независимость Тибета. А в марте 2020 года сайт расследовательской журналистики The Intercept сообщил со ссылкой на просочившиеся документы, что TikTok также требует от «модераторов скрывать посты, созданные пользователями, которых сочли слишком уродливыми, бедными, а также контент, размещенный людьми с ограниченными возможностями», чтобы поддерживать коммерческую привлекательность приложения на высоком уровне.