Узбекистан: известный депутат требует снять запрет доступа к Twitter

Невзирая на свою приверженность переменам и открытости, Узбекистан все еще блокирует доступ интернет-пользователей к Twitter.

Депутат Расул Кушербаев, который не раз выступал с прямыми заявлениями, настаивает на том, что ситуацию надо менять.

19 мая Кушербаев, член партии Либерально-демократической партии, воспользовавшись своим аккаунтом в Twitter, который он, судя по всему, создал посредством VPN-сервиса, спросил: «Когда разблокируют Twitter?». По его словам, он также направил официальный запрос в «Узкомназорат» (Государственную инспекцию по контролю в сфере информатизации и телекоммуникаций) с просьбой объяснить причину введения интернет-цензуры.

«Я думаю, что такие ограничения имеют больше негативных последствий, чем позитивных», – написал он в Twitter.

Смысл написанного Кушербаевым заключается в том, что, заставляя интернет-пользователей учиться пользоваться VPN-сервисами, власти в результате столкнутся с ситуацией, когда граждане получат доступ к гораздо более опасным и незаконным интернет-ресурсам, чем Twitter, что делает запрет неэффективной мерой.

Twitter – лишь один из нескольких сайтов, запрещенных в Узбекистане. Помимо него ограничено использование TikTok, ВКонтакте и WeChat. В какой-то момент власти также заблокировали доступ к Skype, утверждая, что разработчики этой программы нарушают закон о персональных данных, отказываясь размещать серверы, обрабатывающие персональные данные граждан Узбекистана, на территории страны. Несмотря на эти претензии, ни одна из иностранных компаний-разработчиков программного обеспечения не выполнила требования узбекских властей.

Однако некоторые социальные сети и приложения, включая Telegram, Facebook и «Одноклассники», доступны.

По закону депутат должен получить ответ на свой запрос в течение 10 дней.

Кушербаев обрел популярность благодаря своим высказываниям на злободневные темы. Его аккаунт в Telegram насчитывает 57 тысяч подписчиков, что для узбекского политика цифра достаточно солидная.

Но и недоброжелателей у него немало. В июле прошлого года глава партии «Миллий тикланиш» («Национальное возрождение») Алишер Кадыров презрительно назвал Кушербаева популистом.

«Он много говорит о проблемах, что нравится людям, но этим проблем не решить», – сказал Кадыров.