Узбекистан: из музеев похищено ценностей на $355 млн

Старинное оружие, которое, как утверждается, было украдено из музея в Хиве. (Фото: официальные материалы правительства)

Президент Узбекистана бьет тревогу по поводу массовых хищений из музеев ценных экспонатов. По его словам, к настоящему времени страна потеряла в связи с этим около 355 миллионов долларов.

Выступая 26 апреля на заседании правительства, посвященном состоянию туристической отрасли, Шавкат Мирзиёев сказал, что за последние три десятилетия из 14 музеев могли быть похищены около 3000 предметов уникальной культурной ценности.

Мирзиёев поднял этот вопрос после получения отчета о проверке музейного комплекса в историческом городе Хиве. Было обнаружено, что в 101 случае экспонаты не соответствуют описанию, из чего следует, что подлинные предметы могли быть похищены. Из изображений, опубликованных проводившей проверку государственной инспекцией, видно, что в число украденных предметов входят образцы стрелкового оружия, металлические сосуды, предметы одежды, монеты и одна военная награда раннесоветского периода.

В другом музее, находящемся в Бухаре, был обнаружен по меньшей мере 81 поддельный экспонат.

Для прекращения хищений Мирзиёев распорядился о создании всеобщего цифрового инвентаря всех экспонатов музеев страны. Выполнение этой задачи возложено на Генеральную прокуратуру и Министерство туризма и культурного наследия.

Хотя широкая распространенность хищений произведений искусства и культурных ценностей уже многие годы не была ни для кого секретом, эта тема вновь стала актуальной в декабре, когда местный новостной сайт Kun.uz сообщил, что по слухам из библиотеки Национального университета имени Мирзо Улугбека были похищены не менее 56 рукописей и шести литографий.

В числе документов, пропажа которых, как сообщается, впервые была обнаружена в 2019 году, были ценные средневековые рукописи, некоторые из которых датировались XIII веком. Предполагается, что эти предметы были вывезены за границу.

Иногда грабители даже отламывают и перепродают элементы отделки зданий.

В октябре 2020 года газета Guardian сообщила сообщила, что Британский музей координирует возвращение на родину шести изразцовых плиток, похищенных из мемориального комплекса Шахи-Зинда в Самарканде. Как писала газета, изразцы, спрятанные в чемодане, были тайно ввезены в Великобританию через Дубай.