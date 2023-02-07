Узбекистан: еще 39 человек предстали перед судом в связи с беспорядками в Каракалпакстане

Суд снова проходит в Бухаре, в нескольких сотнях километров от Нукуса, где произошли беспорядки. (Фото: пресс-служба Верховного суда)

Всего через неделю после окончания первого суда над арестованными за участие в беспорядках в автономной Республике Каракалпакстан на скамье подсудимых по аналогичным обвинениям оказались еще 39 человек.

Второй судебный процесс, открывшийся 6 февраля, тоже пройдет в Бухаре, в нескольких сотнях километров от Нукуса, где и произошли беспорядки. Среди обвиняемых – адвокаты, журналисты, банковские служащие, водители и безработные.

По результатам предыдущего процесса, завершившегося 31 января, все 22 обвиняемых были признаны виновными. Большинство из них получили тюремные сроки. Самое суровое наказание — 16 лет лишения свободы — было назначено Даулетмурату Тажимуратову, адвокату и активисту из Нукуса, которого власти обвиняют в том, что он подстрекал к беспорядкам 1 июля и повел за собой сотни, если не тысячи, человек в бой против властей. Искрой для демонстраций послужила объявленная, но затем быстро отмененная, поправка к конституции Узбекистана, отменявшая закрепленное законом право Каракалпакстана провести референдум о независимости.

За два месяца слушаний сложилась четкая картина судебного процесса. Из 22 подсудимых все кроме одного отреклись от своих показаний и попросили прощения за свои предполагаемые преступления, а затем единодушно обрушились на Тажимуратова, обвинив его в том, что он обманом заставил их пойти против правительства.

Судя по всему, второй суд может пройти по аналогичному сценарию.

Двадцать человек обвиняются в применении насилия, поджогах, вандализме, участии в массовых беспорядках и оказании сопротивления представителям власти. Кроме того, семерым предъявлено обвинение в нанесении тяжких телесных повреждений, а еще четырем – в незаконном хранении огнестрельного оружия, взрывчатых веществ или взрывных устройств. Один обвиняется в грабеже. Последним семерым, среди которых два журналиста, вменяют производство или распространение материалов, якобы несших угрозу общественному порядку.

Члены этой последней группы, похоже, сыграют ту же роль, что и Тажимуратов на первом судебном процессе.

Описание их предполагаемых незаконных действий, представленное в опубликованных Верховным судом материалах для прессы, на первый взгляд не очень похоже на преступные деяния.

Например, адвокат Оралбай Досназаров якобы «провел собрание юристов, чтобы обсудить несогласие с предложенными поправками к конституции», а после задержания Тажимуратова 1 июля якобы собрал участников массовых беспорядков у СИЗО с требованиями об освобождении Тажимуратова.

Абдималик Хожаназаров, главный редактор местной газеты «Ел хызметинде», обвиняется в публикации статей на сепаратистскую тематику. Также его обвиняют в «сборе предложений от граждан по предлагаемым поправкам в конституцию».

Конституция Узбекистана содержит конкретные положения, допускающие возможность выхода Каракалпакстана из состава Узбекистана на законных основаниях. Непонятно, каким образом статьи Хожаназарова могли идти вразрез с духом этих положений конституции.

Остаются серьезные вопросы по поводу того, что побудило многих подсудимых на первом судебном процессе начать свидетельствовать против себя, открыто признавая вину. Ряд обвиняемых, признанных виновными, но тем не менее освобожденных из под стражи в зале суда, активно вызывались давать интервью присутствовавшим в зале суда журналистам, опять таки заявляя о своей виновности и прося прощения у президента.

Подозрения в том, что задержанные содержались в условиях, далеких от идеальных, лишь усугубились в связи с внезапной смертью на прошлой неделе – всего через несколько дней после окончания первого судебного процесса – бывшего сотрудника милиции, заключенного в тюрьму за предполагаемое участие в беспорядках. По словам представителей властей, Полат Шамшетов умер от сердечной недостаточности.