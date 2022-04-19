Узбекистан: детдома расформировываются под зорким оком государства

Усыновивший детей Набижон Валиев говорит, что радость видеть то, как они растут и развиваются, перевешивает любые трудности, возникшие с их обустройством на начальном этапе приема в семью. (Фото: Eurasianet)

Местные жители в Саткаке под Ферганой называют улицу, на которой расположен дом усыновившей детей семьи, «улицей Валиевых».

Все пятеро новоприбывших в дом Зиёды Валиевой приехали из проблемного государственного детского дома №1 в Маргилане, одного из целого ряда учреждений в Узбекистане, расформированных после того, как в прошлом году вступил в силу указ президента о пересмотре системы заботы о сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей.

Для Валиевой, у которой уже было четверо собственных детей, усыновление трех мальчиков и двух девочек стало исполнением давней мечты.

«Я долго работала в системе образования, часто бывала в государственных домах. Мое сердце каждый раз разрывалось», – сказала Валиева Eurasianet.org во время интервью в ее просторном доме. – Теперь, благодаря поддержке моего мужа и детей, мы стали большой интернациональной семьей».

Переход от государственных учреждений к воспитанию в небольших домах семейного типа был долгожданным ходом.

Более крупные учреждения советской постройки, в каждом из которых обычно находилось более сотни детей, ассоциируются с нищетой, жестоким обращением и мрачным будущим.

Призывы кардинально пересмотреть систему ухода за сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, усилились после того, как в 2018 году заместитель директора маргиланского государственного детского дома №1 был осужден по обвинению в сексуальном насилии над малолетним воспитанником.

Среди известных узбекистанцев, воспитывавшихся в интернате, был и правивший страной жесткой рукой первый президент Узбекистана Ислам Каримов.

То, что нынешнее авторитарное руководство Узбекистана считает проблему детдомов вопросом национальной безопасности, стало ясно после решения президента Шавката Мирзиёева поручить Национальной гвардии следить за передачей детей из интернатных учреждений в приемные семьи.

Гвардейцы будут «духовными защитниками» детей в период их воспитания и на пути к трудовой жизни, пообещал Мирзиёев в июле прошлого года, а месяцем позже подписал соответствующий указ.

Работа с детьми стала очередным заданием для Нацгвардии, функции которой ранее были расширены за счет вызывавшей страх Службы национальной безопасности (ныне СГБ) в рамках начавшегося при Мирзиёеве в 2017 году пересмотра системы.

Но все не ограничивается приходом гвардейцев в гости раз в месяц, рассказали Eurasianet.org Валиевы. На каждого ребенка принявшим их семьям за счет государства выделяют около 220 долларов в месяц, а также выдают пальто, пару туфель, пару кроссовок и школьную форму.

Скорость, с которой выполняется указ президента, вызвала вопросы о процессе проверки приемных семей и о потенциальной возможности того, что некоторые семьи могут присоединиться к новой инициативе из корыстных побуждений.

Уже в четырех из 12 областей Узбекистана, а также в автономной республике Каракалпакстан, были расформированы все государственные дома, где проживали дети от семи лет до совершеннолетия.

Содержание институциональных детдомов дорого обходилось государству, и некоторые из них располагались в старых полуразрушенных зданиях.

Действующий под эгидой ООН детский фонд ЮНИСЕФ является активным сторонником отказа от государственных детдомов.

В прошлом году ЮНИСЕФ заявил, что «в Узбекистане доля детей, проживающих в интернатных учреждениях, составляет 255 на 100 000 детского населения, что вдвое превышает средний мировой показатель».

Однако после подписания Мирзиёевым в 2021 году указа о пересмотре системы ЮНИСЕФ отметил, что «процесс реинтеграции должен быть хорошо спланирован, а детям и их семьям необходимо оказывать поддержку на протяжении всего процесса».

Дом Валиевых — один из 16 новых приемных семей в Ферганской области.

Хуршида Хакимова, специалист по уходу за детьми в местной администрации, сказала Eurasianet.org, что «никаких тревожных происшествий» в приемных семьях пока не фиксировалось.

Такой же позиции придерживается и Шермухаммад Дехконов, выпускник маргиланского государственного детского дома №1, который сейчас учится в Ташкенте и является активистом за права детей.

Он является администратором Telegram-канала «Дом милосердия», ставшего площадкой для обсуждения проблем, с которыми сталкиваются сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.

На канале около 200 участников, среди которых представители Нацгвардии, детские психологи и бывшие воспитанники государственных детских домов.

«Я часто бываю в [детских домах семейного типа], появившихся в Ферганской области, — сказал Дехконов, чьи родители умерли, когда ему было три года.

«Многих сирот я знаю лично и могу сказать, что здесь им намного теплее жить. Некоторые уже узнали эти священные слова «мама и папа». Внимание властей к этому вопросу — это то, чего не было в прошлом», — сказал он Eurasianet.org.

Валиева отметила, что все ее приемные дети пережили в маргиланском государственном детдоме те или иные травматичные события.

Теперь они вместе с ее биологическими детьми ходят в школу и занимаются домашним хозяйством. Самая старшая из пяти, 13-летняя Лейла, лучше всех в доме печет самсу.

«Мои родители бросили меня [в приюте], и только теперь я узнала, что такое материнская любовь», — сказала она Eurasianet.org, наблюдая, как ее приемные братья играют в шахматы.

Муж Валиевой Набижон Валиев, специалист по информационным технологиям, говорит, что радость видеть то, как дети растут и развиваются, перевешивает любые трудности, возникшие с их обустройством на начальном этапе приема в семью.

По его словам, трое мальчиков в возрасте от девяти до одиннадцати лет увлекаются спортом и уже решили, чем хотят заниматься в жизни.

«Они хотят работать полицейскими следователями. Вероятно, это связано с тем, сколь большое впечатление произвели на них нацгвардейцы», — сказал Валиев.