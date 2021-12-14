Узбекистан: женщина-предприниматель помогает избавиться от посредников

Виноградники в холмистой местности под Ташкентом могут показаться неожиданным местом для того, чтобы встретить технологического предпринимателя, занимающегося продвижением своего детища.

Но именно в таком месте можно найти Дильдору Атаджанову, где она с мобильным телефоном в руках рассказывает фермерам о преимуществах новых технологий.

Мухлиса Тоджибоева смотрела на экран, а Атаджанова открыла Telegram – популярный в Узбекистане мессенджер, которым пользуются как для бизнеса, так и для развлечений – и запустила бот, который обещает изменить жизнь фермеров, обрабатывающих небольшие участки земли.

Сначала лицо фермерши, выглядывавшее из-под розового платка, казалось озадаченным. Но когда Атаджанова продемонстрировала как работает платформа, та кивнула и улыбнулась.

«Я обязательно буду пользоваться этим Telegram-ботом», – с энтузиазмом сказала Тоджибоева и начала регистрироваться в качестве очередного пользователя.

Детище Атаджановой просто, но гениально.

Dalatek – это веб-платформа, которая связывает фермеров с экспортерами и другими покупателями, такими как рестораторы, вытесняя при этом посредников, отбирающих часть и без того небольших заработков производителей сельхозпродукции.

Разработчики сделали платформу доступной в виде бота, потому что фермеры «все пользуются Telegram, – сказала Атаджанова на беглом английском в интервью Eurasianet.org в своем стильном офисе в Ташкенте. – Фермеры сообщают, что у них есть, а экспортеры могут это увидеть и связаться с фермером».

«Легко увидеть, что сейчас продает фермер, – объяснила она, демонстрируя как работает бот. – Например, это гранаты. Он продает 70 килограммов, 50 тысяч сумов. Он назначил цену, и, если она меня устраивает, я могу позвонить ему прямо сейчас».

Этот разговор состоялся перед поездкой в расположенный под Ташкентом город Паркент – край пышных виноградников и фруктовых садов, где недавним осенним утром сбор винограда был в самом разгаре, и сборщики – в основном женщины – ловко снимали гроздья с лоз и проходили мимо с ящиками с виноградом на головах.

Большинство фермеров, таких как Тоджибоева, обрабатывают небольшие участки земли, арендованной у государства, поэтому технические решения, способные сократить расходы, им очень кстати.

«Наша задача – проанализировать, какие проблемы есть у фермера, какие проблемы есть у экспортера, и найти решения», – пояснила Атаджанова.

Узбекистан с его умеренным климатом, дешевой рабочей силой и обильными урожаями фруктов и овощей должен бы быть мечтой экспортера. Но когда Атаджанова основала в 2018 году компанию по экспорту сельскохозяйственной продукции «Teodora Goods», выяснилось, что это не так.

Теоретически все выглядело просто, но на деле доставить продукцию на зарубежные рынки было нелегко. Товары часто портились при транспортировке, потому что фермеры и продавцы паковали и хранили их как попало.

Когда однажды испортилось 700 тонн хурмы и винограда, которые она везла за рубеж, «в моем сознании все начало меняться, – сказала Атаджанова. – Я воочию убедилась, сколько продовольственных товаров напрасно пропадает в Узбекистане и во всем мире, в экспортном бизнесе».

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, в среднем по миру по пути от поля до полок магазина портится 14 процентов продукции, а в Центральной и Южной Азии этот показатель превышает 20 процентов. По Узбекистану достоверной статистики нет, но, по оценкам Атаджановой, часто теряется более половины товара.

Одна из причин низкой рентабельности этого бизнеса для узбекских экспортеров заключается в том, что «многие продукты неэффективно перевозятся от фермеров к конечным потребителям», заявило недавно Агентство США по международному развитию. С каждого доллара, потраченного, например, покупателями яблок из Узбекистана, экспортеры получают всего 15 центов.

Но если повысить эффективность обработки, хранения и упаковки продукции, то это откроет доступ к рынкам премиум-класса, потенциально увеличив получаемую экспортерами «долю пирога до 60 процентов конечной продажной цены».

Ключевым моментом здесь является холодовая цепь – комплекс логистических мер по поддержанию определенного температурного режима при перевозке скоропортящихся грузов. «Это наука, на освоение которой уходит целая вечность», – сказала Атаджанова, ездившая изучать ее в Италию и Индию.

Зная «цену неправильного решения на каждом этапе», она начала выезжать на места, чтобы лично контролировать каждую сделку.

Она учила фермеров азам холодовой цепи, что было нелегким делом, т.к. мужчины постарше возмущались, что ими руководит молодая женщина. «Чего тебе, девочка?», – говорили они с издевкой Атаджановой, которой сейчас 28 лет.

Пара фермеров даже попыталась рукоприкладствовать, но Атаджанова не спасовала. «Я занималась боксом, поэтому мне не страшно, – усмехнулась она. – Я дала отпор».

Но в целом уважение к ее профессиональным знаниям пересилило сексистские предрассудки, и эффективность цепочек поставок повысилась.

Кроме того, Атаджанова отсекала посредников, которые, по ее мнению, тормозили процесс ради краткосрочной выгоды. Но это было утомительно: она проводила 350 дней в году в разъездах, заключая сделки и лично контролируя их исполнение.

Неудивительно, что экспортеры пользуются услугами посредников: чтобы наполнить 20-тонный контейнер продукцией, иногда приходится провести переговоры с сотней мелких фермеров. А фермеры, в свою очередь, полагаются на посредников, потому что у них не было возможности связаться с покупателями. Вернее, раньше не было.

Атаджанова основала Dalatek вместе с ИТ-предпринимателем Лазизом Адхамовым в конце 2020 года за счет собственного стартового капитала.

С момента запуска в сентябре этого года у Dalatek появилось 1200 пользователей. А потенциальный рынок просто огромен: в Узбекистане 5 миллионов фермеров, обрабатывающих небольшие участки земли, а также 92 600 более крупных фермерских хозяйств. Есть также планы расширяться и на другие страны.

Это могло бы кардинально изменить ситуацию в сельскохозяйственном секторе Узбекистана, который генерирует 28 процентов ВВП и обеспечивает занятостью 27 процентов рабочей силы, но функционирование и развитие которого сдерживается устаревшими методами работы.

Dalatek стремится стать «платформой, объединяющей всех участников цепочки продаж сельскохозяйственной продукции».

Вовлечение в процесс банков поможет перейти от наличных платежей к цифровым, сказала Атаджанова, вспоминая, как нервно ездила по Узбекистану с миллиардом сумов (почти 100 000 долларов) на руках.

Стартап пока не приносит больших денег, но основатели начали монетизировать его, продавая маркетинговые исследования. Другими вариантами являются подписка и сбор комиссионных с продаж.

«Цель Dalatek – помочь пользователям увеличить продажи», – сказала Атаджанова. В настоящее время «проигрывают фермеры, проигрывают мелкие фермеры, проигрывают экспортеры», но технологии способны решить их проблемы.

«Этот бизнес построен не на гипотезах, – сказала она в заключение. – Он построен на [реальных] проблемах и их решении».