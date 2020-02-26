Узбекистан: защитники деревьев одержали победу в борьбе с застройщиками

Если в Ташкенте срубят дерево, последует ли реакция чиновников?

Ответ, к досаде многих жителей столицы Узбекистана, всегда был отрицательным. Но то, что произошло на минувших выходных, свидетельствует о том, что ситуация, возможно, меняется.

20 февраля строительная компания срубила более 80 высоких деревьев, среди которых были дубы и ясени, в теперь уже не такой зеленой части города. Это сразу же вызвало бурю возмущения и протестов со стороны местных жителей. От деревьев избавились, чтобы освободить место для строительства элитного жилого комплекса.

Экологические активисты говорят, что этот акт уничтожения был прямым нарушением президентского указа, принятого в прошлом году, о временном запрете на вырубку некоторых видов деревьев. Срок моратория истекает в конце 2020 года.

«Вопреки всем этическим, моральным, законодательным нормам, сегодня в Ташкенте произошла массовая и варварская вырубка целой рощи в центре города [Ташкента]», – сказал 20 февраля Абу-Али Ниязматов, член общественного совета мэрии и представитель Экологической партии.

«Долгие годы это место являлось местом отдыха как взрослых, так и детей. Деревья были вырублены, несмотря на действующий мораторий, что является неуважением к главе государства, который подписал постановление о действии этого законодательного акта, и к гражданам страны», – сказал Ниязматов.

Последовавшее за этим развитие событий было редким явлением: прокуратура возбудила уголовные дела против должностных лиц администрации Яккасарайского района Ташкента, которые, по-видимому, незаконно дали разрешение на вырубку деревьев, а также против строительной компании.

Радио «Озодлик» (узбекская служба РСЕ/РС) сообщило, что 23 февраля компания, ответственная за инцидент, была оштрафована на 200 тысяч долларов.

Чтобы смягчить накал эмоций, вызванный произошедшим, мэрия взяла на себя обязательство посадить более 150 саженцев каштана, чинары и акации вместо срубленных.

Ташкентские защитники природы ведут многолетнюю и, как правило, проигрышную борьбу против уничтожения зеленых насаждений города.

Когда идея моратория еще обсуждалась прошлым летом, глава экологического управления мэрии Ташкента Нодиржон Юнусов сказал, что городские власти получили более 1600 запросов на вырубку в общей сложности 25 000 деревьев только в 2019 году.

По словам Юнусова, было выдано разрешение на вырубку 9600 деревьев, из которых 4000 были больны. Чиновник также сообщил, что около 5400 были вырублены, чтобы освободить место для строительства.

На том же августовском брифинге Юнусов заявил, что в Ташкенте насчитывается около 1,9 млн деревьев, хотя эксперты ставят под сомнение методологию подсчета, используемую городскими властями.