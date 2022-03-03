Узбекистан исправляется, принудительного труда на хлопковых полях становится меньше

По словам активистов, хотя фермеры избавились от государственной монополии, они по-прежнему не независимы и подвержены давлению бюрократии. (Фото: Ozbalci/iStock)

Некогда Узбекистан превратился в изгоя на международной арене в том числе из-за государственной практики использования рабского труда при сборе хлопка. В свое время власти этой страны заставляли выходить на сбор урожая по миллиону или более своих граждан.

Сейчас использование принудительного труда для сбора урожая упало до рекордно низкого уровня.

Так во всяком случае говорится в отчете комиссии Международной организации труда, которая должна была задокументировать применение принудительного труда в Узбекистане во время сбора урожая прошлой осенью.

«Искоренение принудительного труда ускорилось в 2021 году до такой степени, что всего 1 процент сборщиков хлопка испытывали – или считали, что испытывают, – принуждение», — сказал 1 марта на онлайн-презентации предварительных результатов инспекции представитель МОТ в Узбекистане Йонас Аструп.

Это меньше, чем в предыдущем году, в котором МОТ признала жертвами принуждения 4 процента сборщиков. В используемое этой организацией определение принуждения входят как реальные угрозы или негативные последствия отказа от участия в сборе хлопка, так и случаи, когда сборщики считают, что являются жертвами подобных угроз и последствий.

Инспекторы МОТ, набранные из представителей гражданского общества Узбекистана, регистрируют снижение уровня принудительного труда уже пятый год подряд.

В 2017 году, когда президент Шавкат Мирзиёев обязался искоренить эту практику, она охватывала 13 процентов сборщиков хлопка.

Принудительный труд стал менее распространенным с ростом контролируемых государством зарплат сборщиков и ужесточением наказаний за принуждение.

«Еще предстоит проделать большую работу, но теперь узбекский хлопок не связан ни с систематическим принудительным трудом, ни с систематическим детским трудом», — сказал Аструп.

Отдельное расследование Узбекского форума за права человека, некоммерческой организации, работающей в Берлине, не выявило в 2021 году «системного или организованного государством принудительного труда». Такие результаты были получены впервые за 11 лет, в течение которых эта организация следит за сбором урожая в Узбекистане.

«Узбекистан продемонстрировал, что способен собирать хлопок почти полностью без принуждения», — говорится в результатах, предоставленных в распоряжение Eurasianet.org.

Тем не менее «ситуация остается сложной и опасной», предупреждает глава этой группы Умида Ниязова.

Ташкент будет опираться на эти результаты в своих призывах к окончанию международного бойкота узбекского хлопка, объявленного более десятилетия назад.

В общей сложности 331 компания по всему миру присоединилась к обязательству «отказаться от осознанного использования узбекского хлопка» в связи с возможным использованием принудительного труда, которое координирует коалиция правозащитных групп Cotton Campaign. В ближайшее время коалиция планирует выступить с заявлением о статусе этого бойкота.

«Это важный момент нашей кампании, и наше заявление будет отражать как сложность ситуации, так и достигнутый прогресс», — сказала Ниязова.

Представители Cotton Campaign дали понять, что их позиция по этому вопросу может измениться, если удастся внедрить механизм ответственного отбора ресурсов.

В дорожную карту по отмене бойкота Cotton Campaign входит не только прекращение системного принудительного труда, но и другие условия, в том числе «структурные реформы […], направленные на устранение стимулов к использованию принудительного труда и сокращение участия государственных чиновников и правоохранительных органов в производстве хлопка».

В 2020 году Мирзиёев отменил нормы на выработку хлопка, которые фермеры должны были выполнять под страхом конфискации своих земель. Эти нормы побуждали местных чиновников выгонять людей на поля для выполнения спускаемых из центра требований.

Теперь Ташкент передал производство хлопка в руки частных «кластеров», обеспечивающих как сбор, так и переработку урожая.

Недавнее сообщение о том, как местный чиновник угрожает фермерам, которые не желают присоединяться к такому кластеру, а хотят создать свой собственный кооператив, подкрепляет опасения активистов, считающих, что фермеры, хоть и избавились от государственной монополии, по-прежнему не обладают независимостью и подвержены давлению со стороны бюрократии.

Как заявляет Cotton Campaign, в стране, в которой гражданское общество подвергается интенсивному давлению, предоставление фермерам возможности вступать в независимые организации и профсоюзы является еще одним ключевым условием отмены бойкота.