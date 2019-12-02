Узбекистан интернационализирует правовое поле для привлечения иностранных инвесторов

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Турецкие инвесторы Вахит, Фикрет и Ресат Гюнеш утверждают, что в 2011 году власти Узбекистана держали их за решеткой на протяжении нескольких месяцев, а затем конфисковали торговый центр, приобретенный братьями в Ташкенте.

Но такие истории, похоже, не особо смущают инвесторов, воодушевленных реформами при президенте Шавкате Мирзиёеве, который пришел к власти в конце 2016 года, после смерти правившего много лет автократа Ислама Каримова. В феврале Узбекистан выпустил государственные облигации на сумму в миллиард долларов, и число желающих приобрести их в восемь раз превысило предложение. В апреле Мирзиёев огласил внушительный список активов, подлежащих приватизации.

Тем не менее, могут сохраняться некоторые беспокойства по поводу обращения с инвесторами, такими как братья Гюнеш, которым в прошлом месяце, как сообщается, было присуждено около 40 млн долларов в качестве компенсации от Узбекистана, после того как арбитражный суд в Вашингтоне удовлетворил иски, выдвинутые инвесторами в соответствии с инвестиционным соглашением Узбекистана с Турцией.

Очевидно, осознавая необходимость успокоить международных инвесторов, правительство Мирзиёева предложило реформы, направленные на интернационализацию правового поля Узбекистана.

Реформы предусматривают создание специальных правовых режимов в свободных экономических зонах (СЭЗ) и поощряют использование арбитража вместо государственных судов. В случае успешной реализации инициативы международные инвесторы, не знакомые с правовой системой Узбекистана, смогут использовать в своих деловых отношениях более понятные альтернативы.

Введение английского права в СЭЗ «Навои»

В настоящее время в Узбекистане имеется более двадцати СЭЗ. Инвесторы в этих зонах, помимо прочего, пользуются налоговыми и таможенными льготами. Однако у СЭЗ «Навои» два важных преимущества. Во-первых, согласно изданному в мае президентскому указу, в СЭЗ вошла вся Навоийская область – одна из крупнейших в Узбекистане. Во-вторых, правительство объявило в июле, что намерено ввести в СЭЗ «Навои» английское право.

Международные инвесторы давно отдают предпочтение английскому праву, считая его гибким, благоприятным для бизнеса и оснащенным обширным сводом статутного и прецедентного права, что обеспечивает высокий уровень правовой определенности. Ташкент надеется, что применение английского права обеспечит кратчайший путь к созданию бизнес-среды, привлекательной для иностранных инвесторов.

Ташкент, возможно, был воодушевлен опытом соседнего Казахстана. В Международном финансовом центре Астаны (AIFC) с момента его создания в прошлом году действует правовая система, основанная на английском праве. Хотя жизнеспособность AIFC остается под вопросом, он удостоился множества похвал, возможно, не в последнюю очередь благодаря английскому правовому.

Тем не менее, основные параметры инициативы Ташкента вызывают вопросы.

применяться английское право в СЭЗ «Навои». Это может означать, что, как и в финансовом центре Абу-Даби Неясно, каким именно образом будетв СЭЗ «Навои». Это может означать, что,, английские законы и судебные решения будут иметь прямое применение. Этот подход имеет больше шансов завоевать доверие инвесторов, но может также повлечь за собой целый спектр противоречий между английским правом и обязательными нормами узбекского законодательства. При отсутствии надежного механизма разрешения таких конфликтов введение английского права может усугубить правовую неопределенность, которую эта система призвана устранить. В качестве альтернативы Ташкент может перенять подход AIFC, в соответствии с которым правила финансового центра « основаны » на английском праве, но при необходимости могут быть скорректированы правительством. Это уменьшит вероятность возникновения противоречий, но чем дальше новая правовая система отойдет от принципов английского права, тем меньше будет доверия к ней со стороны международных инвесторов.

Неясно, когда новый правовой режим вступит в силу. Принятие английского законодательства может стать кратчайшим путем к созданию правовой системы в СЭЗ «Навои», которая будет привлекательной для международных инвесторов, но на разработку и утверждение соответствующих законов могут уйти годы. Например, в случае с AIFC на это потребовалось более трех лет, причем пришлось внести поправки в Конституцию Казахстана.

честное применение этих правил. В то время как AIFC создал новый международный арбитражный центр и отдельный суд английского типа, в котором работают бывшие члены английской судебной системы Неясно, как будет действовать новый правовой режим в СЭЗ «Навои». Надежная правовая система требует не только качественно составленного свода правил, но и инфраструктуры, обеспечивающей правильное, быстрое иприменение этих правил. В то время как AIFC создал новый международный арбитражный центр и отдельный суд английского типа, в котором работают, известные адвокаты и специально обученный местный персонал, ничего подобного для СЭЗ «Навои» пока не предполагается, поэтому решением правовых споров, по всей видимости, будут заниматься обычные государственные суды Узбекистана.

Разрешение споров через арбитраж

Планы Узбекистана касательно СЭЗ «Навои» потенциально могут улучшить бизнес-среду для международных инвесторов. В то же время некоторые инвесторы не любят ждать. Другие могут быть обеспокоены тем, что им, возможно, в конечном итоге придется судиться в государственных судах против самого государства или местных влиятельных лиц. Реальной альтернативой для таких инвесторов, как и для братьев Гюнеш, являются независимые арбитражные суды.

Правительство Мирзиёева понимает, насколько арбитраж нравится инвесторам. В ноябре 2018 года в Узбекистане был создан собственный арбитражный орган – Ташкентский международный арбитражный центр (TIAC). По правилам TIAC, в качестве судей TIAC могут назначаться международные арбитры. Кроме того, в TIAC возможно применение иностранного законодательства по соглашению сторон. В TIAC стороны также могут привлекать адвокатов, которые не имеют права заниматься юридической практикой в ​​Узбекистане. По сути, международные инвесторы могут использовать TIAC для разрешения своих споров на местном уровне, сведя к минимуму необходимость иметь дело с узбекской правовой системой.

Как и в случае с правовыми реформами в СЭЗ «Навои», перспективы TIAC будут зависеть от того, как Центр будет функционировать на практике. Хотя правительство Узбекистана поддерживает TIAC, последнему придется конкурировать с множеством других авторитетных арбитражных центров по всему миру.

Следующие шаги

Какими будут результаты реформ по интернационализации правового поля, покажет время. В случае с «Навои» международные инвесторы ждут детальной информации о новой правовой системе, чтобы сделать выводы о том, подходит ли она им. Что касается TIAC, ему еще предстоит заработать авторитет, а это требует времени.

Если Узбекистану удастся создать комфортные условия для международных инвесторов, то потенциал страны огромен. Приватизация, объявленная ранее в этом году, вероятно, будет особенно привлекательной для международных инвесторов. В списке около 30 государственных предприятий в таких разных отраслях, как финансы, строительство, продукты питания и напитки, нефтехимия и энергетика. С учетом того, что правительство стремится к выводу на IPO 20 из этих компаний к 2023 году, реформа правовой системы представляется особо актуальной.